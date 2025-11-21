Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 nov (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 21 nov (EFE).-

Kiev, 21 nov (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 115 drones de distintos tipos, entre ellos cerca de 70 aparatos no tripulados de ataque Shahed, según dice en su parte del viernes la Fuerza Aérea ucraniana, que informa además de la muerte de 5 personas en la ciudad suroriental de Zaporiyia por el lanzamiento de bombas aéreas rusas.

(vídeo)

Liubliana.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, mantiene una reunión bilateral con el viceprimer ministro y ministro de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de Eslovenia, Luka Mesec, en Liubliana.

(foto)(vídeo)

Daca.- Al menos cinco personas murieron y más de 60 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 5,5 que sacudió este viernes el centro de Bangladés, con epicentro cerca de la ciudad de Narsingdi, informaron fuentes oficiales.

(foto)(vídeo)

Gaza.- El Ejército de Israel lanzó este viernes octavillas sobre las tiendas de campaña de personas desplazadas instaladas al este de la ciudad de Gaza en las que les alerta del riesgo si no se mantenienen alejados de de sus tropas y de la llamada zona amarilla, a donde se replegó desde la entrada en vigor del alto el fuego este octubre.

(vídeo)

Ginebra.- La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, hace declaraciones a EFE en el marco de su participación en la COP11 de la OMS sobre la Convención Marco de Control del Tabaco.

(vídeo)

Nueva Delhi.- El primer ministro indio, Narendra Modi, partió este viernes hacia Sudáfrica para participar en la vigésima cumbre de líderes del G20, un foro que vuelve a situar al Sur Global en el centro de la agenda internacional y que, por primera vez, se celebra en territorio africano.

(vídeo)

Manila.- Manifestantes se han reunido hoy en Manila para exigir la renuncia del presidente Ferdinand Marcos Jr. y la vicepresidenta Sara Duterte tras iniciarse las investigaciones por presuntos casos de corrupción en programas gubernamentales de infraestructura, entre los que se encuentran los proyectos de control de inundaciones.

(foto)(vídeo)

Seúl.- La Bolsa de Seúl registró este viernes un desplome del 3,79 %, tras las pérdidas en Wall Street por las renovadas preocupaciones sobre el sector de la inteligencia artificial (IA).

(foto)(vídeo)

Madrid.- Velázquez, Goya, Calderón de la Barca y La Roldana tuvieron algo en común: todos trabajaron para los reyes de España y todos firmaron contratos que se guardan cuidadosamente en el Archivo General de Palacio, que custodia documentos, papeles, planos y fotos de los reyes y jefes de Estado desde hace más de 400 años.

(foto)(vídeo)

abm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.