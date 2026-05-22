Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 may (11.30 GMT)

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Madrid, 21 may (EFE).-

Londres.- El elenco principal del nuevo videojuego de la franquicia de James Bond, ‘007 First Light’, donde el actor irlandés Patrick Gibson pone voz al célebre agente secreto, reflexiona en una entrevista con EFE en Londres sobre su experiencia rodando el juego antes de su lanzamiento al mercado, previsto el próximo 27 de mayo.

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Helsingborg (Suecia).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reafirmó este viernes en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que España cumple sus compromisos con la Alianza e invitó a los demás aliados a tener «el mismo compromiso con la seguridad atlántica» que su país.

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Helsingborg (Suecia).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confió este viernes en que la «brutalidad» del trato infligido por Israel a los activistas de la flotilla Global Sumud abra paso en la UE a sanciones contra ministros y colonos israelíes y a medidas comerciales contra Tel Aviv.

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Nicosia.- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, recordó este viernes que en la Unión Europea (UE) «sólo queda el último paso» para sellar a nivel doméstico el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos el pasado verano, y pidió a Washington «reciprocidad» para dar a las empresas una «señal de estabilidad».

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Suzhou (China).- Los ministros de Comercio de la APEC iniciaron este viernes en la ciudad china de Suzhou (este) una reunión marcada por las peticiones chinas de rechazar «barreras» comerciales, en plena presión sobre las cadenas de suministro y con la vista puesta en la cumbre de noviembre en la localidad de Shenzhen (sureste).

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Torrejón de Ardoz (España).- Un total de 160 militares españoles han partido hacia Líbano para tomar el relevo de la operación ‘Libre Hidalgo’ e integrarse en la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

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Helsingborg (Suecia).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró este viernes el anuncio de Estados Unidos de que finalmente enviará 5.000 soldados a Polonia, pero dejó claro que Europa debe seguir en la trayectoria de reforzarse para reducir sus dependencias.

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Helsingborg (Suecia).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alabó este viernes el apoyo logístico que numerosos países europeos han prestado a Estados Unidos durante su contienda con Irán, al tiempo que animó a una mayor implicación aliada en la «próxima fase» del operativo estadounidense en la región.

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Tiflis (Georgia).- «Khvicha ama a Dios, lo que le hace más fuerte. Y Dios ama a Khvicha», comentó a EFE Gvantsa Julelidze, profesora de inglés de la escuela de Tiflis donde estudió el futbolista georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Es candidato al Balón de Oro esta temporada y está a punto de tocar el cielo en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en Budapest.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, creció un 2,68 % en la sesión de este viernes, con el grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank disparado por segundo día consecutivo, y entre expectativas de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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San Sebastián (España).- No forma parte del olimpo de los grandes fotógrafos de moda pero, como Richard Avedon, el francés Georges Dambier, fue uno de los pioneros en sacar a las modelos a la calle. Una parte del extraordinario trabajo de sus años dorados, las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, se puede contemplar ahora en el Museo Balenciaga de Getaria (Gipuzkoa).

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Stonehnge (R. Unido).- Stonehenge presenta una enorme réplica de un edificio neolítico con técnicas de la época

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aca/EFE

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