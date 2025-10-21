Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 oct (15.00 GMT)

10 minutos

Madrid, 21 oct (EFE).-

Járkov (Ucrania).- Al menos ocho personas resultaron heridas y varios edificios privados y un negocio civil sufrieron daños en un ataque ruso sobre Járkov, en el noreste de Ucrania, durante la noche del lunes, según informó el jefe de la Administración Militar de la región, Oleg Synegubov.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- El exrehén Matan Angrest visitó este martes por primera vez la emblemática Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, desde su liberación tras meses de cautiverio en Gaza.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, pide a la comunidad internacional no cesar su compromiso con Gaza tras la firma del alto el fuego entre Hamás e Israel: «Cada día es un test», afirma en una entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El ex primer ministro francés Édouard Philippe (2017-2020), que estuvo en el poder en el primer mandato de Emmanuel Macron, ha subrayado este martes que Francia necesita elecciones anticipadas para superar una situación de «indeterminación» que en su opinión está debilitando el país.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de EEUU, Donald Trump, celebra en la Casa Blanca uno de los principales festivales del calendario hindú, el «festival de las luces» o Diwali.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El partido oficialista «La Libertad Avanza», liderado por el presidente Javier Milei, realiza este martes en la provincia de Córdoba un acto de campaña antes de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el domingo en Argentina.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- El rey Felipe VI ha acudido este martes al foro internacional World in Progress (WIP), que se celebra en Barcelona desde ayer, lunes, con el objetivo de analizar el proceso de transformación que afronta el mundo ante retos como la irrupción de la IA, las tensiones comerciales y la crisis climática.

(foto)(vídeo)

Bucarest.- Calin Georgescu, el candidato ultranacionalista que ganó la primera vuelta de las elecciones rumanas celebradas en noviembre de 2024 y cuya victoria fue luego anulada, acudió este martes a una audiencia en un tribunal de Bucarest sobre su recurso contra una medida de control judicial.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El Tribunal Superior de Bogotá da a conocer el fallo de segunda instancia sobre la sentencia a 12 años de cárcel domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) por un caso de sobornos.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El nuevo embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, dialoga con los medios de comunicación por primera vez tras haber asumido dicho cargo días atrás.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

(vídeo)

Lima – El Consejo Fiscal de Perú advierte que la sostenibilidad fiscal en el país está en riesgo debido al impacto negativo ocasionado por las leyes promulgadas por el Congreso en los últimos años, y las que está evaluando aprobar y/o promulgar.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Serguéi Sobianin, alcalde de Moscú desde 2010, cumple 15 años al frente de la mayor capital europea, convertida hoy en un refugio de estabilidad económica y social, pese al contexto de guerra y sanciones internacionales que enfrenta Rusia.

(foto)(vídeo)

Bratislava (Eslovaquia).- El jubilado eslovaco Juraj Cintula, de 72 años, fue condenado este martes a 21 años de prisión incondicional por haber disparado cinco tiros contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el 15 de mayo de 2024, hiriéndolo de gravedad, informa la emisora local TA3.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado un crecimiento económico de Tailandia para 2025 del 2 por ciento y espera que el producto interno bruto se desacelere drásticamente al 1,6 por ciento para 2026.

(foto)(vídeo)

Quito.- Liga Deportiva Universitaria de Quito realiza uno de sus últimos entrenamientos antes del partido más importante de este equipo ecuatoriano en los últimos años, al enfrentarse en las semifinales de la Copa Libertadores al Palmeiras.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- Este martes se celebra en India el Día Anual de Conmemoración de la Policía, una festividad para recordar y rendir homenaje a los policías y al personal de seguridad que trabaja en el país asiático, especialmente a aquellos que perdieron la vida durante el desempeño de sus funciones.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- El precio del tomate en Pakistán se ha disparado debido a las irrupciones del suministro, las recientes inundaciones y la escasa supervisión del mercado.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- El Gobierno de Indonesia ha aprobado la repatriación de Lindsay Sandiford, una mujer británica condenada a pena de muerte por tráfico de cocaína en Bali en 2013.

(foto)(vídeo)

Estambul.- Organizaciones de la sociedad civil, como la ONG local Kuzey Ormanlari Savunmasi (Defensa de los Bosques del Norte, en turco), han alertado recientemente de los peligros de la sobrepesca en el Bósforo.

