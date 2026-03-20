Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 feb (16.00 GMT)

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Madrid, 20 feb (EFE).-

Roma.- Los reyes de España y León XIV han mantenido un encuentro de 50 minutos en la Santa Sede, en la primera audiencia que el pontífice ofrece a Felipe VI y Letizia, previa al viaje que el papa realizará el próximo mes de junio a España.

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Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para «proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria».

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Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se reunió este viernes en Jerusalén con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, y le aseguró que el Estado hebreo continuará con su ofensiva en Líbano, a pesar de los recientes esfuerzos de Francia para una nueva tregua entre los países vecinos.

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Madrid.- El grupo de 200 militares españoles que permanecían en Irak han sido evacuados con éxito a Turquía y a otros países, después de una complicada operación puesta en marcha tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo.

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Pardubice (R. Checa).- El Gobierno de Chequia informó este viernes de un posible acto terrorista en relación con el supuesto incendio premeditado en una instalación de la compañía checa de armamento ‘LPP Holding’, que colabora con la empresa israelí Elbit en la fabricación de drones de guerra en Pardubice, en el centro del país.

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Lima.- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, presenta el Reporte de Inflación de marzo sobre la evolución del índice de precios en los últimos meses y proyección para el resto del año.

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Ciudad de Guatemala.- Diversas organizaciones sociales y humanitarias, incluida la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, brindan una rueda de prensa sobre la situación de los migrantes en el país centroamericano.

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Miami (EE.UU.).- La reina Sofía preside la presentación de la iniciativa “America & Spain 250” en Miami..

Madrid.- Red Eléctrica subraya que el informe final publicado este viernes por el panel de expertos europeo evidencia que no existe causa atribuible a la compañía que condujera al cero eléctrico del 28 de abril de 2025 y se compromete a analizar la viabilidad y/o implantación de las recomendaciones propuestas.

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Roma.- La Guardia de Finanzas italiana detuvo este viernes a un español de 49 años en el puerto de Porto Torre, en la isla de Cerdeña, tras desembarcar de un ferry procedente de Toulon (Francia) con 2,5 kilos de cocaína ocultos en su coche, informaron en una nota.

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Barcelona (España).- El salón turístico B-Travel ha inaugurado este viernes su trigésima tercera edición con la participación de 110 expositores y 40 agencias de viajes, en un contexto marcado por las previsiones de que España continúe atrayendo turismo pese al conflicto en Oriente Medio y el alza de precios.

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Moscú.- El Banco Central de Rusia (BCR) redujo este viernes en medio punto porcentual los tipos de interés, hasta el 15 %, al señalar que la economía rusa «se acerca a la trayectoria del crecimiento equilibrado».

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Madrid.- La Policía ha desarticulado dos organizaciones criminales de origen chino dedicadas, presuntamente, a la trata de seres humanos y a la explotación sexual de mujeres en España y Francia.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- La reforma de la Ley de Extranjería que ha permitido que el resto de España comparta la acogida de los menores inmigrantes que han llegado solos a Canarias, Ceuta y Melilla puede beneficiar en el futuro a comunidades que hoy rechazan, como Baleares, gobernada por el PP con el apoyo de Vox.

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Roma.- Felipe VI y Letizia se desplazaron este viernes hasta la Basílica de Santa María la Mayor, en el corazón de Roma, donde el monarca asumió el cargo de protocanónigo del templo, en cumplimiento de una tradición histórica de la monarquía española, tras su audiencia con el papa León XIV.

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Roma.- Felipe VI apeló este viernes en Roma a la concordia, la generosidad y a la «entrega a la causa del bien común» frente al egoísmo y la indiferencia, un llamamiento que realizó en la ceremonia en la que tomó posesión de su cargo de protocanónigo de la basílica de Santa María la Mayor.

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Bucarest.- Cientos de musulmanes en Bucarest despiden el mes sagrado del Ramadán dando inicio a la festividad de Aíd al Fitr, congregándose en las principales mezquitas de la ciudad para poner fin a los treinta días de ayuno.

