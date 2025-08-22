Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 ago (10.00 GMT)

Madrid, 22 ago (EFE).-

Ciudad de Gaza.- Israel mantiene sus ataques sobre la Franja de Gaza, especialmente en el norte, donde se ubica la ciudad de Gaza, y continúa con el llamado a filas de decenas de miles de reservistas.

Ginebra.- Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.

Islamabad.-Pakistán y China acordaron aumentar la cooperación en áreas como comercio y terrorismo durante la visita del canciller chino, Wang Yi, quien partió este viernes del país, y tras reunirse con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Saná .- Manifestación a favor de Palestina en Saná

Madrid.- La ola de incendios que sacude el noroeste de España y, en especial, las provincias de Ourense, Zamora, León y Cáceres ha dejado hasta ahora la mayor superficie quemada (más de 400.000 hectáreas) en lo que de siglo en el país y la más grande registrada desde el año 1994.

Manila.- Una depresión tropical acompañada de vientos de hasta 90 kilómetros por hora causó este viernes inundaciones en la capital filipina y otras partes del norte del país y obligó a cancelar casi una decena de vuelos.

Asilah (Marruecos) .- La vida cotidiana en la ciudad turística de Asilah

Berlín .- Los gemelos de panda Leni y Lotti celebran su primer cumpleaños en el zoo de Berlín.

Madrid.- ¿Qué se esconde bajo las ricas telas de los trajes de grandes damas de la historia que cuelgan en las paredes del Museo del Prado? Son verdugados, tontillos, guardainfantes y crinolinas, artilugios que no se ven, pero que han dado forma a los trajes de las mujeres de la realeza y de la nobleza a lo largo de la historia.

Sant Joan Despí,Barcelona (España).- El delantero Robert Lewandoski se entrenó con normalidad este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la última sesión preparatoria antes de visitar este sábado al Levante en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, en la que se ausentaron el centrocampista Oriol Romeu, el defensa Héctor Fort y el delantero Roony Bardghji.

Majadahonda,Madrid (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantuvo este viernes las bajas de Álex Baena y José María Giménez, por sus respectivas lesiones musculares, en el último entrenamiento para preparar el partido de este sábado contra el Elche en el Metropolitano, en la segunda jornada de LaLiga.

