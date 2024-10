Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 de septiembre (15.00 GMT)

13 minutos

Madrid, 23 sep (EFE).-

Marjayoun (Líbano).- Al menos una persona murió y otras 20 resultaron heridas este lunes en una campaña de bombardeos israelíes contra decenas de áreas del sur y el este del Líbano, en medio de una fuerte escalada entre el Estado judío y el grupo chií libanés Hizbulá.

(foto) (vídeo)

Jerusalén.- El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes lanzada este lunes contra el sur del Líbano se eleva ya a un centenar y el de heridos a más de cuatrocientos, un balance de víctimas récord en ataques de este tipo desde que comenzaran las hostilidades hace casi un año.

(vídeo)

Teherán (Irán).- Las tensiones entre Irán e Israel se intensifican tras la explosión de un artefacto en Líbano y la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán el 31 de julio. Desde el asesinato de Haniyeh, las autoridades iraníes han prometido un “castigo severo” contra Israel.

(foto) (vídeo)

Naciones Unidas.- El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, da una rueda de prensa tras un encuentro de cancilleres europeos en Nueva York para tratar sobre la guerra en Ucrania y las tensiones en oriente Medio.

(foto) (vídeo)

Naciones Unidas.- La actriz Mery Streep participa en un evento paralelo de la ONU en favor de las mujeres de Afganistán.

(foto) (vídeo)

Berlín.- La Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU) y su partido hermano bávaro, la Unión Socialcristiana (CSU), eligieron formalmente este lunes al líder conservador Friedrich Merz, jefe del primero, como candidato a cancieller para las elecciones parlamentarias que se celebrarán dentro de un año.

(foto) (vídeo)

Indiana.- El expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, da un mitin en Indiana (Pensilvania)

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe al presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, para hablar sobre los esfuerzos necesarios para fortalecer la estabilidad regional y reducir las tensiones en Oriente Medio.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- La mayoría de las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York acumulan fuertes alzas desde la puesta en marcha de las políticas ultraliberales y pro mercado del presidente argentino, Javier Milei, quien este lunes toca la campana de apertura en Wall Street.

(foto) (vídeo)

París.- Bruno Retailleau, un miembro de la derecha dura conocido por sus posiciones particularmente firmes contra la inmigración y favorable a un refuerzo de los controles de fronteras en la Unión Europea, es el nuevo ministro francés del Interior.

(foto) (vídeo)

Nueva York.- Evento presentación sobre la crisis política en Venezuela, titulado «Héroes de la democracia. El viaje épico de Venezuela», a cargo de la hija de Maria Corina Machado. Le acompañan otros miembros del Comando Ganó Venezuela.

(foto) (vídeo)

Lima.- Los investigadores de la Universidad de Yamagata presentan en Lima los resultados de dos décadas de investigaciones acerca de las misteriosas líneas de Nazca, que les han permitido encontrar nuevos geoglifos.

(foto) (vídeo)

Londres.- Se emiten alertas por inundaciones en el Reino Unido ante la previsión de fuertes lluvias.

(foto) (vídeo)

Bogotá.- Tras una vida dedicado a la arquitectura, Ernesto Guaqueta, de 70 años, diseñó una casa flotante autosuficiente y sostenible, con sello colombiano, que pretende reproducir en forma de escuelas, hogares y otros servicios en las regiones más necesitadas del país.

(foto) (vídeo)

Dar es Salaam.- Reacciones tras la detención del líder del partido de la oposición Chadema antes de un mitin prohibido en Tanzania.

(foto) (vídeo)

Nueva Caledonia (Francia).- Trabajadores comienzan la demolición de edificios quemados en la zona industrial y comercial de Ducos en Noumea, Nueva Caledonia.

(foto) (vídeo)

Berlín (Alemania).- El Partido Liberal (FDP) alemán debate sobre su continuidad dentro de la coalición presidida por el canciller Olaf Scholz tras la debacle sufrida por la agrupación en las elecciones regionales en Brandeburgo (este de Alemania) donde no alcanzó ni siquiera un 1 % de los votos.

