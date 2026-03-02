Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 2 de marzo (16.00 GMT)

Madrid, 2 mar (EFE).-

La Paz.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este lunes que «hubo un sabotaje» al combustible por la distribución de gasolina de mala calidad y anunció medidas para garantizar la «soberanía energética» y defender los intereses de los bolivianos.

El Alto (Bolivia).- Un ascenso a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar entre acueductos que transportan agua glaciar se ha convertido en uno de los atractivos turísticos que cautiva a visitantes extranjeros y locales en Bolivia, en una ruta ubicada en el nevado Chacaltaya, frente al imponente Huayna Potosí, cuya cima alcanza los 6.094 metros de altitud.

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró hoy que las operaciones con Irán que comenzaron este sábado «no son una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado, y el mundo es mejor por eso» y añadió que las Fuerzas Armadas «terminarán bajo con las condiciones de América Primero que decida el presidente Trump».

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este lunes en que la operación militar ordenada por el presidente, Donald Trump, contra Irán «no es Irak», ni un conflicto «interminable», sino que por el contrario, tienen la misión «clara y devastadora» de destruir las capacidades de defensa de Teherán.

Brasilia.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reúne a partir de este lunes en Brasilia a ministros y representantes de América Latina para debatir sobre la lucha contra el hambre y fijar los objetivos de los próximos dos años.

Nueva York.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró este lunes que están investigando el ataque por fuego amigo contra tres cazas F-15 en el marco del operativo estadounidense contra Irán.

Viena.- El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento en Natanz, en el centro de Irán.

Sanadaj (Irán).- Según medios locales, los bombardeos alcanzaron este lunes la ciudad iraní de Sanandaj, en el este del país.

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su homólogo canadiense, Mark Carney, acordaron este lunes elevar su relación a una «asociación de siguiente nivel» con la creación de un diálogo formal de defensa y el compromiso de duplicar su intercambio comercial para el final de la década.

Yakarta.- El embajador de Irán en Indonesia, Mohammad Boroujerdi, ofreció este lunes una rueda de prensa para expresar su postura en contra del asesinato del ayatolá Alí Jameneí.

Beirut.- Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán.

Beersheva (Israel).- Una persona resultó herida de carácter moderado y otras catorce lo están en estado leve tras la presunta caída de fragmentos por la interceptación de misiles y restos de munición en Beersheva, en el sur de Israel.

Kuwait.- El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó este lunes de que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron «por error» por «fuego amigo» kuwaití y sus tripulantes se eyectaron a tiempo y están «en condición estable».

Srinagar (India).- Las autoridades indias impusieron este lunes restricciones totales en la Cachemira, incluyendo el bloqueo de internet móvil, para frenar la ola de protestas desencadenada por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en un ataque de Estados Unidos e Israel.

Pekín.- El objetivo de crecimiento de China para este año podría frenar hasta «entre un 4,5 y un 5 %», una meta que según los analistas guiaría el próximo plan quinquenal 2026-2030 y cuyas cifras definitivas se conocerán esta semana en la sesión anual del Legislativo.

Ginebra.- Un grupo de iraníes partidarios del hijo del sah, Reza Pahleví, se concentró este lunes ante la sede de la ONU en Ginebra para celebrar la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y pedir a la comunidad internacional que no negocie con un «régimen moribundo».

Karachi (Pakistán).- Las principales bolsas de valores de Asia cerraron este lunes sus operaciones con pérdidas generalizadas, en la primera jornada bursátil tras la ofensiva del sábado de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior escalada y afectación de otros países de Oriente Medio.

Qaryut.- Colonos israelíes mataron a tiros este lunes a dos hermanos palestinos, de 52 y 47 años, en un pueblo de la gobernación de Nablus, norte de Cisjordania ocupada, según la Media Luna Roja palestina.

Aceh (Indonesia).- La Agencia Nacional de Investigación e Innovación sigue de cerca el constante crecimiento de un socacón en la aldea de Pondok Balik, en el distrito de Ketol, en Aceh.

Bruselas.- La Comisión Europea mantiene este lunes una reunión de emergencia para abordar el conflicto en Irán y el conjunto de Oriente Medio.

Dubái.- Samuel Sánchez, campeón olímpico en ruta en los Juegos de Pekín 2008, se encuentra en Dubai viviendo momentos «de relativa tranquilidad aunque preocupado por el devenir del conflicto» a consecuencia de la guerra en Oriente medio que afecta a Irán y países periféricos.

Moscú.- Moscovitas se han acercado este lunes a depositar flores ante la Embajada de Irán, país que está siendo bombardeado por Estados Unidos e Israel.

Beirut.- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció este lunes que van a prohibir «toda» la actividad militar del grupo chií Hizbulá y a forzar su desarme, después de que un ataque del movimiento contra Israel provocara una ofensiva aérea de envergadura contra el Líbano.

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) recalcó este lunes su condena al “régimen opresivo que ha estado matando a gente en Irán”, preguntada por si respalda los ataques que llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra el país persa, y subrayó la postura comunitaria de llamar al respeto de la ley internacional.

Dahye (Líbano).- Israel ha bombardeado una supuesta infraestructura perteneciente al grupo chií Hizbulá en los suburbios capitalinos conocidos como Dahye, otro ataque más que ha sufrido la capital libanesa desde que Israel inició ataques contra Hizbulá esta madrugada.