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Peshawar (Pakistán).- Ciudadanos de Peshawar rezan durante el último viernes del mes sagrado del Ramadán

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Ginebra.- El activista ambiental Amaru Ruiz y Thelma Brenes, la hija de un opositor sandinista desaparecido, defendieron en entrevistas con EFE en Ginebra la misión de los nicaragüenses exiliados para intentar que el mundo no se olvide de lo que el país sufre bajo la maquinaria represiva del Gobierno, que mantiene a la población en un estado de miedo y silencio.

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Madrid.- Miguel Palacio regresa al mundo de la moda con un desfile en la MBFW Madrid de la mano de la firma gallega Coosy, que abría la jornada de desfiles en el pabellón 14 de Ifema. Sobre la pasarela, una colección elegante, con diseños llenos de volumen y colores intensos y luminosos.

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Madrid.- A través de su colección para el otoño-invierno 2026/2027,’Texere’, la firma Simorra transforma el tejido en una herramienta de expresión. Las prendas incorporan mensajes logrados a través de diversas técnicas textiles.

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Madrid.- La modelo y actriz Inés Sastre ha regresado a desfilar de la mano de la firma catalana Simorra, liderada por Eva Dimas y Victoria Mitjans.

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Madrid.- La diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada es una habitual de la MBFW Madrid, «soy la abuelita», adónde llega dispuesta a pasárselo bien y a no defraudar a los que esperan ver sobre la pasarela una explosión de color y sus icónicas formas que reinventa con nuevas herramientas creativas como la Inteligencia Artificial.

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Madrid.- Simorra ha presentado en la pasarela de Madrid su colección ‘Texere’, un homenaje al arte de contar con las manos, transformando el tejido en una herramienta de expresión.

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Lisboa.- Los niños de la ciudad portuguesa de Braga leen como los de la argentina Villa María, gracias a un plan de lectura municipal que la urbe del norte de Portugal ha replicado de la localidad latinoamericana gracias a los acuerdos de cooperación que existen entre ambas.

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Pekín.- El artista chino afincado en Alemania Fu Rao presentó el viernes su obra ‘Abyss II’ en la inauguración de su nueva exposición individual ‘Aurora’ en el Museo de Arte Red Brick de Pekín.

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Nueva York.- El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia en un comunicado en Instagram este viernes.

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El Alto (Bolivia).- Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) de El Alto en Bolivia desarrolló un anticonceptivo masculino reversible a partir de semillas de papaya, en una propuesta que busca contribuir a que la responsabilidad de la planificación familiar no recaiga únicamente sobre las mujeres.

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Gimmeldingen.- Florecen los almendros en el pueblo alemán de Gimmeldingen, en el hemisferio norte, la primavera comienza en el calendario el 20 de marzo.

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Centro Espacial Kennedy (EE.UU.).- El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la misión Artemis II, que tiene previsto enviar una nave con cuatro astronautas a bordo para orbitar la Luna, ha comenzado a rodar hasta la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

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Madrid.- Dos días antes del derbi madrileño contra el Atlético de Madrid que se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu, los jugadores del Real Madrid se han preparado este viernes sin su guardameta titular, Thibaut Courtois, debido a una lesión muscular, aunque tanto Carreras como Asencio apuntan a reaparecer.

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Madrid.- Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado a cuatro porteros con la inclusión de Joan García en la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto, novedad junto a Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, con el regreso de referentes como Rodri, Pedri y Lamine Yamal. La RFEF ha colgado en sus redes sociales el habitual vídeo de la convocatoria, y en esta ocasión ha contado con la intervención del humorista argentino Jero Freixas.

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Madrid- El seleccionador español Luis de la Fuente respondió a las palabras de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, que aseguró que Argentina es «bicampeona» porque España no se presentó a la Finalissima, y dejó claro que estaban «locos por jugar» y que «dos no discuten si uno no quiere».

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Barcelona.- El primer equipo del Fútbol Club Barcelona ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva para preparar el partido de Liga ante el Rayo Vallecano.

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Madrid.- Dos días antes del derbi madrileño, que el Real Madrid afrontará sin Thibaut Courtois, y el Atlético mantiene la duda de Jan Oblak, el exjugador madridista José María Gutiérrez opinó que la baja del guardameta belga es “capital”, pero confía «muchísimo» en el ucraniano Andrey Lunin; mientras que para el exfutbolista rojiblanco Raul García considera que el argentino Juan Musso “ha demostrado de sobra el nivel para competir”.

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alm/EFE

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