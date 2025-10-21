Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 oct (10.00 GMT)

París.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy entró este martes en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, lo que le convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado.

Tel Aviv.- El enviado de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, se reunieron este martes en Tel Aviv con algunos de los rehenes liberados el pasado lunes como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, anunció el Foro de Familias de los Rehenes y Desaparecidos.

Austin (EE.UU.).- La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con el alcalde de Austin, Kirk Watson, para promocionar la región como polo internacional de inversión y desarrollo económico.

París.- Decenas de personas se reúnen cerca de la residencia del expresidente francés Nicolas Sarkozy el día en que debe ingresar en prisión en París, tras haber sido condenado a cinco años de prisión por recibir fondos para la campaña presidencial de 2007 del régimen del difunto líder libio Muamar el Gadafi.

Madrid.- ‘Los domingos’, la historia de una adolescente que quiere ser monja de clausura, llega este viernes a los cines tras ganar la Concha de Oro del Festival de San Sebastián sin pretender influir en las creencias de los espectadores, pero sí «disparar las conversaciones», ha asegurado a EFE su directora, Alauda Ruiz de Azúa.

Barcelona.- El Palacio del Congresos de Cataluña en Barcelona acoge este martes la segunda jornada del foro internacional World in Progress, organizado por Prisa, y en el que a primera hora tienen previsto intervenir el presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu; el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

