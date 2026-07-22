Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 22 jul (EFE).-

Washington.- Estados Unidos completó este martes su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

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Teherán.- Las fuerzas iraníes llevaron a cabo este miércoles el lanzamiento de misiles contra almacenes de municiones y equipos logísticos de un centro de mando de las fuerzas terrestres de Estados Unidos en el campamento Al Dohah, en el oeste de Kuwait, según informaciones e imágenes distribuidas por la agencia progubernamental iraní ISNA.

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Moscú.- Los ataques ucranianos de la pasada noche se cobraron una víctima mortal y quince heridos en las regiones de Krasnodar y Stávropol, donde fueron alcanzados varios almacenes, un depósito de petróleo y edificios de viviendas.

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Kiev.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cesó a última hora del martes como jefe del Ejército al general Oleksandr Sirski y nombró como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, que hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército.

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Pasay (Filipinas).- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles en Manila la libre navegación por el estrecho de Ormuz ante los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, una región muy dependiente de la importación de combustible procedente de Oriente Medio.

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Ituri (RD. Congo).- Al menos 189 niños han muerto por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), mientras miles necesitan apoyo psicológico «tras presenciar la enfermedad y la muerte en sus comunidades», alertó este miércoles Save the Children.

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Santo Stefano Quisquina (Italia).- Un incendio de grandes proporciones se ha producido en la localidad de Santo Stefano Quisquina (Agrigento), y ha obligado a evacuar a más de un centenar de personas.

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Tegallalang (Indonesia).- Habitantes del pueblo balinés de Tegallalang asistieron este miércoles a una procesión con motivo del ritual sagrado de Ngerebeg ataviados con trajes tradicionales y pintados con tintas corporales.

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Seúl.- La ciudad surcoreana de Daejeon ha sido elegida como sede de los Juegos Invictus 2029, convirtiéndose en la primera ciudad asiática en organizar este evento, ha explicado este miércoles la viceministra surcoreana de Asuntos Patrióticos y de Veteranos, Kang Yun-Jin, durante una rueda de prensa.

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Buenos Aires.- El internacional argentino Leandro Paredes, expulsado tras la conclusión de la final del Mundial 2026 después de agredir a varios futbolistas españoles, está ya preparado para afrontar los inmediatos compromisos de su club, el Boca Juniors.

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alm/EFE

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