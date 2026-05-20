Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 may (15.00 GMT)

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Madrid, 20 may (EFE).-

Berlín.- El médico estadounidense Peter Stafford, que se contagió de ébola mientras trabajaba con pacientes en la República Demócrata del Congo (RDC), llegó en la madrugada de este miércoles a Alemania para ser tratado en una de las clínicas del hospital universitario La Charité en Berlín.

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Samut Prakan (Tailandia).- Varias naciones del Sudeste Asiático han comenzado a reforzar sus controles sanitarios en sus puntos de entrada tras el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ha provocado alrededor de un centenar de fallecidos en ese país.

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Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este miércoles a los «cubanos de a pie» en la isla a construir una «nueva Cuba» propuesta por el presidente, Donald Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

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Ashdod (Israel)- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en el puerto de Ashdod (sur), y difundió un vídeo en el que aparecían maniatados y hacinados en el suelo mientras se burla de ellos. «¡Bienvenidos a Israel!», aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera nacional y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

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Al Bureij (Franja de Gaza).- Mientras Israel interceptaba una nueva misión de la Flotilla Global Sumud en mitad del Mediterráneo, un grupo de jóvenes artistas palestinos pintó este martes un mural en el campo de refugiados de Al Bureij (centro de la Franja de Gaza) dedicado a los activistas internacionales que luchan por romper el asedio al enclave palestino.

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Al Bureij (Gaza).- Un ataque aéreo israelí ocurrido en la pasada medianoche contra la vivienda de la familia Abu Shamala en Al Bureij, en el centro de Gaza, derribó un edificio residencial de cuatro plantas habitado por civiles.

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Ciudad de México.- Conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, hace su último mitin en Bogotá antes de las elecciones de 31 de mayo.

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Caracas.- Familiares, amigos, activistas y ciudadanos han sido convocados a una marcha en silencio hasta el Ministerio para el Servicio Penitenciario en Caracas tras las recientes muertes bajo custodia del Estado de presos políticos y exigir protección urgente para la vida de las personas detenidas en Venezuela.

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Quito.- Elizabeth Otavalo, la madre de la abogada María Belén Bernal, quien fue asesinada en 2022 por su esposo, el agente Germán Cáceres, en el interior de una escuela policial de Ecuador, asegura que seguirá luchando por conseguir justicia por el feminicidio de su hija ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Svalbard (Noruega).- La Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Noruega), un depósito subterráneo que alberga más de 1,3 millones de semillas de cultivo de 6.300 especies de todo el mundo para salvaguardar la biodiversidad y la alimentación, ha obtenido este miércoles el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

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Cannes (Francia).- El venezolano por Jorge Thielen Armand habla con EFE con motivo de su participación en la Quincena de Cineastas de Cannes con ‘La muerte no tiene dueño’.

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Ciudad de Panamá.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, cuya candidatura a ocupar el sillón L de la Real Academia Española (RAE) que dejó vacante Mario Vargas Llosa será votada este jueves, celebró que este nombramiento supone un reconocimiento al peso del español que se habla en América Latina.

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Madrid.- La Real Academia Española (RAE) ha presentado este miércoles su primer ‘Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines’, que se encuentra disponible desde este mes de mayo y que recoge más de 255.000 sinónimos o afines y 20.000 antónimos u opuestos distribuidos en más de 44.000 entradas.

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Alcalá de Henares (Madrid, España).- El presidente ejecutivo del Grupo Cox, Enrique Riquelme, afirmó que «pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia», respecto a los comicios convocados a la presidencia del club blanco, cuyo plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta este sábado.

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Sant Joan Despí (Barcelona, España).- El primer equipo del FC Barcelona ha regresado a los entrenamientos este miércoles, tras disfrutar de unos días de fiesta, con la novedad de Ferran Torres, quien ha realizado parte de la sesión con el grupo, después de superar sus molestias físicas.

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Lezama (Bizkaia, España).- El Athletic Club ha entrenado este miércoles en Lezama para preparar el último partido de la temporada, el que disputará el próximo sábado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.

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Madrid.- El Rayo Vallecano ha comenzado a preparar la final de la Conference League ante el Crystal Palace en Leipzig (27 de mayo), ante la atenta mirada de la prensa, que hoy ha seguido en directo las evoluciones de la plantilla en la Ciudad Deportiva de la entidad, con motivo del «Media Day» organizado por la UEFA.

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Madrid.- Rafael Nadal se encuentra feliz en su nueva vida, satisfecho por haber dado todo lo que pudo a lo largo de una carrera de más de dos décadas, la mejor, por emoción, equilibrio y competitividad, de la historia del tenis, un deporte ahora monopolizado por los éxitos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner que echa en falta nuevos aspirantes a los grandes torneos.

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alm/EFE

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