Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 de enero (16.00 GMT)

Caracas.- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una manifestación ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) para exigir la libertad de todos estos detenidos, tras el anuncio de las autoridades de la excarcelación de un «número importante de personas».

Ciudad de Guatemala.- Los pandilleros detenidos en Guatemala por su participación en el asesinato de nueve policías brindan este martes su primera declaración ante la ley mientras la normalidad y las clases vuelven a las calles paulatinamente tras los acontecimientos virolentos del fin de semana.

Caracas.- La Federación Venezolana de Fútbol convoca a la presentación oficial del Plan Deportivo 2026-2034 y del cuerpo técnico de la selección absoluta.

Kabul.- China confirmó este martes que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos en la explosión registrada el lunes en las inmediaciones de un restaurante chino en Kabul, y reclamó a las autoridades afganas que refuercen las garantías de seguridad para proteger a sus nacionales, proyectos e instituciones en el país.

Katmandú.- El presidente del Partido Ujyalo de Nepal, Kulman Ghising, ha acudido este martes a la oficina electoral en Katmandú para registrar su nombre para las próximas elecciones generales del país, que se espera se celebren el próximo 5 de marzo.

Bombay (India).- La marca de vehículos Toyota lanzó este martes su primer vehículo eléctrico en territorio indio, en la localidad de Bombay. Bautizado como Ebella, el coche cuenta con una autonomía de hasta 543 kilómetros.

Davos (Suiza).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será «firme, unida y proporcional».

Estrasburgo.- Cientos de agricultores de la Unión Europea, principalmente de Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España, entre otros países, se concentraron este martes cerca de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para presionar a los eurodiputados la víspera de su voto para llevar el acuerdo comercial con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Ginebra.- Denota en su deje al hablar que los últimos 15 años los ha vivido en Cuba porque, a diferencia de muchos de sus congéneres, David Bim decidió emprender el camino contrario y dejar España por la isla antillana.

Odesa (Ucrania).- Además de atacar de nuevo la capital ucraniana, las fuerzas rusas volvieron a alcanzar este martes una infraestructura energética de la ciudad sureña de Odesa, dejando sin luz a parte de los abonados a la red eléctrica nacional.

Moscú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, admitió este martes que no existen contactos con Estados Unidos para prolongar un año los límites al armamento estratégico contemplados por el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambos países y que expira el 4 de febrero.

Cerdeña/Sicilia.- La borrasca mediterránea Harry mantiene este martes en alerta máxima varias regiones del sur de Italia, donde el temporal ha provocado derrumbes en Calabria, inundaciones en Cerdeña y operaciones de rescate en Sicilia, según informaron fuentes oficiales y medios locales.

Bangkok.- El primer ministro interino tailandés y líder del Partido Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, acudió a un acto de campaña este martes en un mercado Bangkok.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó en la noche del lunes con la prensa antes de partir desde Palm Beach, donde hizo un balance de su primer año de mandato y destacó lo que calificó como un momento histórico de crecimiento económico para el país.

Abu Dabi.- Centenares de personas visitaron este martes las ferias Unmanned Systems Exhibition (UMEX) y Simulation and Training Exhibition (SimTEX), dedicadas a los sistemas no tripulados, la robótica y las tecnologías de simulación y entrenamiento, en el centro ADNEC de Abu Dabi.

Michigan (Estados Unidos).- Una intensa tormenta invernal que afecta a gran parte del país provocó este martes un choque múltiple de proporciones inusuales en el oeste de Michigan, donde más de 100 vehículos, incluidos automóviles y varios semirremolques, colisionaron entre sí y algunos se salieron de la autopista Interestatal 196 cerca de Zeeland Township y Hudsonville

Washington.- La líder opositora venezolana María Corina Machado continúa con su agenda en Washington y es recibida este martes en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se reunirá en privado con su secretario general Albert Ramdin.

Davos (Suiza).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este martes a sus socios de la Unión Europea (UE) a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando «no somos respetados y no se respetan las reglas del juego», ante las nuevas amenazas tarifarias de Estados Unidos por los apoyos europeos a Groenlandia.

Beirut.- La población kurda en Líbano se manifiesta en las calles de Beirut para denunciar la situación en Siria tras la escalada de violencia en las últimas semanas entre las fuerzas gubernamentales sirias y la alianza armada liderada por los kurdos, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

Roma.- La casa de moda Valentino desde 1998 no pertenecía al diseñador italiano, que falleció este lunes en Roma a los 93 años, pero su legado cultural, su Fundación, una entidad cultural creada para preservar el legado de belleza y el estilo del ‘último emperador’ de la moda, seguirá en manos del que fue su histórico socio y colaborador durante toda la vida, Giancarlo Giammetti.

Mánchester (R. Unido).- El gobierno del Reino Unido ha reactivado los planes para mejorar las vías férreas en el norte de Inglaterra mediante la construcción de nuevas líneas entre las principales ciudades del norte.

Madrid.- Antonio Banderas dirige ‘Godspell’ a partir de la versión que realizó Emilio Aragón, con cambios significativos, «tomando distancia y trayéndola a nuestro tiempo», señala el actor, un musical que se desarrolla a partir del Evangelio de San Mateo, pero sin intención de evangelizar, al que imprime tintes castizos.

Roma (Italia).- La ‘maison’ de Valentino en la plaza Mignanelli, junto a la icónica Plaza España de Roma, se convirtió este martes en un improvisado punto de homenaje y de muestras de pesar al que italianos de a pie y turistas acudieron para recordar al fallecido diseñador, cuya capilla ardiente se abrirá mañana.

Berlín.- Las películas “Moscas”, del mexicano Fernando Eimbcke; “Rosebush Pruning”, del brasileño Karim Aïnouz, y “Josephine”, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo, competirán por el Oso de Oro en la 76 edición de la Berlinale, que arranca el próximo 12 de febrero, anunció este martes la organización del festival.

Nueva Delhi.- El partido gobernante de la India y el que cuenta con más militantes, el Bharatiya Janata Party (BJP), eligió este martes a un nuevo presidente nacional, en un relevo interno con el que la organización refuerza su proyección entre las nuevas generaciones en la mayor democracia del planeta.