(foto)(vídeo)

Oviedo.- La mexicana Graciela Iturbide ha asegurado este martes en Oviedo, donde el viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, que no fotografía la guerra ni la violencia porque es una persona «muy frágil».

(foto)(vídeo)

Londres.- Salen a subasta alguno de los artículos más místicos de la época dorada del pop, desde el sombrero del rey Michael Jackson, pasando por las gafas de sol de Lennon hasta un sin fin de artículos de los hermanos Oasis, incluida la guitarra destrozada por Liam, del 23 al 24 de octubre en Propstore.

(foto)(vídeo)

Miami.- La comunidad artística y cubana de Miami rinde homenaje a Celia Cruz en el centenario de su nacimiento, mientras el albacea de la ‘Reina de la salsa’, Omer Pardillo-Cid, habla en una entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

Miami.- El impacto de las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump en las visas de los cantantes acapara la discusión en el segundo día de la Semana de la Música Latina de Billboard, donde también destacan charlas con Pablo Alborán, Laura Pausini, Aitana, Ela Taubert y Silvana Estrada.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La Asociación de Arte de Japón ha entregado este martes en Tokio los premios a los ganadores de la 36ª edición del Praemium Imperiale, un galardón internacional que cubre las áreas de pintura, escultura, música, arquitectura, y cine/teatro, y que este año ha contado con la participación de la política estadounidense Hillary Rodham Clinton.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La presencia de Dani Carvajal en la dinámica de grupo y el segundo día junto a sus compañeros de Trent Alexander-Arnold, fueron las buenas noticias para Xabi Alonso en el último entrenamiento ante de medirse al Juventus en la Liga de Campeones, partido al que no llegan a tiempo Dean Huijsen, David Alaba y Dani Ceballos.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, analizó el crecimiento del turco Arda Güler, orgulloso de la importancia que ha ganado en el juego, y al que, «por calidad», aseguró que ve como «una mezcla entre Özil y Guti».

(foto)(vídeo)

Madrid.- Thibaut Courtois y Xabi Alonso analizaron un cambio de actitud del brasileño Vinícius Jr., con una denuncia del portero belga del comportamiento de los rivales contra su compañero, y la petición del técnico madridista de «estar enfocado» en el juego para sacar su mejor imagen.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, respondió al presidente del Barcelona, Joan Laporta, que aseguró que hay una «mano blanca» en el arbitraje, recordándole el ‘caso Negreira, y fue duro con LaLiga al hablar de censura y manipulación en las imágenes del plantón de los jugadores en al última jornada por el partido de Miami que dijo «adultera la competición».

(foto)(vídeo)

Londres.- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, restó importancia a la falta de agua caliente tras el entrenamiento del equipo este lunes y dijo que «no pasa nada» y que «no hay que darle importancia a estas pequeñas cosas».

(foto)(vídeo)

Londres.- Aficionados del Atlético de Madrid se mostraron este martes confiados con el éxito del equipo rojiblanco en las horas previas del partido de Liga de Campeones de este martes ante el Arsenal en Londres.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La selección española completó este martes su segunda sesión preparatoria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, para las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, aún sin Alexia Putellas, que no saltó al campo central con unos leves molestias musculares que no la deben impedir estar a disposición de Sonia Bermúdez.

(foto)(vídeo)

Múnich (Alemania).- El Bayern de Múnich se ejercitó este martes para preparar el encuentro que disputará mañana miércoles ante el Club Brujas en el Allianz Arena, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha manifestado este martes, ante las críticas que ha recibido la disputa del partido de Liga entre el Villlarreal y el Barcelona, en Miami, que es un «tema que está más que acordado con Laliga y que dará una alegría a los culers de Florida» y que, ha añadido, servirá de promoción internacional para el club azulgrana.

(foto)(vídeo)

Miami (EEUU).- Las peñas barcelonistas de Miami esperan con ilusión la llegada del Barcelona a Florida para el partido de LaLiga contra el Villarreal, fijada para el próximo 20 de diciembre y prometen un ambiente festivo y con pasión «multiplicada por cuatro» por parte de los seguidores que habitualmente viven la afición culé desde la distancia, narran los integrantes de la Penya Barcelonista Miami.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

