Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 2 de julio (15.00 GMT)

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Madrid, 2 jul (EFE).-

La Guaira (Venezuela).- Equipos de rescate liberaron este jueves a Hernán Gil, vigilante de 43 años, que permanecía atrapado entre los escombros de un edificio que colapsó por los terremotos del miércoles 24 de junio que sacudió a Venezuela.

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París.- El Tribunal de Apelación de París absolvió este jueves al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

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Nueva Delhi.- El primer ministro indio, Narendra Modi, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, firmaron este jueves el primer acuerdo entre la India y Japón para desarrollar de forma conjunta tecnología militar, con la fabricación en suelo indio de un sistema japonés de defensa en una visita marcada por la seguridad marítima y la influencia de China.

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Beirut.- El Líbano y Siria firmaron este jueves un acuerdo para crear el Comité Superior Conjunto Libanés-Sirio, un nuevo mecanismo institucional destinado a reforzar la coordinación y la cooperación bilateral en diferentes ámbitos, como la economía y la seguridad.

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Mukdahan (Tailandia).- Ocho monjes budistas que participaban en un peregrinaje murieron este jueves en el noreste de Tailandia después de ser atropellados por una camioneta conducida por un menor de edad, según informaron las autoridades.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió este jueves perdón formalmente en nombre del Estado por las cerca de 186.000 adopciones forzadas de hijos de madres solteras que tuvieron lugar entre 1949 y 1976 a través de hogares religiosos y autoridades locales.

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Pekín.- China acelera su carrera con EE.UU. en inteligencia artificial mediante una combinación de apertura, precios bajos y rápida implantación comercial, una estrategia con la que firmas como Zhipu, DeepSeek, Tencent o ByteDance buscan acercarse a la frontera tecnológica marcada hasta ahora por las grandes empresas estadounidenses.

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Positano (Italia).- Un temporal azotó la Costa Amalfitana (sur de Italia), donde, tras varios días de intenso calor, las lluvias torrenciales transformaron las emblemáticas calles escalonadas de localidades como Positano en cascadas de agua, en una jornada en la que gran parte del país permanece bajo alerta amarilla por tormentas.

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Bruselas.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reclamó este jueves al Banco Europeo de Inversiones (BEI) «instrumentos financieros flexibles» para hacer frente a la crisis de la vivienda, y la presidenta de la institución, Nadia Calviño, le replicó que al banco no le consta «ninguna solicitud de financiación por parte de la comunidad de Murcia, ni en vivienda ni en ningún otro ámbito».

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Jersón (Ucrania).- Ucrania sigue siendo uno de los principales exportadores mundiales de cereales, pero la cosecha tiene un alto costo, ya que los agricultores trabajan la tierra bajo la amenaza diaria de drones rusos y de enormes incendios.

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Bruselas.- Bruselas regresó a 1549 entre la tarde y la noche de este miércoles al jueves con la celebración del Ommegang, la representación histórica anual que conmemora la visita triunfal del emperador y rey español Carlos V en la célebre Grand Place.

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Tallin.- Un proyecto de memoria histórica transforma actualmente la antigua cárcel de Patarei, en Tallin, en el primer gran museo sobre las víctimas del comunismo de Estonia, país en el que se estima que una quinta parte de los ciudadanos se vio afectada por la represión soviética.

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Peshawar (Pakistán).- Más de 30 parejas pudieron contraer nupcias este jueves gracias al apadrinamiento de la Fundación Alkhidmat, el brazo benéfico del partido Jamaat-e-Islami, que financió la ceremonia para 34 parejas de bajos recursos.

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lgs/EFE

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