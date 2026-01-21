Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 ene (11.00 GMT)

Estrasburgo (Francia).- El rey Felipe VI llegó este miércoles a Estrasburgo para intervenir en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, con motivo del 40 aniversario del ingreso de España y Portugal en la Unión Europea.

Nueva Delhi.- Las relaciones comerciales entre España e India, especialmente en materia de defensa, y la alianza estratégica en política global han centrado las reuniones que este miércoles ha mantenido el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en Nueva Delhi, a donde ha viajado en un momento en el que Europa necesita «nuevos socios».

Gelida (Barcelona, España).- La Generalitat apunta al «desprendimiento de un talud» como «principal hipótesis» del accidente de ayer en Gelida (Barcelona) de un tren de Rodalies en el que murió un maquinista y 37 personas resultaron heridas.

Palau-sator (Girona, España).- El cuerpo del desaparecido después de ser arrastrado con su furgoneta por la riera de Palau-sator (Girona) ha sido localizado en el interior del vehículo, aunque se está pendiente todavía de la identificación, según informan Bomberos de la Generalitat.

Davos (Suiza).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dicho este miércoles en Davos que Europa cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a la amenaza de nuevos aranceles avanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que los usará si es necesario.

Davos (Suiza).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que está tratando de rebajar la tensión con Estados Unidos sobre Groenlandia “entre bastidores” y mediante una “diplomacia reflexiva”.

Yakarta.- El banco central de Indonesia ha anunciado este miércoles su decisión de mantener su tasa de interés de referencia en un 4,75%.

Madrid.- La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por la víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

Pekín.- Una intensa ola de frío con caídas extremas de temperatura afecta esta semana a provincias de casi toda la geografía china, incluidas las zonas más pobladas del país, donde las autoridades han activado mecanismos de emergencia y suspendido las actividades escolares.

Srinagar (Cachemira india).- Las autoridades de Srinagar, Cachemira india, han reforzado la seguridad en la región ante la próxima celebración del Día de la República el 26 de enero.

Madrid.- En un futuro cercano, la alta criminalidad en Los Ángeles obliga a la ciudad a tomar una decisión drástica: para acelerar los procesos judiciales y las condenas los juicios estarán dirigidos por la IA avanzada, una iniciativa aupada por el detective Raven (Chris Pratt), quien, no obstante, se verá perjudicado cuando es acusado de asesinar a su esposa.

Girona (España).- El portero alemán Marc-André ter Stegen ha llegado este miércoles a Girona, ya como futbolista rojiblanco, para conocer el club, los compañeros y el técnico Míchel Sánchez.

