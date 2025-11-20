Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 nov (16.00 GMT)

Madrid.- El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Ternópil (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció este jueves un nuevo balance sobre el ataque ruso con misil de la víspera que provocó graves daños en un bloque entero de viviendas de la ciudad de Ternópil, según el cual 26 personas han muerto y otras 22 están desaparecidas.

Bruselas.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se reunió este jueves en Bruselas con el primer ministro y titular de exteriores de Palestina, Mohamed Mustafa.

Ciudad de Gaza.- Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

Berlín. – El juicio contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero pasado comenzó este jueves en un tribunal de la capital germana con la lectura de la acusación y el interrogatorio de los primeros testigos.

Belém (Brasil).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló este jueves en la conferencia climática COP30, en la ciudad amazónica brasileña de Belém, que la vía para desatascar las negociaciones de la cumbre es un acuerdo que «equilibre» las demandas sobre financiación y aquellas sobre el fin de los combustibles fósiles.

Belém (Brasil).- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, se reunió este jueves con la ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, en el marco de la cumbre climática de Naciones Unidas (COP30) que se lleva a cabo en Belém, Brasil.

Kiev.- La Asociación Médica Cristiana de Ucrania (CMA) colabora con el cirujano plástico estadounidense Steve S. Orten, el doctor James Y. Suen y el equipo médico del hospital regional de Kiev en una misión quirúrgica reconstructiva destinada a tratar a pacientes ucranianos, entre ellos soldados heridos y otras víctimas de la invasión rusa, con daños causados por la guerra.

Moscú.- Rusia y China destacaron este jueves el alto nivel de la cooperación militar entre los dos países, durante una visita a Moscú de Zhang Youxia, vicepresidente del principal organismo militar de China, la Comisión Militar Central.

Moscú.- El Centro de Exposiciones Manege de Moscú acoge una recreación del interior de la Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde tuvo lugar el Juicio Popular entre 1945 y 1946 de los 21 jerarcas nazis de mayor rango supervivientes de la II Guerra Mundial.

Seúl.- La presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, aseguró este jueves que ha firmado múltiples pactos para atraer inversión, tecnología y conocimiento desde Corea del Sur hacia Centroamérica, así como un acuerdo con el Fondo Verde para el Clima que apoyará la construcción del primer tren completamente eléctrico de Costa Rica.

Beirut.- Decenas de estudiantes libaneses han desfilado este jueves con banderas por las calles de Beirut para conmemorar el 82º aniversario de la independencia del Líbano, marcado una vez más, por la ausencia del desfile militar debido a la inestabilidad política y los problemas de seguridad en el país. En su lugar el día se festeja con celebraciones culturales, actividades educativas y eventos simbólicos más pequeños

Belgrado.- Un grupo de estudiantes serbios protestó este jueves frente a la Fiscalía contra el Crimen Organizado (TOK) en apoyo a los investigadores del acuerdo de remodelación del Edificio del Estado Mayor en Belgrado.

Colonia (Alemania).- La Agencia Espacial Europea (ESA) ha presentado este jueves en Colonia el consorcio empresarial, liderado por Thales Alenia Space Italia, encargado de desarrollar el primer módulo del programa de aterrizaje lunar Argonaut.

Londres.- Más de una decena de manifestantes fueron detenidos en una protesta propalestina protagonizada por medio centenar de personas ante las puertas del Ministerio de Justicia británico, según pudo comprobar EFE.

Bogotá.- El Gobierno colombiano retiró cinco objetos y fragmentos del pecio del galeón español San José, hundido en 1708 cerca de Cartagena de Indias y hallado en diciembre de 2005, informó este viernes el Ministerio de las Culturas.

Hong Kong.- Vivian Kong Man-wai y Ma Yat-chiu participaron este jueves en el foro electoral de la circunscripción funcional de turismo de Hong Kong, que celebrará sus elecciones al Consejo Legislativo el próximo 7 de diciembre de 2025.

Santo Domingo.- Previa del concierto que el artista puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá en el Estado Olímpico de Santo Domingo como parte del inicio de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos world tour’.

Málaga.- Los artistas franceses Annette Messager y Christian Boltanski fueron compañeros de vida, compartieron también sus primeros años de carrera y en los años 70 separaron sus caminos profesionales, pero la nueva exposición temporal del Centro Pompidou de Málaga pone en diálogo por primera vez las obras de ambos.

París.- El museo Grévin de París presentó este jueves su nueva incorporación: la figura de cera de la princesa Diana de Gales, también conocida por Lady Di, primera esposa del actual rey del Reino Unido, Carlos III, vestida con una réplica de su icónico ‘vestido de la venganza’.

Viena.- Glaciares que desaparecen a ritmo récord, rutas que se vuelven peligrosas y comunidades que observan cómo su paisaje cambia para siempre. Esta es la realidad, y la advertencia, que lanza desde este jueves una muestra de fotografías en Viena en las que se constata la dramática transformación del paisaje alpino en los últimos 150 años.

Nueva Delhi.- En la India, los saris no son solo una prenda de vestir, sino el reflejo de una identidad que mantiene la vida cotidiana. Una tela viva, un color que es memoria, y para Adrián Ilave Inka, artista y fundador de la arqueomoda andina, un espejo entre dos mundos que parecen reconocerse desde los extremos del planeta.

Bangkok.- Tras 20 días de actividades en Tailandia, la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) nombrará el viernes a la ganadora de la actual edición, marcada por una serie de polémicas al margen del propio concurso de belleza.

Bruselas.- Media Europa está en alerta por una repentina ola de frío polar que ha bajado los termómetros de forma drástica, con temperaturas en algunos casos que rondan los cero grados y la llegada además de las primeras nieves de la temporada a ciudades como Bruselas.

Trentino-Alto Adigio (Italia).- La ola de frío polar que ha bajado los termómetros de forma drástica en media Europa ha dejado las primeras nieves de la temporada en el norte de Italia, donde el paisaje es mayoritariamente blanco en zonas como Trentino, región limítrofe con Austria y Suiza.

Bizkaia (España).- Ocho comunidades del norte peninsular de España están en alerta meteorológica este jueves por nevadas de las cuales Asturias, Cantabria y Castilla y León (en la cordillera Cantábrica de León) se encuentran en nivel naranja (riesgo importante) por acumulaciones que podrán superar los 30 centímetros de espesor en 24 horas a partir de 900 metros.

Bruselas.- El tradicional árbol de Navidad que decora cada invierno la Grand Place de Bruselas se instaló este jueves en la emblemática plaza de la ciudad belga y se exhibirá hasta el 4 de enero de 2026.

Barcelona (España).- La plantilla del primer equipo de fútbol del Barça, con todos los internacionales de vuelta de sus compromisos de selección, se ha entrenado este jueves bajo las órdenes de Hansi Flick con la mente puesta en el partido en el nuevo Spotify Camp Nou de este sábado contra el Athletic Club.

