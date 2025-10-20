Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 oct (10.00 GMT)

Madrid, 20 oct (EFE).-

Banda Aceh (Indonesia).- La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de la provincia indonesia de Aceh (BMKG) instó a la población a estar alerta ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y vientos fuertes, debido a las lluvias que podrían provocar olas altas en el océano Índico.

Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, felicitó este lunes al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su victoria en los comicios presidenciales del domingo, y expresó la disposición de España a trabajar con el nuevo mandatario.

Rafah (Egipto).- Egipto reanudó este lunes el envío de camiones cargados de diferentes tipos de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través de cruces controlados por Israel tras la suspensión temporal debida al bombardeo israelí de la zona palestina de Rafah, en el sur de la Franja.

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 3,37 % y alcanzó nuevos máximos históricos, por primera vez por encima de los 49.000 puntos, espoleado por la cercanía de un acuerdo de gobierno de cara a la votación del martes para escoger al nuevo primer ministro del país asiático.

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá este lunes a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.

Colombo.- Devotos hindúes de Sri Lanka celebran el festival de Diwali, uno de los más populares del hinduismo.

