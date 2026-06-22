Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 22 jun (EFE).-

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que ha otorgado al Ejército «libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente» proveniente del Líbano, según dijo en un comunicado en vídeo emitido por su oficina.

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Madrid.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido que los fondos Next Generation han sido clave para impulsar la competitividad, digitalización y transición energética de España y Europa y ha reclamado mantener esa orientación en el próximo presupuesto comunitario.

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Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó este lunes al ultraderechista Abelardo de la Espriella, que se ha proclamado vencedor en las elecciones presidenciales de Colombia, y afirmó que trabajarán juntos «para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales».

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Pekín.- El Gobierno chino aseguró este lunes que está «dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno colombiano para impulsar el desarrollo continuo de los vínculos bilaterales», después de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella se proclamase vencedor en las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia.

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Shanghái (China).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció hoy que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por decimocuarto mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

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Roma.- El papa León XIV lamentó que «los conflictos se alimentan con más facilidad que la nutrición de las personas» y criticó que «las formas de ayuda y los proyectos de desarrollo se ven obstaculizados por decisiones políticas complejas e incomprensibles», en su visita este lunes a la sede en Roma del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA).

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Caracas.- Expertos abordarán el impacto de las recientes medidas adoptadas para levantar el sector de Hidrocarburos de Venezuela durante el foro ‘El petróleo como motor de reconstrucción económica y social’ de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

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Yakarta.- Continúan este lunes las protestas estudiantiles en Yakarta contra la gestión económica y social del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

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París.- Francia vive este lunes una situación inédita con 49 departamentos del centenar que hay en el país en el máximo nivel de alerta por el calor, lo que supone 14 más que este domingo, y se explica por un agravamiento de este episodio de canícula en el que se esperan récords históricos.

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Barcelona (España).- La marca automovilística Ebro ha presentado este lunes su nueva línea de producción M1 en la planta de la Zona Franca de Barcelona, con la que prevé alcanzar una facturación de más de 600 millones de euros este año y que permitirá multiplicar por tres la capacidad productiva de la fábrica, hasta los 250 vehículos al día.

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Madrid.- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y los galardonados con los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2026 posaron este lunes en la foto familia de premiados Rey de España que se entrega en la Casa América de Madrid.

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Berlín.- Europa afronta una semana abrasadora, con temperaturas que superarán en muchas regiones los 40 grados y, además, con riesgo de fuertes tormentas y granizadas en áreas del centro y de los Balcanes, sin que se vislumbre el final de este episodio de calor.

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Londres.- La Oficina británica de Meteorología (Met, en inglés) declaró este lunes la alerta roja por calor extremo, con temperaturas que pueden llegar a los 40 grados Celsius, para el miércoles y el jueves en el centro y sur de Inglaterra y en Gales.

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alm/EFE

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