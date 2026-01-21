Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 de enero (16.00 GMT)

Madrid, 21 ene (EFE).-

Quito.- El correísmo busca recomponerse en torno a Gabriela Rivadeneira, recientemente elegida presidenta de la Revolución Ciudadana (RC) tras pasar los últimos seis años asilada en México, de donde volvió para asumir un rol protagonista en la formación que lidera a distancia el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y de la que afirmó que parte de sus disputas internas han sido por una cuestión de ego.

Caracas.- Más de un centenar de casos de presos políticos en Venezuela previos al anuncio oficial del pasado 8 de enero sobre la liberación de un «número importante» de personas se han sumado a los registros de organizaciones no gubernamentales a raíz de las nuevas excarcelaciones.

Caracas.- Venezuela se encamina a una nueva dinámica con un paquete de reforma de leyes que buscan atraer inversiones y fortalecer el sector petrolero en medio de los acercamientos con EE.UU., luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro que ha dado pie a un «nuevo momento político», según ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Davos (Suiza).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles al Foro de Davos donde se reunirá con varios líderes mundiales para tratar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza o sus pretensiones de anexionarse Groenlandia.

Davos (Suiza).- El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, reclamó este miércoles un aumento de la presión internacional para frenar las medidas israelíes contra los palestinos de Cisjordania ocupada en el marco del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos (Suiza).

Davos (Suiza).- La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró este miércoles en Davos (Suiza) que actual Gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, «es legítimo» y puede firmar acuerdos comerciales o energéticos con Estados Unidos.

Davos (Suiza).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella.

Davos (Suiza).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó este miércoles su desagrado con el discurso que ayer pronunció el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro de Davos, y dijo que el líder canadiense «no fue muy agradecido» a pesar de recibir muchas cosas gratis.

Davos (Suiza).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en Davos que «Europa no avanza en la dirección correcta», durante su discurso en el Foro económico.

Calabria/ Catalia/Cerdeña/Sicilia.- Decenas de familias fueron evacuadas en las últimas horas y las escuelas permanecen cerradas este miércoles en varias provincias del sur de Italia debido al recrudecimiento del temporal causado por el ciclón mediterráneo «Harry», que mantiene en alerta roja a algunas zonas de Calabria, Sicilia y Cerdeña.

Estrasburgo (Francia).- El rey Felipe VI llegó este miércoles a Estrasburgo para intervenir en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, con motivo del 40 aniversario del ingreso de España y Portugal en la Unión Europea.

La Haya (Países Bajos).- Un total de 24 laboratorios a escala industrial fueron desmantelados por las autoridades policiales de varios estados miembros de la Unión Europea (UE), incluidos España, Alemania y Países Bajos, en la mayor operación policial jamás realizada contra las drogas sintéticas en Europa, según explicaron a EFE fuentes de la agencia Europol.

Nueva Delhi.- Las relaciones comerciales entre España e India, especialmente en materia de defensa, y la alianza estratégica en política global han centrado las reuniones que este miércoles ha mantenido el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en Nueva Delhi, a donde ha viajado en un momento en el que Europa necesita «nuevos socios».

Karachi (Pakistán).- Los equipos de rescate en Pakistán perdieron este miércoles toda esperanza de hallar supervivientes entre las ruinas del centro comercial incendiado el pasado fin de semana, una tragedia que amenaza con dejar más de un centenar de muertos tras confirmarse que la operación se limita ya a la extracción de cadáveres.

Nueva Dlehi.- La empresa española Zonair3D, especializada en sistemas de purificación de alto rendimiento, ha elegido la India para establecer su primera planta de fabricación fuera de España, una apuesta para competir en un mercado donde la contaminación crónica ha transformado el aire limpio en una industria de rápido crecimiento valorada en cientos de millones de euros.

Barouriye/Zahrani (Líbano).- Al menos dos personas murieron este miércoles en sendos bombardeos israelíes contra vehículos en las localidades de Zahrani y Barouriye, en el sur del Líbano, donde Israel asegura que ha tenido como objetivo a integrantes del grupo chií libanés Hizbulá.

Moscú.- Los comunistas rusos y el líder del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov, han asistido este miércoles a la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario de la muerte del fundador de la Unión Soviética Vladimir Lenin.

Deir al Balah.- Adam Suleiman Abu Halib, un niño palestino de cinco años, resultó herido en un ataque en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, a finales de 2023. La explosión le causó daños severos en el rostro y la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.

Hasaka (Siria).- Miles de personas, familiares del grupo yihadista Estado Islámico (EI), permanecen en el campamento de Al-Hol, situado en el desierto de la provincia siria de Hasaka, después de que el gobierno sirio tomara el control de la zona.

Orif (Cisjordania).- Colonos israelíes atacaron este miércoles una planta procesadora de piedra en la aldea de Orif, cerca de Nablús, en Cisjordania ocupada. Según la Media Luna Roja Palestina, dos aldeanos resultaron heridos en el ataque.

Teherán (Irán).- Irán mostró este miércoles a medios internacionales los destrozos que sufrieron mezquitas de Teherán, uno de los símbolos de la República Islámica, en las protestas multitudinarias de las que acusa a Estados Unidos e Israel y en las que han muerto miles de personas, según grupos de derechos humanos, en la represión policial.

París.- El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el español José Manuel Campa, ha constatado que la consolidación bancaria en algunos casos en la UE no ha avanzado por intervenciones gubernamentales, y considera que la integración tendrá que avanzar más a medio plazo.

Banda Aceh (Indonesia).- El Gobierno de Indonesia ha asegurado que los trabajos de reconstrucción tras las inundaciones está viéndose ralentizado debido a graves daños en infraestructuras como puentes, así como por la dificultad a la hora de relocalizar a las víctimas, miles de las cuales continúan viviendo en refugios improvisados.

Amberes (Bélgica).- Las autoridades belgas han informado este martes en Amberes de la incautación de unas 55 toneladas de cocaína y más de 20 toneladas de cannabis en su puerto durante 2025, lo que supone un drástico incremento en los decomisos de esta última sustancia respecto al año anterior.

