Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 oct (15.00 GMT)

Madrid, 20 oct (EFE)

Portoroz (Eslovenia).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó este lunes en la cumbre euromediterránea a que la Unión Europea complete los proyectos de interconexiones y no renuncie a sus objetivos en la lucha contra el cambio climático.

(foto)(vídeo)

Luxemburgo.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, instó este lunes a que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúna con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y alertó de que el agresor no puede lograr sus objetivos en Ucrania.

(foto)(vídeo)

Jarmaq (Líbano).- El Ejercito israelí aseguró haber atacado con la Fuerza Aérea «infraestructuras terroristas» del grupo chií libanés Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó su portavoz Avichay Adraee en su cuenta en X.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- La vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha afirmado este lunes que la «forma de hacer política» de la Casa Blanca hace «dudar» a la Unión Europea (UE) de su relación con Estados Unidos como socio estratégico.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió este lunes a los peregrinos que asistieron a las canonizaciones de este domingo de los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles que tomen ejemplo de estos santos para afrontar las problemáticas de la vida.

(foto)(vídeo)

París.- El Museo del Louvre va a permanecer finalmente cerrado al público este lunes después del espectacular robo de joyas de la colección de la corona francesa que sufrió el domingo por la mañana.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que Europa se enfrenta al reto de «convertirse en un sujeto con derecho digital autónomo» o una «colonia digital de Trump», en referencia a la influencia de las empresas tecnológicas estadounidenses en la Unión Europea (UE).

(foto)(vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria (España).- Trece hombres, cuatro de ellos menores, han llegado en cayuco este lunes al sur de El Hierro, mientras un barco de rescate navega desde Gran Canaria al encuentro de una neumática a la deriva que ha pedido auxilio a 172 kilómetros de las islas, ha informado a EFE Salvamento Marítimo.

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- Aquiles Alvarez, el alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, aseguró en una entrevista con EFE que es víctima de una persecución por parte del presidente del país, Daniel Noboa, a través de la Fiscalía con el objetivo de inhabilitarlo políticamente «por alzar la voz» contra el Gobierno, pero advirtió que «no van a poder» con él.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Autoridades sanitarias de Pakistán investigan el fallecimiento de dos personas por dengue en Mardan, dos nuevos casos que se enmarcan en el aumento de casos en la provincia, que ya registra 3638.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Activistas instalan en la sede de la Unión Demócrata Cristiana en Berlín una gran pantalla en la que se lee una cita del antiguo canciller alemán Helmut Kohl: «El diablo y la CDU no van a hacer un pacto con los neonazis», con motivo de una reunión de la ejecutiva en Berlín.

(foto)(vídeo)

Sant Joan Despí (Barcelona).- Los delanteros del Barcelona Ferran Torres y Raphael Dias ‘Raphinha’ no se han ejercitado este lunes con el resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, por lo que no se espera que el técnico Hansi Flick recupere efectivos para medirse este martes al Olympiacos.

(foto)(vídeo)

Santiago de Compostela (España).- Santiago de Compostela supera por primera vez la barrera del medio millón de peregrinos en un año, una cifra récord que se ha alcanzado este fin de semana y este lunes se ha escenificado con el recibimiento por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a Jairo Forero, natural de Colombia, el peregrino número 500.000.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Tailandia se prepara para celebrar el Festival Vegetariano, también conocido como Festival de los Nueve Dioses Emperadores, que dará comienzo el próximo 21 de octubre hasta el día 29.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Museo Thyssen-Bornemisza acoge la exposición ‘Warhol, Pollock y otros espacios americanos’, que reúne por primera vez la obra de dos artistas clave en el arte del siglo XX para mostrar sus similitudes y paralelismos en contra de la idea establecida de que son opuestos.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El inglés Trent Alexander-Arnold se incorporó a la dinámica de grupo, una vez superada la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 16 de septiembre, y el miércoles, ante el Juventus en la Liga de Campeones, podría volver a una convocatoria del Real Madrid de la que es duda David Alaba, pendiente de pasar pruebas médicas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Jenni Hermoso y Mapi León, las dos grandes protagonistas de la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora nacional, se concentraron este lunes felices y con una sonrisa junto al resto de convocadas para los dos partidos de semifinales de la Liga de Naciones ante Bélgica.

(foto)(vídeo)

Sant Joan Desp (España).- El centrocampista del Barcelona Fermín López ha afirmado este lunes, en la previa del duelo contra el Olympiacos de la Liga de Campeones, que «siempre» se ha sentido «un jugador muy importante» para el técnico, Hansi Flick, tanto si actúa como titular o como suplente.

(foto)(vídeo)

Londres.- El Arsenal se ejercitó este lunes en la previa de enfrentarse contra el Atlético de Madrid con todos los disponibles, a excepción de las bajas ya aseguradas de Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús, que no estuvieron en la sesión.

