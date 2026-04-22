Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 22 abr (EFE).-

Kiev.- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, comenzó a primera hora de la mañana del miércoles su visita a Ucrania con una ofrenda a los soldados ucranianos muertos en la guerra con Rusia en el muro de la catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas, donde se les recuerda.

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Shenyang (China).- Un avión militar chino Y-20B procedente de Corea del Sur aterrizó este miércoles en Shenyang (noreste de China) transportando los restos de doce soldados chinos que combatieron en la Guerra de Corea (1950-53), junto con 146 objetos personales, informaron medios estatales.

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Seúl.- Seúl acoge desde este miércoles y hasta el viernes el ‘World IT Show 2026’, su feria tecnológica anual en la que participan un total de 460 empresas y organizaciones procedentes de 17 países diferentes.

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Chungcheong del Norte (Corea del Sur).- La firma surcoreana SK Hynix ha iniciado este miércoles la construcción de una nueva planta de empaquetado avanzado y prueba (P&T) de semiconductores en Corea del Sur, valorada en 19 billones de wones (unos 11.000 millones de dólares), con la que busca responder al aumento de la demanda global de chips de memoria para inteligencia artificial (IA).

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Londres.- Un pequeño sindicato fundado por limpiadores latinoamericanos ha revolucionado la lucha laboral en el Reino Unido, donde se atreve a desafiar en la calle y los tribunales a gigantes como Amazon para mejorar las condiciones de los trabajadores más precarizados.

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Barcelona (España).- En plena juventud, Josep apenas podía salir de casa por los tics verbales y físicos extremos causados por el síndrome de Tourette, que no mejoraban con ningún tratamiento, hasta que los neurólogos del Hospital de Sant Pau le colocaron en el cerebro unos electrodos que han sido su liberación: «Ahora estudio y salgo con amigos».

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Baralla,Lugo (España).- Cuando el monte está tranquilo, los bomberos forestales también trabajan. Desbroces, cortafuegos y otras labores de gestión de la biomasa centran ahora sus jornadas para adelantarse a un verano que será desafiante si la meteorología adversa se alía con la gran cantidad de vegetación dejada por la lluvia y con incendios cada vez más virulentos.

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Barcelona (España).- El repostero Lluc Crusellas, considerado uno de los mejores chocolateros del mundo, ha esculpido con cacao un libro de más de un metro, con motivo de la celebración de la festividad de Sant Jordi.

Tokio.- Tirar una manivela y escuchar el ‘gacha gacha’ está más de moda que nunca en las calles de Japón tras el auge de las conocidas como ‘cápsulas sorpresa’, que han triplicado su valor en los últimos años hasta alcanzar los 190.000 millones de yenes anuales (1.015 millones de euros).

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Toledo (España).- Ejemplares raros, curiosos e interesantes forman parte de los tesoros bibliográficos que guarda la biblioteca del marqués del Museo del Greco, en Toledo, que abren sus páginas con motivo de la conmemoración del Día del Libro para que se puedan admirar, por primera vez, estas auténticas joyas históricas que recorren desde el siglo XVI al XX.

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Cannes (Francia).- El compositor y productor francés Jean-Michel Jarre (Lyon, 1948), pionero de la música electrónica, considera que la Inteligencia Artificial (IA) «generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana», del mismo modo que «la electricidad hizo posible» que nacieran esos géneros.

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Cannes (Francia).- El director español Pedro B. Abreu, nominado en el Festival Internacional del Cine con Inteligencia Artificial (IA) de Cannes ‘WAIFF’ en la categoría «mejor primera película», explicó a EFE que sus inicios se dieron «jugando» con la IA y que «nunca habría imaginado» presentarse en un festival.

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Madrid.- Vania Reséndiz quería honrar el legado de su abuela, la primera librera de Oaxaca (México), y así inauguró en Madrid hace solo unos meses Las indomables, una de las múltiples librerías gestionadas por migrantes latinoamericanos que han abierto recientemente en España, funcionando de puentes de cultura transatlánticos.

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Santa Cruz de Tenerife(España).- En 1970, en el Mundial de México, la imagen de Pelé deteniéndose para atarse las botas justo antes del pitido inicial alteró para siempre la relación entre fútbol y publicidad. Detrás de aquel gesto, había una argucia ideada para Puma por un tinerfeño de origen alemán, Hans Henningsen, una figura discreta, pero habituada a codearse con la élite del fútbol mundial.

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rmg/EFE

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