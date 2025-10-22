Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 oct (10.00 GMT)

Madrid, 22 oct (EFE).-

Odesa/Kiev.- Rusia atacó anoche Kiev y otras nueve regiones ucranianas en otro bombardeo masivo con misiles y drones que tuvo como principal objetivo infraestructuras energéticas de Ucrania, donde seis personas han muerto y otras 17 han resultado heridas bajo el fuego ruso en las últimas horas, según el presidente Volodímir Zelenski.

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Bejamín Netanyahu, recibe con honores al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Jerusalén este miércoles.

Donetsk (Ucrania).- El grupo ucraniano «Platforma» trabaja cerca del frente de Donetsk para recuperar los cuerpos de soldados rusos y ucranianos que murieron en combate.

Yakarta.- El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha participado este miércoles en un acto conjunto con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial en Yakarta.

Ciudad de Marikina (Filipinas).- Más de 30.000 accesorios de cerámica para fontanería y productos de acero por valor de unos 68.000 euros fueron confiscados durante una operación a nivel nacional llevada a cabo por el Departamento de Comercio e Industria y organismos asociados.

Barcelona (España).- Los Mossos han detenido a nueve personas pertenecientes a una organización criminal y han recuperado unos cuarenta vehículos robados que iban a ser enviados a la República de Gambia, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Seúl.- El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Kyung Hee, Jaewoo Choo, habló sobre ‘La competencia entre Estados Unidos y China y Corea del Sur: desde una perspectiva geopolítica y geoeconómica’ durante una sesión informativa organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl.

Madrid.- La nostalgia se ha apoderado del mundo de los videojuegos. Consolas retro, emuladores, revisiones de clásicos y nuevos lanzamientos del género ‘boomer shooter’, los juegos de disparos que recuperan la estética, mecánicas y dificultad de los grandes títulos de la década de los 90 como ‘Everdark’, epopeya de vampiros que llega ahora a las consolas creado íntegramente por un estudio ‘indie’ español.

