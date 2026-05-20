Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 may (10.00 GMT)

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Madrid, 20 may (EFE).-

Ottawa.- El rey de España, Felipe VI, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se encontraron en Ottawa con motivo de la cena organizada en honor del jefe del Estado español en la primera jornada de las tres que durará su primer viaje oficial a Canadá, una visita de marcado carácter económico y comercial.

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Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles todo su apoyo al exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero tras la investigación contra él en la Audiencia Nacional.

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Bali (Indonesia).- El Ministerio de Salud de Indonesia ha extremado las precauciones en los aeropuertos ante la llegada de viajeros procedentes de países afectados por el brote de ébola.

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Yakarta.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha pronunciado este miércoles un discurso en sesión parlamentaria para presentar el marco macroeconómico y la política fiscal del país.

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Barcelona (España).- El capellán mercedario Jesús Bel, que atiende a los internos de Brians 1, asegura que la visita que el papa León XIV hará al centro penitenciario el próximo 10 de junio «llenará de mucha alegría» y dará «mucha esperanza» a unas personas que se han sentido «tenidas en cuenta» por el pontífice.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El final de la quinta temporada de «The Boys» se estrenó este martes en Los Ángeles en medio de una ceremonia que reunió a gran parte de su elenco y que genera expectativas entre sus seguidores.

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alm/EFE

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