Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 22 jul (EFE).-

Járkov (Ucrania).- Al menos cinco personas resultaron heridas como consecuencia de los ataques con drones FPV rusos contra gasolineras en diferentes distritos de Járkov, según el informe del Servicio Estatal de Emergencias.

(vídeo)San Juan.- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó este martes que su prioridad es ofrecer «consuelo» a los familiares y amigos de la víctimas del naufragio de la embarcación MV Barima con 179 viajeros a bordo, del que hasta el momento, rescataron a 79 personas y recuperaron 53 cadáveres.

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Teherán.- El Ejército jordano interceptó este miércoles cuatro misiles iraníes y otros dos cayeron en zonas «remotas y deshabitadas», sin que se hayan registrado víctimas ni daños materiales, en medio de la creciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán, indicaron fuentes oficiales.

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Minab (Irán).- Irán celebró este miércoles una procesión fúnebre por varias víctimas recientemente identificadas del ataque contra una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab, en el que murieron 168 personas el primer día de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

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Pasay (Filipinas).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, confirmó que mañana, jueves, se reunirá en Manila con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para hablar de los conflictos en Ucrania e Irán.

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Nueva York (EE.UU.).- Un grupo de personas se concentran este miércoles en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para exigir la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que permanecen presos y acusados de narcoterrorismo tras ser detenidos el 3 de enero en Caracas durante una operación de tropas estadounidenses.

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París.- El incendio forestal declarado el martes en el departamento francés de Var, en el sureste del país, ha quedado controlado este miércoles tras calcinar unas 2.550 hectáreas, aunque los servicios de emergencia mantienen un amplio despliegue ante la persistencia de numerosos focos activos dentro del perímetro.

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Skopie.- La presidenta de la India, Droupadi Murmu, acompañada por su homóloga de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska Davkova, develó este miércoles un busto del reconocido estadista indio Mahatma Gandhi en el Museo de la Ciudad de Skopie, en la segunda jornada de su visita oficial al país balcánico.

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Santo Domingo.- Rueda de prensa del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para dar detalles sobre la cita que se inaugurará el viernes próximo.

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Ciudad de Panamá.- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) expone sus aportes para la conservación de los manglares en Panamá.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Buenos Aires.- Las centrales obreras y los movimientos sociales marchan este miércoles hacia el Congreso argentino, en el centro de Buenos Aires, para apoyar a los jubilados y denunciar el fin de un plan estatal que otorgaba ayudas a los trabajadores informales.

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Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona un proyecto de ley que destina recursos y ofrece líneas de créditos para los sectores productivos afectados por la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

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Bruselas.- La Comisión Europea (CE) publicó este miércoles una comunicación en la que fija tres prioridades para reforzar el Pilar Europeo de Derechos Sociales ante el encarecimiento del coste de la vida, las desigualdades persistentes y el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral.

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Braunau am Inn (Austria).- La casa natal del dictador nazi Adolf Hitler (1889-1945) en Braunau am Inn fue reabierta este miércoles como una comisaría de policía, tras una remodelación con la que Austria busca despojar al edificio de su carga simbólica y evitar que se convierta en un lugar de peregrinación para neonazis.

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Barcelona (España)-. Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional han detenido en una operación conjunta a nueve personas y desarticulado un grupo dedicado al tráfico de armas de fuego, al que ha decomisado más de cuarenta armas, un lanzacohetes y abundante munición, dirigido por un preso de Quatre Camins (Barcelona) y en el que operaba también su familia.

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Busán (Corea del Sur).- La Unesco aprobó este miércoles incluir en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro las ruinas de la ciudad libanesa de Tiro, ubicada en el sur del país, donde se han registrado bombardeos israelíes durante las hostilidades entre Israel y Hizbulá por la guerra en Oriente Medio.

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Aschau am Inn (Alemania).- La empresa armamentística alemana Rheinmetall inaugura la mayor planta de fabricación de pólvora de Europa en Aschau/Inn.

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Atenas.- Las autoridades griegas ordenaron este miércoles la suspensión temporal de trabajos al aire libre y de servicios de reparto en vehículos de dos ruedas en varias zonas del país ante una ola de calor que amenaza con elevar las temperaturas hasta los 43 grados.

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Tokio.- Las autoridades japonesas emitieron este miércoles alertas por golpes de calor e instaron a los ciudadanos a tomar precauciones durante el segundo día consecutivo de ‘kokushobi’, conocidos comúnmente como días de calor extremo.

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Barcelona (España).- El Teatro Apolo de Barcelona acoge desde este miércoles el espectáculo ‘Hinotori. Las Alas del Fénix’, la nueva creación de la compañía Yamato ‘The Drummers of Japan’, donde se podrá ver hasta el 2 de agosto.

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Madrid.- La plantilla dirigida por Mourinho completa el tercer día de entrenamientos de la segunda semana de la pretemporada tras dos días seguidos con doble sesión. Valverde se encuentra ya con el equipo tras su participación en el Mundial.

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Madrid.- La esgrimista Lucía Martín-Portugués afronta a partir de este jueves su participación en los Mundiales de Hong Kong con el ánimo de conquistar el primer oro individual femenino de la historia de la esgrima española después de que proclamarse campeona de Europa en sable el pasado mes de junio en Antony (Francia) a los 35 años.

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Barcelona (España).- Miércoles con doble sesión de entrenamiento para los jugadores del FC Barcelona que esta mañana se han ejercitado en el césped del Camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ha informado el club por medio de su web.

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Barcelona (España).- La central neerlandesa Renee van Asten, nuevo fichaje del Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, ha asegurado este miércoles que desde el primer momento tuvo claro que incorporarse al conjunto azulgrana era «el paso correcto» para continuar su carrera deportiva.

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alm/EFE

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