Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 23 abr (EFE).-

Beit Lahia (Libano).- El Ejército israelí mató anoche a cinco gazatíes, tres de ellos niños, en un ataque aéreo con dron contra «un grupo de civiles» en la zona de Beit Lahia (norte de la Franja), informó este jueves el Hospital Shifa al que fueron trasladados los cadáveres.

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Estrecho de Ormuz.- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por «operar sin los permisos necesarios» y que han sido conducidos a la costa de Irán, lo que se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una prórroga de la tregua.

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Beirut.- Al cumplirse una semana del anuncio de un alto el fuego con Israel, Mohamad Nazha aún comparte una tienda de campaña con su familia en el estadio Camille Chamoun de Beirut, incapaz de confiar en el futuro de la medida, como la mayoría de los otros desplazados en este albergue comunal.

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Bangkok.- Familiares del ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, que se encuentra actualmente encarcelado en la prisión central de Klong Prem en Bangkok, le han visitado este jueves.

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Moscú.- Si el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto, hay que hablar con él, aseguró a EFE el español Enrique Barón, que encabezó el Parlamento Europeo cuando se produjo la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la URSS (1991).

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Gribskov (Dinamarca).- Al menos diecisiete personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico, tras un choque frontal entre dos trenes en Gribskov, al norte de Copenhague, informaron este jueves las autoridades de la capital danesa a la agencia Ritzau.

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París.- La ministra de de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible francesa, Monique Barbut, recibe este miércoles a las delegaciones de la reunión ministerial del G7 que abordará en París cuestiones como la financiación de la protección de la biodiversidad, pero dejará de lado asuntos espinosos como el cambio climático por falta de consenso.

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Paju (Corea del Sur).- La decisión inédita del surcoreano Kim Min-hyung de negarse a realizar tanto el servicio militar obligatorio en el país asiático como un trabajo alternativo que es percibido como un castigo encubierto podría costarle un año y medio de prisión, al que ha decidido enfrentarse por sus ideales pacifistas.

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Toledo (España).- En medio de un proceso burocrático complejo y entre dificultades para conseguir citas y esquivando los fraudes, las personas migrantes afrontan con ilusión y esperanza el proceso de regularización extraordinaria, con el que buscan «normalizar sus vidas».

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Madrid.- Activistas de Greenpeace han desplegado este jueves en la madrileña plaza de Colón una pancarta en la que aparece el rostro de Donald Trump vomitando petróleo, en una acción con la que la organización ecologista pide el abandono de los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia las renovables.

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Fráncfort (Alemania).- El primer avión con pasajeros a bordo de un vuelo regular aterrizó este jueves a primeras horas de la mañana en la nueva terminal del aeropuerto de Fráncfort, la terminal 3.

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Redacción Medioambiente.- La degradación de tierras y la sequía ya no deben ser abordadas solo como cuestiones ambientales, sino como riesgos sistémicos que afectan a la economía, la estabilidad y la seguridad alimentaria e hídrica, sostiene Yasmine Fouad, secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

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Roma.- «¡Parece una avispa!». Esta expresión de sorpresa sonó en el nacimiento, hace ochenta años, de la que sería una de las motocicletas más famosas de la historia, la Vespa, todo un icono italiano que sigue rodando por las calles del mundo, ensalzada en la cultura popular desde el cine, la música o el arte.

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Ámsterdam (Países Bajos).- La fundación World Press Photo ha premiado este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.

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Tokio.- Una pequeña librería de Tokio no da elección posible al lector, distanciándose de la habitual presentación de últimas novedades y superventas: un solo libro ocupa el escaparate, en una propuesta que contrasta con la sobreproducción editorial y el auge de la venta por internet.

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Tasmania (Australia).- La escritora argentina Mariana Enriquez, una de las voces más influyentes de la literatura actual en español, destacó la «inteligencia emocional» de Rosalía tras su entrevista con la artista y afirmó que, si escribiera sobre ella, abordaría el «nivel monstruoso de la hiperfama» y la presión constante que enfrentan las grandes estrellas, especialmente mujeres.

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Barcelona (España).- El diseñador francés Stéphane Rolland, el invitado este 2026 de la Bridal Night de la feria de moda nupcial Barcelona, ha presentado una colección en la que también han podido participar estudiantes de diseño y que se ha inspirado en el lema de «paz y amor», como contrapunto a los tiempos convulsos en el mundo.

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Madrid.- Ambición, poder, lealtad, mentiras y traición confluyen en ‘El homenaje’, la serie póstuma de Eusebio Poncela, un thriller psicológico que descubre los secretos más ocultos de una de las familias más poderosas del país, y que se convierte en un reconocimiento al actor, que terminó el rodaje ya muy enfermo.

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Madrid.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este jueves en rueda de prensa sobre la situación de Dani Carvajal, que no cuenta con muchos minutos esta temporada, y dijo que se le está «intentando poner un papel no justificado» con el defensa del conjunto blanco.

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rmg/EFE

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