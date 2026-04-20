Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 20 abr (EFE).-

Mar Arábigo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

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Teherán.- Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anunció que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.

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Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, volvió a cargar este domingo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a su anuncio de que España planteará este martes en Bruselas que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.

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Islamabad.– Pakistán ha paralizado este lunes su capital, con el cierre total de oficinas y escuelas en su zona diplomática, para acoger una posible segunda ronda de contactos entre Estados Unidos e Irán que sigue pendiente de la confirmación de Teherán a solo 48 horas de que expire la tregua regional.

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Shreveport (EE.UU.).- Las autoridades de Luisiana identificaron al autor del tiroteo que acabó este domingo con la vida de ocho menores de edad en la ciudad de Shreveport, en un suceso que calificaron de «altercado doméstico».

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Madrid.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha considerado este lunes que el «desmontaje» de la «estructura criminal» que gobierna Venezuela será comparable con la caída del muro de Berlín en Europa y conllevará una ola democrática que se expandirá a toda la región.

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Madrid.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha defendido este lunes la «coherencia» de la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, al haber declinado reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por considerar que no tiene ningún sentido mantener un encuentro con quien ha «compadreado» con el régimen de Nicolás Maduro.

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Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se ha reunido este lunes con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, para impulsar la cooperación bilateral especialmente en áreas como la construcción naval y la inteligencia artificial en la primera visita de Estado de un mandatario surcoreano al país en ocho años.

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Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró este jueves que la región Asia-Pacífico seguirá siendo el principal motor del crecimiento mundial pese a ser una de las regiones más afectadas por los estragos económicos derivados de la guerra de Irán, aunque afrontará más inflación y déficits externos con un menor margen de maniobra fiscal.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,6 % este lunes impulsado por el cierre en verde de Wall Street en la sesión previa, pero limitado por la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio.

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Washington.- Estados Unidos destruyó este domingo una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe, en un ataque en el que murieron tres personas.

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París.- La Justicia francesa ha citado al empresario estadounidense y dueño de la red social ‘X’, Elon Musk, para que comparezca por la investigación sobre los algoritmos de la red social.

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Hannover (Alemania).- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, confirmó el lunes que España será el país invitado de la edición de 2027 de la feria industrial de Hannover, también conocida como Hannover Messe, la más importante del sector a nivel global.

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Santa Cruz de Tenerife.- La Policía Nacional ha detenido en Arona, en el sur de Tenerife, a un fugitivo sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Polonia por más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa, con una pena máxima acumulada de hasta 485 años de prisión.

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Kuala Lumpur.- Ciudadanos de Malasia protestaron este lunes pidiendo que se prohíba la participación de empresas armamentísticas extranjeras vinculadas al conflicto en Gaza en la feria ‘Defence Services Asia (DSA) y National Security (Natsec) Asia 2026’.

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Madrid.- El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, en su primera comparecencia tras la eliminación de la Liga de Campeones, reconoció que el equipo tiene margen de mejora, se mostró despreocupado por su futuro y aludió a «circunstancias como las del Girona» para justificar por qué en los últimos tiempos ganan menos ligas que títulos de Champions.

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alm/EFE

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