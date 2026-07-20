Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 20 jul (EFE).-

Deir Yarir (Cisjordania).- Colonos israelíes mataron a tiros a dos palestinos la noche del domingo durante un ataque contra la localidad de Deir Yarir, al este de Ramala, informó la madrugada de este lunes la Media Luna Roja Palestina.

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Zaporiyia/Donetsk/Odesa/Mykolaiv (Ucrania).- Un total de cinco personas murieron este lunes a consecuencia de ataques aéreos llevados a cabo por el Ejército ruso contra las ciudades ucranianas de Pavlograd, Kramatorsk y Zaporiyia, según informaron las autoridades ucranianas.

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Teherán.- Irán afirmó este lunes que varios mediadores le han transmitido nuevas propuestas e iniciativas para evitar una mayor escalada de las tensiones con Estados Unidos, tras nueve días consecutivos de cruces de fuego después de que Washington diera por terminado el memorando de entendimiento para la paz por ataques iraníes en el estrecho de Ormuz.

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Gaza.- Al menos 14 personas resultaron heridas este lunes en un ataque israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza. Las víctimas fueron trasladadas en ambulancias de la Media Luna Roja Palestina a los hospitales Shiffa y Al Saraya.

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Argel.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Argel para una visita oficial de unas cinco horas con la que se pretende escenificar la plena recuperación de la interlocución tras la crisis por el Sáhara Occidental y la apertura de una nueva etapa bilateral.

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Argel.- España cerró este lunes un acuerdo político con Argelia para aumentar las importaciones de gas procedentes de este país y que ejemplifica la plena recuperación de la interlocución bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental.

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Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió este lunes a su homólogo portugués, Luis Montenegro, y coincidieron que se abre «una nueva etapa» en las relaciones bilaterales con la firma de un documento «que permitirá hacer el diálogo entre ambos gobiernos más estable y estructurado»

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Yakarta.- Los ministros de Exteriores de Indonesia, Sugiono, y Chile, Francisco Pérez Mackenna, acordaron este lunes profundizar la cooperación económica entre ambos países, durante la visita del canciller chileno a Yakarta.

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Berlín.- La Unión Demócrata Cristiana (CDU) celebra este lunes reuniones de su presidencia y de la junta directiva a raíz de la dimisión de Jens Spahn -presidente del grupo parlamentario de la CDU en el Bundestag (el Parlamento alemán)- de su cargo.

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San Sebastián (España).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha reivindicado este lunes el respeto a las normas y al Estado de Derecho para seguir avanzando en la integración europea.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabeza por última vez el desfile militar del Día de la Independencia, 18 días antes de entregar el cargo a su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto, y pronuncia su último discurso ante el pueblo como mandatario.

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Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, instala el nuevo Congreso, elegido el 8 de marzo, con su último discurso como mandatario ante el Legislativo.

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Landi Kotal (Pakistán).- Al menos tres refugiados afganos, entre ellos un niño, murieron este lunes y otros nueve resultaron heridos cuando el vehículo en el que regresaban a su país fue arrastrado por una riada en el noroeste de Pakistán, en medio de las fuertes lluvias monzónicas y de una campaña de expulsiones de ciudadanos afganos.

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Berlín.- Berlín acogió este lunes en el Memorial del Bendlerblock una ofrenda floral para conmemorar el 82 aniversario de la operación del 20 de julio de 1944, el fallido intento de asesinato del dictador Adolf Hitler liderado por el oficial Claus von Stauffenberg, en un acto de homenaje a los miembros de la resistencia que fueron arrestados y ejecutados tras el golpe de Estado fallido.

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Madrid.- La selección española de fútbol, campeona del mundo tras vencer en la final a Argentina, llegó este lunes a Madrid tras conquistar su segunda ‘estrella’ para lucir el ansiado trofeo dorado que brindará a su afición, que esta tarde vivirá una fiesta en el centro de la capital con sus ídolos.

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Bruselas.- Los diarios flamencos y francófonos en Bélgica coinciden en subrayar el fin de la «era Messi» y el carácter coral, sin figuras individuales destacadas, del triunfo español en el Mundial 2026, su segundo título mundial tras el de Sudáfrica 2010.

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Berlín.- La prensa alemana ha destacado en sus portadas este lunes el triunfo de la selección española sobre la argentina que le permitió lograr su segunda copa en un mundial de fútbol.

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Barcelona (España).- Tras un domingo de descanso, la plantilla del FC Barcelona ha vuelto a la actividad este lunes por la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la primera de las dos sesiones que llevarán a cabo durante la jornada del lunes.

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Madrid.- El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, sigue dirigiendo la pretemporada del club blanco con entrenamientos diarios mientras espera que poco a poco se vayan incorporando al trabajo los jugadores que han participado en el Mundial.

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Nueva York (EE.UU).- La cantante colombiana Shakira felicitó ayer domingo a la selección española tras su victoria en la final del Mundial. A través de sus redes sociales, la artista expresó su admiración por el equipo y aseguró que espera unirse a las celebraciones en la capital española.

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Nueva York (EE.UU).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió un mensaje de celebración tras la conclusión de la Copa del Mundo, destacando los dos grandes símbolos que recibirán los nuevos campeones: el codiciado trofeo del Mundial y un exclusivo anillo conmemorativo diseñado especialmente para inmortalizar la histórica conquista.

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Madrid.- La conquista de la Copa del Mundo por parte de la selección española de fútbol sigue generando reacciones entre las grandes figuras del deporte. El extenista español Rafael Nadal, compartió en sus redes sociales un video celebrando el histórico triunfo de La Roja.

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Barcelona (España).- El internacional español Miguel de Toro (Sevilla, 1993) afronta la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputará del 23 al 26 de julio en Sídney, con la ambición de revalidar el título conquistado en Montenegro el pasado año y la mentalidad de que, sin esa aspiración, «más de uno ni siquiera» se plantearía ir.

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Nueva York (EE.UU).- Miles de aficionados españoles celebraron en Times Square el título de campeón del mundo tras vencer a Argentina (1-0) en New Jersey, en un entorno teñido de rojo, y en especial con el gran neón vertical de El Corte Inglés felicitando a la selección española con el lema: “Enhorabuena campeones”.

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Nueva York (EE.UU).- La conquista de España en el Mundial dejó una curiosa historia detrás de la final. Joan Capdevila, integrante de la selección campeona del mundo en 2010, reveló que antes del partido decisivo compartió con Marc Cucurella una cábala que él mismo realizó hace 16 años: enterrar una moneda en el césped antes del inicio del encuentro.

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alm/EFE

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