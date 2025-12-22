Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 dic (16.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 22 dic (EFE).-

Guayaquil (Ecuador).- Un tribunal de Ecuador anuncia la sentencia contra 17 militares procesados por la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes, cuyos cuerpos aparecieron calcinados y con impactos de bala, después de que 16 de ellos los detuvieron de manera irregular el 8 de diciembre de 2024 en los exteriores de un centro comercial de Guayaquil.

(vídeo)(foto)

La Habana.- La llegada de los días feriados en Cuba, acompañados en muchos lugares de adornos y luces, no ha supuesto un alivio en los prolongados apagones diarios que sufre la isla.

(vídeo)(foto)

Ciudad de México.- Miles de comerciantes y trabajadores informales, que en México alcanzan el 55,4 % de la población ocupada según cifras oficiales, aprovechan las fiestas decembrinas para generar sus ingresos anuales, pues se convierten en una opción en sectores de menores ingresos.

(vídeo)(foto)

Bucarest.- Rumanía conmemoró este lunes en Bucarest a las víctimas de la revuelta anticomunista de diciembre de 1989, en un acto solemne en el Memorial de los Héroes de la Revolución, donde más de 1.100 personas perdieron la vida durante los disturbios que acabaron con uno de los regímenes comunistas más represivos de Europa del Este.

(vídeo)(foto)

Ramala.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se reunió este lunes en Ramala con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, a quien le recordó el «importante papel» que puede desempeñar Grecia, con apoyo de la Unión Europea, a fin de promover la paz en la región.

(vídeo)(foto)

Moscú.- El líder del Partido Comunista ruso, Guennadi Ziugánov, participó este lunes en los preparativos del 148º convoy humanitario organizado por su formación, destinado al Ejército ruso y a civiles de las regiones de Kursk, Donetsk y Lugansk, que transportará alimentos, medicinas, suministros, material militar y regalos de Año Nuevo para los niños de las zonas de conflicto.

(vídeo)(foto)

Skopie.- La ministra de Europa y Asuntos Exteriores de Albania, Elisa Spiropali, se reunió este lunes en Skopie con su homólogo de Macedonia del Norte, Timco Mucunski, en una visita oficial de un día marcada por una comparecencia conjunta ante la prensa para abordar las relaciones bilaterales y la cooperación regional.

(vídeo)(foto)

Damasco (Siria).- Los ministros de Exteriores de Siria y Turquía, Asad al Shaibani y Hakan Fidan, respectivamente, destacaron este lunes la reticencia de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdosirios, para integrarse en el Gobierno de Damasco.

(foto)(vídeo)

Nápoles (talia).- Medio millar de aficionados del Nápoles se manifestaron este lunes por las calles de la ciudad contra la prohibición a los residentes de la región italiana de Campania de seguir al equipo en varios partidos fuera de casa.

(foto)(vídeo)

abm/EFE