(foto) (vídeo)

Girona (España).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, de origen letón, de carácter violento, que tenía su centro de operaciones en Girona, desde donde llevaría años traficando con grandes cantidades de marihuana, convirtiéndose así en uno de los principales proveedores de cannabis de los países bálticos y escandinavos.

(vídeo)

Nueva York (EEUU).- La semana de Alto nivel de la ONU 2024, que comienza mañana en Nueva York y reunirá a 133 jefes de Estado y Gobierno, contará con los conflictos en Oriente Medio como su tema central en un momento de máxima tensión en Gaza y Líbano que, según la propia secretaría general de Naciones Unidas, ha aumentado el «riesgo de guerra mundial».

(foto) (vídeo)

Madrid.- Una treintena de cerealistas y ganaderos de la organización Unión de Uniones se ha concentrado frente a la Representación de la Comisión Europea en España para pedir a Bruselas medidas antidumping a la entrada de cereal ucraniano, al considerar que se están importando cantidades «extraordinarias».

(foto) (vídeo)

Srinagar (India).- El lider de la oposición en la cámara baja del Parlamento indio, Rahul Ghandi, se desplazó este lunes hasta Cachemira para hacer una campaña en favor de los partidos del Congreso Nacional Indio (INC) y la Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira (JKNC).

(foto) (vídeo)

Bruselas.- Decenas de activistas de la organización Amnistía Internacional protestaron frente a la embajada de Arabia Saudí en Bruselas para pedir la liberación de la estudiante Salma al Shehab, condenada a 27 años de prisión por difundir en las redes sociales publicaciones favorables a los derechos de las mujeres. Al Shehab fue detenida en enero de 2021 durante unas vacaciones en Arabia Saudí.

(foto) (vídeo)

(foto) (vídeo)

Mar Mediterráneo .- Astral, barco de la oenegé española Open Arms, rescató esta pasada noche a 20 personas, de las cuales 4 mujeres y 4 niños, en una embarcación que navegaba por el mar Mediterráneo.

(foto) (vídeo)

San Sebastián (España).- Max ha presentado este lunes, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, las primeras imágenes de su serie ‘Cuando nadie nos ve’, basada en la novela homónima de Sergio Sarria, que tiene previsto su estreno en la primera mitad de 2025. Maribel Verdú y Mariela Garriga protagonizan esta serie de 8 capítulos que dirige Enrique Urbizu.

(foto) (vídeo)

Perelló (España).- La Denominación de Origen Arròs de Valencia y Turisme Comunitat Valenciana organizan un encuentro con cocineros como Quique Dacosta, del restaurante Quique Dacosta, Begoña Rodrigo, de La Salita, o Lluis Valls, de El Poblet, para vivir una experiencia inmersiva, donde segarán el arroz junto a los agricultores de la Albufera. Gola del Perelló.

(foto) (vídeo)

París.- Jean-Noël Barrot, un economista de 41 años que lleva en política desde su juventud, es el nuevo responsable de la diplomacia francesa al haber sido ascendido en el nuevo Gobierno del primer ministro de Michel Barnier, desde la cartera de Asuntos Europeos que venía ocupando desde el mes de marzo.

(foto) (vídeo)

Milán (Italia).- El ministro de Infraestructuras italiano, Matteo Salvini, aseguró este lunes que una posible condena por el caso del Open Arms «no es un problema» para él porque no tiene miedo a la cárcel, si no que «sería una celebración para los contrabandistas y traficantes de todo el mundo».

(vídeo)

Colombo (Sri Lanka).- El observador jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Nacho Sánchez Amor, hizo pública su declaración preliminar tras las elecciones presidenciales celebradas en Sri Lanka el 21 de septiembre.

(foto) (vídeo)

Madrid (España).- National Geographic presenta la exposición «Historias del Deporte», compuesta por una selección de 82 fotografías icónicas realizadas por los fotógrafos de National Geographic que recorren la historia del deporte alrededor del mundo, desde 1880 hasta la actualidad, y que se exhibe en el parque del Retiro.

