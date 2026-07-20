Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 20 jul (EFE).-

Nueva York (EE.UU.).- El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció el inicio de nuevos bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por novena jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.

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Moscú.- El masivo ataque ucraniano contra Moscú, con más de 400 drones, dejó varios heridos y provocó el incendio de instalaciones industriales a 30 kilómetros al sur de la ciudad capital.

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Paranaque (Filipinas).- Los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, una región muy dependiente de las importaciones de combustible procedente de Oriente Medio, se reunirán desde este martes en Manila, en una cita dominada por los efectos económicos derivados de la guerra entre EE.UU. e Irán, recrudecida la última semana.

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Moscú.- El líder del Partido Comunista de la Federación de Rusia (PCFR), Guennadi Zjugánov, supervisó este lunes en Moscú los preparativos del 157 convoy humanitario de la organización, que trasladará alimentos no perecederos, medicinas, ropa de abrigo, vehículos tácticos y equipos especiales para el ejército ruso y los residentes de las regiones de Kursk, Donetsk y Lugansk.

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Kiev.- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, recibió este lunes en Kiev al secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, el arzobispo Paul Richard Gallagher, quien visita el país para reunirse con las autoridades de distintos poderes.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajó un 4,46 % este lunes ante nuevos ataques de EE. UU. contra Irán y las versiones contradictorias de ambos países sobre el control del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo.

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Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este lunes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por decimoquinto mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

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East Rutherford (EE.UU.).- La camiseta oficial con la segunda estrella de campeón del mundo estará ya a la venta el próximo 4 de agosto, según anunció en su página Adidas, patrocinador de la selección española, tras la conquista del título Mundial por el equipo de Luis de la Fuente.

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París.- La prensa francesa saludó este lunes a España como «los nuevos reyes» del mundo y «la mejor selección del Mundial 2026» y «del siglo XXI», horas después del triunfo del combinado español sobre Argentina por 1-0 en la final de Nueva York.

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alm/EFE

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