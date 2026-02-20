Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 feb (11.00 GMT)

Londres.- La Policía británica continúa este viernes con el registro de la antigua casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres, tras su detención y posterior liberación el jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

Sandringham (R.Unido).- La Policía británica continúa este viernes con el registro de la casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en Sandirgham, tras su detención y posterior liberación el jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

Londres.- La inmensa mayoría de los diarios británicos dedican hoy sus portadas en papel al expríncipe Andrés, tras su dentención ayer y posterior puesta en libertad. .

Londres.- Portadas digitales de diarios británicos tras la detención ayer del expríncipe Andrés.

Londres.- Británicos dan su opinión sobre la investigación a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, y el escándalo derivado de la publicación de los papeles de Epstein..

Seúl.- El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 2,31 % este viernes y cerró en un renovado récord, por primera vez por encima de los 5.800 puntos, pese al aumento de la tensión geopolítica por Oriente Medio, gracias a las expectativas sobre una reforma fiscal favorable para los inversores.(foto)(vídeo)

Manila.- Familiares y miembros de la fundación católica «Programa Paghilom» participaron este viernes en los ritos de inhumación de cinco víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante la presidencia de Rodrigo Duterte.

Nonthaburi (Tailandia).- Aprovechando las fiestas por la llegada del Año Nuevo lunar, la policía tailandesa detuvo a un sujeto acusado de robo de una manera muy peculiar: disfrazados de los personajes que participan en la danza del dragón.

Nueva Delhi.- La India y Estados Unidos sellaron este viernes una alianza estratégica para blindar el suministro global de semiconductores, minerales críticos e inteligencia artificial (IA), durante la última jornada de la Cumbre de Impacto de la IA celebrada esta semana en Nueva Delhi.

Kalandia (Cisjordania).- Soldados israelíes montan guardia mientras los palestinos esperan para cruzar el puesto de control israelí de Qalandia, entre Cisjordania y Jerusalén, para asistir a la primera oración del viernes del Ramadán, en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén. 20 de febrero de 2026, el Gobierno israelí limita el número de palestinos de Cisjordania con permiso para asistir a las oraciones del viernes en la mezquita de Al-Aqsa, restringidas a niños menores de 12 años, hombres mayores de 55 y mujeres mayores de 50.

Caracas.- El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue liberado la madrugada de este viernes tras aprobarse el jueves una histórica ley de amnistía en el Parlamento de Venezuela, anunció el propio dirigente en su cuenta de X.

Washington.- El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en la serie televisiva ‘Grey’s Anatomy’, murió este jueves a los 53 años tras librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, informaron medios.

Lima.- La Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción comenzó este jueves en Lima con la participación de delegaciones de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de más de treinta países y un llamado a desarrollar «métodos innovadores» para enfrentar este flagelo mediante la colaboración transnacional y el uso de los nuevos avances tecnológicos.

Beirut.- El centro de Beirut acoge este sábado el encendido de las luces con motivo del ramadán, en un acto que forma parte de las celebraciones religiosas del mes sagrado musulmán en la capital libanesa.

Estambul (Turquía).- Miles de musulmanes acuden a rezar en las mezquitas en el primer viernes del mes sagrado de ayuno del Ramadán.

Rabta (Marruecos).- Miles de musulmanes marroquíes acuden a rezar en Rabta en el primer viernes del mes sagrado de ayuno del Ramadán.

Saná.- Musulmanes visitan las tumbas de sus seres queridos con motivo de la celebración del mes de ayuno sagrado musulmán del Ramadán.

Bali (Indonesia).- Musulmanes acuden a un mercado en Bali para comprar la comida Iftar con la que se rompe el periodo de ayuno durante el Ramadán.

Berlín.- Iluminación de las tradicionales linternas del Ramadán «Fanous».

Túnez.- Imágenes de vida diaria en la ciudad vieja de Túnez.

Tirana.- Protestas antigubernamentales en la ciudad de Tirana.

Berlín.- Conferencia de prensa en la Berlinale del equipo de la película «Josephine», de la cineasta brasileño-estadounidense Beth de Aaraújo.

Berlín.- Conferencia de prensa en la Berlinale del equipo de la película «The Only Living Pickpockent in New York».

Berlín.- Conferencia de prensa en la Berlinale del equipo de la película «Yo Love is a Rebellius Bird».

