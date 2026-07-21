Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 jul (15.00 GMT)

Compartir

6 minutos

Madrid, 21 jul (EFE).-

Washington.- Estados Unidos llevó a cabo este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán, en el décimo día consecutivo de operaciones, en la que sus fuerzas bombardearon centros de mando militar, capacidades marítimas, posiciones de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea, según informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

(vídeo)

Odesa (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado en sus redes sociales los últimos ataques rusos con bombas aéreas contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en los que han muerto al menos dos personas.

(vídeo)

Nueva Delhi.- El Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Simon Stiell, ha participado este martes en una conferencia de prensa en Nueva Delhi durante su visita oficial a la India.

(foto)(vídeo)

Islamabad.- El ministro de Interior iraní, Eskandar Momeni, ha participado este martes en una ofrenda floral en Islamabad para rendir tributo a los soldados caídos de Pakistán y a los ciudadanos pakistaníes que lograron la independencia del país.

(vídeo)

Londres.- El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, pidió este martes a sus ministros «buscar todas las vías posibles» para reducir el elevado coste de la vida de los ciudadanos, en su primera reunión de gabinete desde que ayer asumió el cargo.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantuvo en Nueva York reuniones con responsables del transporte de la ciudad para intercambiar experiencias sobre la gestión de la movilidad urbana y del transporte público, en el marco de la futura implantación en España de la Ley de Movilidad Sostenible.

(foto)(vídeo)

Assam (India).- La Autoridad Estatal de Gestión de Desastres de Assam (ASDMA) en India ha informado de al menos 11 fallecidos y más de 300.000 residentes afectados por la crecida de los ríos y las consecuentes inundaciones.

(foto)(vídeo)

Skopie.- La presidenta de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, ha recibido este martes en Skopie a la presidenta de la India, Droupadi Murmu, al inicio de una visita oficial de tres días al país balcánico.

(foto)(vídeo)

Roma.- Las autoridades italianas han requisado en el aeropuerto de Roma Fiumicino una parte de un cargamento de doce lingotes de oro llevado en maletas por dos personas procedentes de España, según ha informado este martes la policía.

(vídeo)

Bolonia (Italia).- La muerte de un hombre de origen marroquí el pasado domingo mientras se encontraba reducido y esposado por la policía ha suscitado indignación en Italia, así como algunos disturbios durante la pasada noche en Bolonia (norte), donde tuvo lugar el caso.

(vídeo)

Ginebra.- La ONU denunció hoy que nueve meses después de la declaración de alto el fuego en Gaza, la población «sigue sin tener un lugar seguro» donde resguardarse pues el Ejército israelí continua atacando e hiriendo a decenas en todo el territorio ocupado, donde además el espacio donde la población puede vivir es cada vez más reducido.

(vídeo)

Washington.- Humans Rights Watch (HRW) presenta su informe sobre la «asociación peligrosa» de EE.UU. y Ecuador en materia de seguridad.

(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- El Departamento Meteorológico de Pakistán (PMD) ha emitido una alerta de alto impacto por inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra en Peshawar, tras la muerte de al menos 12 personas en el país por culpa de las fuertes lluvias monzónicas.

(foto)(vídeo)

Guadalajara (México).- Pasarela inaugural Intermoda. Jesús de la Garsa abrirá la edición 85 con una colección inspirada en la geometría y la luz.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Javier Bardem, Amy Adams, Martin Scorsese y Steven Spielberg participan en una alfombra roja en Nueva York por los últimos episodios de ‘Cape Fear’, la serie de suspense psicológico y terror inspirada en la novela ‘The Executioners’ y en la película de 1991 dirigida por el propio Scorsese.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- La comedia «The Dink», protagonizada por Jake Johnson y Mary Steenburgen, utiliza el pickleball y su rivalidad con el tenis para contar que, sin importar lo tarde que pueda parecer, «siempre puedes redefinir quién eres», dijo Josh Greenbaum, su director, a EFE.

(foto)(vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria (España).- El fotógrafo y artista visual estadounidense Spencer Tunick hará realidad un nuevo «sueño» en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria en la madrugada de este domingo en una intervención efímera en la que participarán unas 450 personas, con mensaje de homenaje a la comunidad LGTBIQ+.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, ha podido trabajar este martes en una nueva sesión de entrenamiento con todos los jugadores disponibles del primer equipo, a la espera de la vuelta de los internacionales, en una jornada en la que como es habitual durante esta fase de la pretemporada, ha completado con integrantes del Barça Atlètic y del Juvenil.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha confirmado a su llegada procedente de Nueva York, donde asistió a la parte final del Mundial, que la entidad azulgrana presentará este miércoles a su último fichaje, el alemán Karim Adeyemi.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Jugadores del primer equipo del Real Madrid y canteranos han completado este martes por la mañana la primera sesión de entrenamientos del día, a la espera de que se incorporen los mundialistas para seguir preparando la temporada.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.