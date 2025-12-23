Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 de diciembre (16.00 GMT)

Madrid, 23 dic (EFE).-

Bogotá.- América Latina necesita salir de la «zona de conformidad» y reactivar de manera urgente el crecimiento económico para superar los desbalances estructurales y romper los círculos de la pobreza, asegura el presidente del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, Sergio Díaz-Granados.

Tapachula (México) – Tras los enfrentamientos recientes en la frontera México – Guatemala entre cárteles de la droga y autoridades de ambos países que resultaron en un soldado muerto y otro más herido, empresarios de la región y organizaciones llamaron a “blindar” la franja fronteriza.

Río de Janeiro.- Un cohete comercial de la empresa surcoreana Innospace se estrelló este martes segundos después de despegar desde el Centro de Alcántara, la base espacial con la que Brasil cuenta en la Amazonía, un accidente que no causó daños ni víctimas pero que frustró el primer lanzamiento comercial de un vehículo espacial desde territorio brasileño.

Los Ángeles (EE.UU.).- El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, director de la exitosa franquicia ‘Call of Duty’, falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en una autopista en el sur de California, según dio a conocer este lunes NBC News.

City of Industry (EE.UU.).- La estampa de la típica película navideña, con sus luces brillantes y mesas abundantes, choca con la realidad de miles de familias que se ven forzadas a recurrir a los bancos de alimentos por Navidad para soportar la asfixiante inflación que azota EE.UU., y que afecta con especial virulencia a la comunidad latina.

París.- El Museo del Louvre instaló este martes una reja de seguridad en la ventana por la que un comando de cuatro ladrones accedió al establecimiento y sustrajo ocho joyas de un valor patrimonial incalculable el pasado 19 de octubre.

Nueva Delhi.- Activistas indios protestan en Nueva Delhi por el presunto linchamiento de un trabajador hindú en Bangladés, acusado de blasfemia el pasado 18 de diciembre.

Ginebra.- El año 2025 ha marcado una grave crisis para el multilateralismo que ha golpeado a Ginebra, la «capital de los derechos humanos y la ayuda humanitaria»: los severos recortes de donantes como Estados Unidos han forzado a sus agencias y ONG a reducir presupuestos y plantillas.

Bujumbura (Burundi).- El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) alertó este martes de que necesita unos 406 millones de dólares para sostener sus programas humanitarios en la República Democrática del Congo (RDC), Burundi y Ruanda, tras el desplazamiento de unas 500.000 personas por la reciente violencia en el este congoleño.

Managua.- A pocos días de la Navidad, miles de nicaragüenses protagonizan un intenso flujo en el paso fronterizo de Peñas Blancas para reunirse con familiares, mientras el Banco Central proyecta un incremento en el gasto de fin de año impulsado por pagos de aguinaldo y créditos de consumo, un contexto que refleja las prioridades sociales y económicas de la población en esta temporada festiva.

Túnez.- Los artesanos exponen sus productos durante la IV edición de la Feria Nacional de Alfombras y Tejidos Tradicionales, organizada por la Oficina Nacional de Artesanía, que se celebrará en el Centro de Exposiciones Kram de Túnez.

Kiev.- Al menos cinco personas resultaron heridas en Kiev, entre ellas un niño, como consecuencia de los ataques combinados rusos perpetrados durante la noche contra Ucrania con más de 650 drones de choque y 38 misiles de diferentes tipos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Daca.- Bangladés afronta esta escalada de violencia en la recta final de una frágil transición política, con su ex primer ministra condenada a la pena capital y a las puertas de unas elecciones generales previstas para el 12 de febrero, en un proceso en el que el jefe del Gobierno interino, el nobel de la Paz Muhammad Yunus, ha insistido en que mantener la estabilidad es una prioridad absoluta.

