Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 ene (16.00 GMT)

Davos (Suiza).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este jueves en Davos (Suiza) el acta de constitución de la nueva Junta de Paz que promueve, a la que ha invitado a integrarse a todos los países.

Davos (Suiza). – El presidente argentino Javier Milei firmó este jueves el acta constitutiva del Board of Peace durante el World Economic Forum 2026, en la ciudad suiza de Davos, en una ceremonia que reunió a líderes políticos y referentes internacionales impulsores de la iniciativa.

Davos (Suiza).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido «bueno» y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

Karachi (Pakistán). – Las autoridades de Pakistán elevaron este jueves a 60 el número de víctimas mortales tras el incendio que arrasó el pasado fin de semana un centro comercial en la ciudad portuaria de Karachi, mientras los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de entre los escombros donde todavía permanecen 88 personas desaparecidas.

Qannarit (Líbano).- Al menos 19 personas resultaron heridas este miércoles, entre ellas varios periodistas, en el bombardeo israelí contra la localidad de Quennarit, en el sur del Líbano, una de las cinco áreas que el Ejército de Israel ordenó evacuar antes de proceder a atacar una serie de inmuebles.

Caracas.- Decenas de familias se mantienen apostadas en los alrededores de la cárcel El Rodeo, a las afueras de Caracas, a la espera de las liberaciones de sus seres queridos que hacen parte del grupo de presos políticos que viene excarcelando el gobierno venezolano, luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Davos (Suiza).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves en Davos (Suiza), durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve, que su país tendrá conversaciones con Irán.

Davos (Suiza).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este jueves a España en Davos (Suiza), durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve, de ser «un aprovechado» por ser «el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB» y agregó que le gustaría hablar con ese país al respecto.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy al líder palestino, Mahmud Abás, el envío de mil millones de dólares en activos rusos congelados en Estados Unidos para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Davos (Suiza).- El mediador de la Casa Blanca en la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, alabó este jueves antes de volar a Moscú el papel en las conversaciones de paz del diputado ucraniano David Arajamia, que se ha sumado al equipo de negociadores en esta última ronda de contactos, y aseguró que sólo queda una cuestión por resolver con Kiev.

Davos (Suiza).- Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, presentó este jueves en Davos (Suiza) la nueva fase del plan de paz para Gaza y dijo que sin la desmilitarización de Hamas no podrá haber reconstrucción en ese enclave palestino.

Davos (Suiza).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este jueves que España «es un aliado fiable y sólido de la OTAN», a la que aporta un despliegue «histórico» de tropas y con la que mantiene «un compromiso fuera de toda duda».

Davos (Suiza).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos que no hay que creer la narrativa rusa de que Moscú está venciendo a Ucrania y aseguró que «hay que tener fe, porque Ucrania va a ganar esta guerra».

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que su Gobierno trabajará para que no se rompa el acuerdo comercial de Norteamérica, tras el intercambio de declaraciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante el Foro Económico Mundial de Davos.

Ginebra.- La jueza zambiana Florence Mumba, nuevo miembro de la Comisión de Investigación de la ONU para Palestina, criticó este jueves los ataques que en la víspera causaron la muerte de tres fotoperiodistas en Gaza, y señaló que cuando un actor en un conflicto asesina a reporteros «es que tiene algo que ocultar».

Manila.- La periodista filipina Frenchie Mae Cumpio fue declarada este jueves culpable de financiación al terrorismo en un caso que se remonta a 2020, en el periodo de la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte, un caso que ha sido criticado por la ONU y ONG.

Nicosia.- La presidencia chipriota del Consejo de la UE abrió este jueves en Nicosia una reunión informal de ministros de Justicia e Interior con el endurecimiento de la política migratoria, el refuerzo de las deportaciones y la protección de Schengen en la agenda, mientras que Alemania impulsa en paralelo unas conversaciones para crear centros de retorno fuera de Europa.

Madrid.- Los reyes han inaugurado en Madrid la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que comenzó ayer con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

Ginebra.- La futura ley para la protección de la infancia en el entorno digital limitará el acceso de los menores a las redes sociales, y planteará una «adaptación por edades», anticipó a EFE la ministra de Infancia y Juventud de España, Sira Rego, tras dos días de reuniones con el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, donde ese fue uno de los temas abordados.

Bogotá.- La Cancillería colombiana pidió este jueves a Ecuador que desista de la idea de imponer aranceles del 30 % a las importaciones de sus productos, una medida que considera «desdibuja» la integración entre vecinos.

Daca.- Los partidos políticos de Bangladés comienzan este jueves sus campañas para las 13ª elecciones parlamentarias del país.

Srinagar (Cachemira india).- Las autoridades de Srinagar, Cachemira india, han reforzado la seguridad en la región ante la celebración el próximo día 26 de enero del Día de la República de la India.

Ondarroa (España).- La Comisión Europea ha implementado medidas para la protección de delfines en el Golfo de Vizcaya que prohíben pescar durante un mes a los pescadores de arrastre en aguas francesas.

São Paulo (Brasil).- Brasil confía en que su Congreso ratifique «rápido» el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, y que la Comisión Europea opte por aplicar el tratado de manera provisional, mientras la justicia europea estudia su legalidad.

