Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 may (11.00 GMT)

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Madrid, 21 may (EFE).-

Teherán.- El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se reunió este jueves con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en Teherán.

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Roma.- El diputado italiano del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) Dario Carotenuto y el periodista del diario Il Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, que llegaron hoy a Roma tras haber sido detenidos junto a más de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud, denunciaron el trato brutal por parte de Israel.

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Jerusalén.- El enviado especial de Israel para el mundo cristiano, George Deek, reconoce «hechos abominables» del Ejército israelí en incidentes contra símbolos cristianos en el Líbano, pero recrimina a la comunidad internacional la misma contundencia en sus condenas para otros ataques contra el cristianismo en Oriente Medio.

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Sizran (Rusia).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que las fuerzas de Kiev han atacado una refinería de petróleo situada en la localidad rusa de Sizran, a más de 800 kilómetros de la frontera entre ambos países.

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Moscú.- Rusia y Bielorrusia concluyen este jueves sus ejercicios militares conjuntos, unas maniobras que han llevado a Ucrania a desplegar un operativo de seguridad «sin precedentes» en toda su frontera norte ante el temor a posibles sabotajes.

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Viena.- El canciller austríaco, Christian Stocker, ha recibido este jueves con honores militares en Viena al nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien realiza su primera visita oficial a Austria.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 3,14 % en la sesión de este jueves, impulsado por las tecnológicas, especialmente de Softbank tras los informes de que OpenAI aceleró sus planes para salir a bolsa, y las expectativas de una resolución de la guerra en Irán.

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Tarragona (España).- La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Cantonal de Thurgau (Suiza), detuvo el pasado 28 de abril en Riba-Roja d’Ebre (Tarragona) a un hombre de 50 años y nacionalidad suiza como presunto responsable del homicidio de su pareja, cuyo cadáver fue localizado en su vivienda del país alpino, del que había huido.

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Villeneuve-les-Maguelone (Francia), 21 may (EFE/EPA).- Las fuerzas de seguridad han custodiado este jueves la demolición de una vivienda ilegal en Villeneuve-les-Maguelone, en el sur de Francia, en el marco de una campaña del Gobierno galo para combatir la construcción ilegal en todo el territorio nacional.

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Villavicencio (Colombia).- Más de 50.000 profesores universitarios colombianos han sido capacitados en competencias digitales, inteligencia artificial y liderazgo por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), reveló esa institución en el seminario «Los futuros de la educación superior».

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Nom Pen.- Los habitantes de la zona de Boeung, en el centro de Nom Pen, realizaron este jueves la ceremonia anual de Neakta Pring Ka-Ek (Casa de los Espíritus), una antigua tradición local para pedir lluvia, buenas cosechas y prosperidad para las personas y los animales.

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Banda Aceh (Indonesia).- La región de Banda Aceh, la única provincia del país que ha implementado la ley sharía en su territorio, ha flagelado con entre 25 y 100 latigazos a varios ciudadanos acusados de delitos como mantener relaciones extramaritales mediante citas online.

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Barcelona (España).- La plantilla del Barcelona y su cuerpo técnico han celebrado este miércoles los títulos de LaLiga y de la Supercopa de España con una cena del Casanova Beach Club de Castelldefels.

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Madrid.- Álvaro García, extremo sevillano del Rayo Vallecano, declaró que disputar una final europea es «algo que nadie hubiese imaginado jamás» y aseguró que el Crystal Palace será «un rival muy difícil» cuyas virtudes tratarán de hacerlas frente con «trabajo y mucha ilusión».

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Madrid.- Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino, lateral izquierdo uruguayo del Rayo Vallecano, aseguró que su equipo está realizando «un final de temporada increíble» y de cara a la histórica final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace ve que hay opciones de levantar el título, pese a la dificultad que supondrá el partido.

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Ankara.- Jugadores de la selección nacional de fútbol de Irán abandonaron este miércoles la Embajada de Estados Unidos en Ankara tras completar los trámites de solicitud de visado para participar en el Mundial de fútbol de 2026.

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alm/EFE

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