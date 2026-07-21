Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 21 jul (EFE).-

Ciudad de Gaza.- El Ejército de Israel mató en la madrugada de este martes a una pareja y sus cuatro hijos menores de edad (de 12, 11, 9 y 5 años) al bombardear su casa con un dron en la ciudad de Gaza, informó a EFE el Ministerio de Sanidad de la Franja.

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Teherán.- Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EE.UU. en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní.

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Froun (Líbano).- El Ejército libanés consolida su presencia en Froun, una de las tres zonas de despliegue condicionado en el sur del Líbano, mientras avanza su despliegue en la localidad de Zawtar al Gharbiya, tras el repliegue gradual de las tropas israelíes en aplicación del acuerdo marco entre Israel y el Líbano, mediado por Estados Unidos.

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París.- La Asamblea Nacional francesa aprobó en la madrugada de este martes la ley agrícola de emergencia, que incluye la posibilidad de autorizar excepcionalmente el uso de dos pesticidas prohibidos en Francia, aunque no en la Unión Europea, para determinados sectores agrícolas en dificultades económicas.

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Manila.- Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una región muy dependiente de las importaciones de combustible procedentes del Golfo Pérsico, expresaron este martes su «profunda preocupación» por la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

(Informe a cámara)

Kandal (Camboya).- La Autoridad Nacional Camboyana para la Lucha contra las Drogas ha destruido este martes unas cinco toneladas de sustancias para la fabricación de drogas ilegales en el marco de una operación antinarcóticos.

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Londres.- El Hub Defensa Andalucía, la plataforma creada para impulsar la industria andaluza de defensa y seguridad, se ha presentado este lunes en Londres para mostrar al Reino Unido el potencial de una alianza que, con Sevilla como principal polo de actividad, es la segunda mayor de España en este sector.

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Ciudad de México.- El actor británico Tom Holland y la actriz californiana Zendaya aterrizaron este lunes en la capital mexicana para presentar ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva entrega del superhéroe de Marvel con la que la pareja volvió a tejer su química en la pantalla en esta producción que estrenará el próximo 29 de julio en salas internacionales.

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Madrid.- Los actores Kira Miró y Salva Reina se estrenan como pareja protagonista en la ficción con la nueva película de Mar Olid, ‘Tres de más’, una comedia familiar que nace como ‘remake’ de la italiana ‘Tre di troppo’ y que se propone llenar de risas y magia las salas de cine.

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alm/EFE

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