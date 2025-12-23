Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 dic (11.00 GMT)

Zhytomyr (Ucrania).- Un ataque masivo ruso contra Ucrania ha matado a al menos dos personas en la pasada noche, informó el presidente Volodímir Zelenski. En el área metropolitana de Kiev una mujer murió en un ataque con un dron ruso y en la región de Zhytomyr un niño de cuatro años murió por el impacto de un dron en un edificio residencial y otros cuatro resultaron heridos.

Giza (Egipto).- El Gran Museo Egipcio estrena las planchas del segundo barco del rey Keops en el Museo de los Barcos de Keops, situado dentro del recientemente inaugurado complejo del Gran Museo Egipcio, en Giza (Egipto).

Madrid.- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes la foto oficial de su Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría como ministra de Educación y su sustitución por Milagros Tolón.

As Samu (Cisjordania).- Colonos israelíes atacaron por segunda vez en menos de dos meses la residencia de una familia palestina en la zona sur de Cisjordania ocupada, matando brutalmente a sus ovejas y lanzando gases lacrimógenos dentro de la vivienda, donde se encontraban cuatro niños que fueron trasladados al hospital por inhalación de gases y episodios de pánico.

