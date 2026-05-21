Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 may (14.30 GMT)

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Madrid, 21 may (EFE).-

Bunia (R. D. del Congo).- La Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras han trasladado ayuda al este de la República Democrática del Congo para contener el brote de ébola en Ituri, donde MSF advierte de más de 500 casos sospechosos.

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Maracaibo (Venezuela).- El opositor venezolano Manuel Rosales se pronuncia en rueda de prensa.

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Bogotá.- El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda, candidato presidencial del partido oficialista Pacto Histórico, habla en una rueda de prensa a 10 días de las elecciones del 31 de mayo.

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Cali (Colombia).- Protesta de transportistas bloquean el tráfico en la ciudad colombiana de Cali y afectan la operación de su aeropuerto internacional.

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Moscú.- El Kremlin señaló este jueves que «toda maniobra es una señal» en relación con las maniobras militares con arsenal nuclear que se desarrollan desde el martes en colaboración con Bielorrusia, fronteriza con Letonia, Lituania y Polonia.

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Pekín.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, viajará a China entre el 23 y el 26 de mayo en una visita oficial marcada por la guerra en Irán y el creciente papel mediador de Islamabad entre Teherán y Washington, en un momento en que Pekín busca reforzar los esfuerzos diplomáticos para estabilizar Oriente Medio.

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Barcelona (España).- La expectación por la nueva colección de ropa de Bad Bunny junto a Zara ya se deja notar en Barcelona, donde decenas de personas han hecho cola este jueves en tiendas de la marca para hacerse con alguna de las piezas de Benito Antonio.

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Barcelona (España).- Un total de 8.000 personas asistirán el 10 de junio a la misa y la bendición e inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona que presidirá el papa León XIV, repartidas entre el interior y el exterior del templo.

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Barcelona (España).- La torre de Jesucristo de la Sagrada Familia podrá visitarse hacia 2028, ha avanzado este jueves el arquitecto director, Jordi Faulí, durante la explicación de los detalles de la visita del pontífice León XIV y la evolución de las obras.

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San Sebastián (España).- No forma parte del olimpo de los grandes fotógrafos de moda pero, como Richard Avedon, el francés Georges Dambier, fue uno de los pioneros en sacar a las modelos a la calle. Una parte del extraordinario trabajo de sus años dorados, las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, se puede contemplar ahora en el Museo Balenciaga de Getaria (Gipuzkoa).

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Madrid.- Enrique Riquelme vive horas clave en su potencial candidatura a la presidencia del Real Madrid. Este jueves acaba el plazo para notificar a la junta electoral del club su predisposición para presentarse a las elecciones. Intención que el empresario mostró y espera cumplir para ser el primer candidato rival de Florentino Pérez tras cinco procesos electorales con un solo aspirante.

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Madrid.- Una figura de José Mourinho ha aparecido en una marquesina de autobuses delante del estadio Santiago Bernabéu y firmada por el artista urbano internacional TVBoy. La obra está acompañada del mensaje «I’m Back», cuando hay rumores de su posible regreso al banquillo blanco.

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Bilbao (España).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, que este sábado dirigirá su último partido al frente del banquillo bilbaíno en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, afirmó: «El día que me ficharon para el Athletic, me hicieron un gran favor».

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Londres.- El Crystal Palace se entrenó este jueves con la única baja del defensa Chris Richards, que se retiró lesionado el pasado domingo ante el Brentford por una torcedura de tobillo, a seis días de enfrentarse al Rayo Vallecano en la final de la Liga Europa.

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Londres.- El español Mikel Merino, centrocampista del Arsenal, ha vuelto a entrenarse este jueves con el grupo tras cuatro meses de ausencia por una lesión en el pie.

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alm/EFE

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