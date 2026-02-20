Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 feb (16.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 20 feb (EFE).-

Jerusalén.- Unos 80.000 palestinos participaron en los rezos del medio día a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, que alberga la mezquita de Al Aqsa, en el primer viernes del Ramadán y en medio de las restricciones de acceso impuestas por Israel, informaron a EFE fuentes del Waqf, la entidad jordana que administra el lugar sagrado.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).-El cantante puertorriqueño Ricky Martin protagonizó un divertido momento al sorprender ayer jueves a una empleada de un local de bebidas en Miami.

(vídeo)

Cracovia (Polonia) – La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, afirmó este viernes que cuenta con que se pueda aprobar el próximo lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Ucrania.

(vídeo)

Roma.- La ONG Mediterranean Saving Humans solicitó este viernes a las autoridades italianas y europeas que implementen medidas urgentes para la búsqueda, recuperación e identificación de los cuerpos de migrantes fallecidos en recientes naufragios en el Mediterráneo central.

(vídeo)

Madrid.- El rey de España, Felipe VI, destacó este viernes la necesidad de fortalecer Europa dentro de la OTAN, que sigue siendo «insustituible», y recordó que proteger el vínculo trasatlántico, que se basa en la democracia, el Estado de derecho y las libertades individuales, pasa por la lealtad y el respeto entre aliados.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El rey Felipe IV recibe al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa , que realiza una visita oficial a España antes de abandonar el cargo, este viernes en el Palacio Real de Madrid. Marcelo Rebelo Sousa ha sido recibido con honores militares, antes de mantener un encuentro con Felipe VI para posteriormente asistir a un almuerzo ofrecido en su honor en el Palacio Real.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, celebró este viernes la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral, que ahora deberá regresar al Senado para su discusión.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes la integración económica con Estados Unidos, luego de que el Departamento de Comercio estadounidense reportara que en 2025 las exportaciones desde México alcanzaron un récord de 534.874 millones de dólares.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- La creciente visibilidad de jóvenes ‘therians’, quienes afirman sentir una conexión profunda con un alma animal, despierta curiosidad y debate.

(vídeo)

Barcelona.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que España impulsará «una agenda de viajes y mecanismos de diálogo bilateral» con países de la región de Asia Pacífico, entre ellos China, India y Vietnam, en línea con los encuentros que ya ha mantenido el Gobierno en estos últimos tiempos.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado este viernes su altura máxima prevista, 172,5 metros, con la colocación del brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Con una sonrisa de oreja a oreja después de haber vivido uno de los episodios menos agradables de la historia de la música con su salida de La Oreja de Van Gogh, «y solo un 3 por ciento de rencor», Leire Martínez lanza este viernes su álbum de debut en solitario entre gran expectación.

(vídeo)

aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.