Banda Aceh (Indonesia).- Miles de personas continúan sin hogar en Indonesia tras las inundaciones mientras el gobierno del país ha anunciado que continúan los planes de reconstrucción, cuya aplicación se está viendo dificultada por los graves problemas en infraestructuras.

Riga.- La primera ministra de Letonia, Evika Silina, y el ministro de Defensa, Andris Spruds, participaron este jueves en el noveno Día de la Industria de las Fuerzas Armadas, celebrado en Riga.

Cerdeña (Italia).- La borrasca Harry ha causado graves inundaciones en el sur de Italia, en un fuerte temporal que solo en Sicilia ha provocado estragos y daños estimados inicialmente en más de 500 millones de euros, según informan este jueves autoridades locales.

Les Cabannes (Francia).- Las nevadas de los últimos días en el Pirineo francés han dejado un grueso de 1,20 metros de nieve en la estación de Le Plateau de Beille, un nivel extraordinario para este espacio de esquí nórdico.

La Habana.- Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el resto de aliados políticos de Cuba (Rusia, Irán y China) ha optado por limitar a gestos simbólicos y ayuda financiera su apoyo a La Habana frente a la profunda crisis que significa el fin de los envíos de petróleo desde Caracas y las continuas amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Córdoba (España).- ‘Boro’, el perro de una de las heridas en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba, sur de España) del pasado domingo, ha sido finalmente encontrado y rescatado este jueves después del llamamiento efectuado por la familia de la dueña y su búsqueda por varios servicios y particulares.

Miami (EE.UU.).- Waymo comenzó a circular este jueves por Miami con sus taxis autónomos, que permiten a los pasajeros personalizar la experiencia con antelación en la aplicación, recorrer barrios emblemáticos de esta ciudad de Florida (EE.UU.), donde una de las normas clave es no tocar el volante.

Gaza.- La artista visual Maisa Yusef continúa su trabajo entre los escombros de su estudio, destruido por los ataques aéreos israelíes, donde lleva a cabo talleres de arteterapia y dibujo para ofrecer un espacio de expresión seguro a las niñas gazatíes.

Buenos Aires. – El Cementerio de la Recoleta, inaugurado en 1822, es uno de los principales espacios funerarios y patrimoniales de la capital argentina. Ubicado en el barrio de Recoleta, alberga más de 4.800 bóvedas, mausoleos y sepulturas de figuras destacadas de la historia política, cultural y social del país.

París.- La sutileza y el dominio del estampado han sido la constante en el desfile IM Men de Issey Miyake, que ha tenido lugar este jueves en París, en el marco de su semana de moda masculina para el otoño-invierno 2026-27, con los abrigos, los pantalones y las chaquetas como triunvirato a subrayar.

Los Ángeles (EE.UU.).- ‘Sinners’, de Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Óscar, con un récord de 16 candidaturas.

Los Ángeles (EE.UU.).-‘El agente secreto’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los pecadores’ se encuentran entre las nominadas al Óscar a mejor película junto a ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’, informó este jueves la Academia de Hollywood.

Los Ángeles (EE.UU.).- El puertorriqueño Benicio del Toro recibió este jueves una nominación al Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra ‘Una batalla tras otra’, del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson.

Los Ángeles (EE.UU.).- La española ‘Sirat’ y la brasileña ‘The Secret Agent’ recibieron una nominación al Óscar a mejor película internacional, un galardón que se disputarán con la noruega ‘Sentimental Value’, la tunecina ‘The Voice of Hind’ y la francesa ‘It Was Just an Accident’.

Los Ángeles (EE.UU.).- Emma Stone (‘Bugonia’), Jessie Buckley (‘Hamnet’), Rose Byrne (‘Si pudiera, te daría una patada’), Kate Hudson (‘Sung Sung Blue’) y Renate Reinsve (‘Valor sentimental’) recibieron este jueves una nominación al Óscar a mejor actriz.

Madrid.- El director de ‘Sirat’, Óliver Laxe, y su equipo han recibido con alegría, entusiasmo y abrazos las nominaciones a los Óscar a mejor película internacional y a mejor sonido, una noticia que ha provocado entusiasmo entre los asistentes a un evento en Madrid para ver en director el anuncio desde Los Ángeles.

Davos (Suiza).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que «el fútbol es el deporte más democrático y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá quiere unir al mundo», durante su intervención en el foro económico de Davos, donde apoyó al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este presentara la junta de paz para Gaza.

Girona.- El portero alemán Marc-André ter Stegen, que jugará cedido al Girona procedente del Barcelona hasta final de temporada, ha afirmado este jueves que llega al club para «ser líder» y «competir al máximo para ganar siempre».

Prato della Valle (Italia).- Al menos cuatro mil personas asistieron al encendido del pebetero olímpico en Prato della Valle, la plaza más grande de Padua e Italia. La antorcha, llevada por los hermanos Mirko y Mauro Bergamasco, entre otros, en el tramo de Padua, fue conducida hasta el pebetero por Franca Benini, directora del Centro Veneto de Cuidados Paliativos Pediátricos.

