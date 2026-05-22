Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 may (15.00 GMT)

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Madrid, 22 may (EFE).-

Helsingborg (Suecia).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confió este viernes en que la «brutalidad» del trato infligido por Israel a los activistas de la flotilla Global Sumud abra paso en la UE a sanciones contra ministros y colonos israelíes y a medidas comerciales contra Tel Aviv.

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Nueva Delhi.- El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, promovió este viernes el papel de su país como puente entre la India y la Unión Europea durante una visita oficial a Nueva Delhi, en la que también respaldó la aspiración india de ocupar un puesto permanente en un Consejo de Seguridad de la ONU reformado.

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La Habana.- Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, aseguró este viernes que a su padre «nadie lo va a secuestrar» tras su acusación en EE.UU. y su designación como «fugitivo» de la Justicia.

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Ciudad de Panamá.- Un total de 134 venezolanos indocumentados, 45 de ellos menores de edad, regresaron este viernes a su país en el primer vuelo humanitario de retorno voluntario coordinado desde Panamá y financiado por Estados Unidos.

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Beirut.- Manifestantes musulmanes suníes participaron este viernes en una protesta en Beirut tras la oración del mediodía para reclamar una amnistía más amplia para presos islamistas en cárceles libanesas, al considerar que el proyecto de ley debatido en el Parlamento excluye injustamente a sus familiares. Durante la movilización, algunos asistentes portaron imágenes del clérigo salafista Ahmad al-Assir y banderas sirias.

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Peshawar (Pakistán).- Partidarios del partido político islámico Jamaat-e-Islami (JI) se manifestaron este viernes en Peshawar por la incapacidad del gobierno para controlar la inflación y el aumento del precio de los combustibles derivado del conflicto en Oriente Medio.

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Miami (Estados Unidos).- Miles de viajeros acudieron este viernes al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington, Virginia, en el inicio del fin de semana largo por el Día de los Caídos (Memorial Day), mientras las autoridades anticipan cifras récord de desplazamientos en todo Estados Unidos.

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Pocking (Alemania).- Un robot humanoide atiende a los clientes en una ferretería en Pocking, Alemania, se trata de un proyecto realizado por la empresa Labland.ai con dos robots que comparten una única lógica de navegación.

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Nueva Delhi.- Cientos de peces muertos cubrieron este viernes el lago Sanjay, el humedal artificial más grande de Nueva Delhi, tras una combinación letal de temperaturas que sobrepasaron los 45 grados y una contaminación crónica que afecta a los ríos de la capital.

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Barcelona.- Los alrededores del Estadi Olímpic de Barcelona han empezado a registrar colas de seguidores de Bad Bunny que esperan impacientes la apertura de puertas del primer concierto del cantante puertorriqueño en España.

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Cannes (Francia).- Penélope Cruz está feliz en Cannes tras el éxito cosechado por ‘La bola negra’, pero también está encantada por el «maravilloso» trabajo de su marido, Javier Bardem, en ‘El ser querido’ y por el compañerismo de los equipos de las tres películas españolas en la competición del festival.

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Cannes (Francia).- La actriz española Penélope Cruz rodó parte de sus escenas en ‘La bola negra’, la cinta de Javier Calvo y Javier Ambrossi que aspira a la Palma de Oro del Festival de Cannes, pensando que podía tener un aneurisma cerebral, aunque el médico le aseguró que podía seguir trabajando. «Empecé a llorar», compartió la intérprete en una rueda de prensa junto al resto del equipo de la cinta, que fue estrenada anoche en la alfombra roja del Palacio de Festivales con una ovación de más de 15 minutos al final de la proyección (una de las más largas de la historia del certamen francés).

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Cannes (Francia).- Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, quisieron reivindicar este viernes en Cannes la identidad sexual de Federico García Lorca. «Nunca se ha hablado de su sexualidad» y «negarle, estudiarle sin esos sentimientos, ha sido homofobia». «Hay que reivindicarle en su totalidad, en su identidad política, en a quien amaba», afirmó Calvo, que recordó que «cuando se publicaron por primera vez ‘Los sonetos oscuros’, que son unos sonetos de amor gay de lo más bello que se puede leer, se eliminó la palabra oscuro. Nosotros estamos aquí para traer a la luz esa oscuridad».

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Madrid.- El Museo del Prado presenta la exposición ‘A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)’, que muestra cómo los modelos del Trecento italiano fueron asimilados y reformulados por los artistas hispanos, que dio lugar a un lenguaje visual híbrido, sofisticado y de gran originalidad.

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Londres.- Pep Guardiola, aún técnico del Manchester City, aseguró que no tiene ninguna razón en concreto para irse, pero indicó que este es el momento adecuado y que no hay nada que dure para siempre.

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Katmandú.- El guía de escalada nepalí Kami Rita Sherpa fue recibido entre vítores y oraciones este viernes luego de que el domingo alcanzara por trigésima segunda vez la cumbre del monte Everest, la montaña más alta del planeta.

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Madrid.- El empresario Enrique Riquelme afirmó que él y su equipo siguen «trabajando» para formalizar, «entre esta noche y mañana temprano», una candidatura a las elecciones a la presidencia del Real Madrid «seria, profesional, innovadora, con una ilusión deportiva» y que «recupere los valores del club», ya que «algunos de ellos se han deteriorado en los últimos años».

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Londres.- Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, recalcó, al ser preguntado por las múltiples bajas en la lista de convocados para el Mundial 2026, que son los equipos quienes ganan campeonatos y que no es necesario elegir a los 26 jugadores más talentosos.

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Sant Joan Despí (España).- El primer equipo del FC Barcelona se ejercita este viernes en la Ciudad Deportiva para preparar el último partido de Liga ante el Valencia CF, en el que será la despedida del delantero Robert Lewandowski con el equipo catalán.

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Sant Joan Despí (España).- El entrenador del Barcelona Hansi Flick, ha afirmado en la víspera del partido de LaLiga ante el Valencia con el que acabará la temporada que, por el momento, la única baja para el curso que viene es la del delantero Robert Lewandowski.

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Abegondo (España).- El Deportivo de La Coruña podrá contar con toda la plantilla, salvo el lesionado de larga duración David Mella, para el duelo de este domingo ante el valladolid que puede certificar el ascenso del club a LaLiga EA Sports.

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Bogotá.- La fiebre por llenar los álbumes del Mundial reúne cada cuatro años a miles de aficionados que buscan completar la colección de láminas de sus jugadores favoritos, un furor que ha convertido los centros comerciales, parques y plazas de Colombia en escenarios improvisados donde desconocidos negocian el intercambio de cromos repetidos.

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EFE

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