(foto) (vídeo)

Ginebra.- Algunos pueblos indígenas de Rusia enfrentan el riesgo de extinción debido al reclutamiento forzoso de sus miembros por parte del ejército en zonas remotas para luchar en la guerra contra Ucrania, dijo este lunes la relatora de la ONU sobre los derechos humanos en Rusia, Mariana Katzarova.

(foto) (vídeo)

Figueres (España).- El Teatro-Museo Dalí cumple medio siglo de vida y, a través de un audiovisual y tres exposiciones que incluyen la última adquisición, ‘Nacimiento de las angustias líquidas’, se reivindica como «puerta abierta al cerebro» del pintor, según su directora, Montse Aguer.

(foto) (vídeo)

San Sebastián (España).- Joshua Oppenheimer, dos veces nominado al Oscar por sus documentales sobre el genocidio indonesio (‘The act of killing’ y ‘The look of silence’), da el salto a la ficción con un musical apocalíptico en el que encierra a Tilda Swinton, Michael Shannon y George MacKay en un búnker. Este lunes se ha presentado en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián.

(foto) (vídeo)

.- San Sebastián (España).- La directora chilena Maite Alberdi, nominada a un Oscar por ‘El agente topo’ (2020), ha reivindicado este lunes en San Sebastián «el derecho a ser mala» durante la presentación de ‘El lugar de la otra’, con la que compite por la Concha de Oro del festival.

(foto) (vídeo)

Madrid.- Los reyes presiden este lunes por la noche la apertura de la nueva temporada del Teatro Real con la ópera ‘Adriana Lecouvreur’, un montaje con tinte de época que homenajea al teatro y sus gentes con la historia verdadera de una actriz del siglo XVIII que murió joven, probablemente asesinada.

(foto) (vídeo)

Las Vegas (EEUU).- El cantante cubano-estadounidense Pitbull regresa a Las Vegas (Nevada) a partir del próximo 8 de noviembre con una serie de ocho conciertos titulada ‘Pitbull: Vegas After Dark The Residency’, en los que hará un repaso a sus mayores éxitos tras realizar una reciente gira por Estados Unidos.

(foto) (vídeo)

Barcelona (España).- El FC Barcelona ha inaugurado la semana preparando el partido contra el Getafe este miércoles, una jornada caracterizada por la intervención, esta misma tarde, del guardameta alemán Marc ter Stegen, que tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

(foto) (vídeo)

Madrid.- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que su equipo ha tenido «problemas de solidez» en el inicio de la temporada, pero se mostró convencido de que encontrará regularidad en los resultados por «la actitud mental de los futbolistas».

(vídeo)

Madrid.- Dani Carvajal se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Alavés en LaLiga EA Sports, encuentro en el que descansará por el fuerte golpe recibido ante el Espanyol, y al que tiene opciones de llegar el inglés Jude Bellingham, que trabajó con el grupo recuperando la protección en su hombro izquierdo.

(foto) (vídeo)

Sant Joan Despí (España).- La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí admitió que le haría ilusión conseguir su segundo Balón de Oro, pero que eso «no depende» de ella, aunque «el trabajo está hecho».

(vídeo)

Bogotá.- Fernando Paneso conoció las luces y las sombras del fútbol colombiano por lo que ahora habla sin tapujos de la influencia del narcotráfico y las presiones extradeportivas en los partidos que dirigió, en un libro escrito a cuatro manos con el periodista Felipe Valderrama.

(foto) (vídeo)

Barcelona (España).- El traumatólogo Roberto Seijas, del Instituto Cugat de Barcelona, ha afirmado este lunes que la lesión del portero azulgrana Ter Stegen, una rotura completa del tendón rotuliano, ‟es muy grave y la recuperación de la misma se podría alargar entre 8 meses y un año”.

(vídeo)

Praga.- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el exjugador del Real Madrid Luis Figo juegan al fútbol con escolares en plena reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA.

(foto) (vídeo)

