Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 ene (11.00 GMT)

Madrid, 23 ene (EFE).-

Nicosia.- El ministro de Justicia de España, Félix Bolaños, propuso este viernes crear una red de fiscales europeos de menores, siguiendo el ejemplo español, para luchar así con mayor eficacia contra la delincuencia juvenil y ver al mismo tiempo alternativas a penas de prisión para los jóvenes.

Hanoi.- El gobernante Partido Comunista de Vietnam (PCV) reeligió este viernes a To Lam como su secretario general, el cargo más alto del país, que ocupa desde 2024 y en el que seguirá al menos los próximos cinco años.

Ciudad Quezón (Filipinas).- El exsenador filipino Ramon «Bong» Revilla Jr. compareció este viernes junto con otros seis coacusados en el Tribunal Anticorrupción de Sandiganbayan en Ciudad Quezón, Filipinas.

Isla de Célebes Meridional (Indonesia).- Los equipos de rescate de Indonesia recuperaron los cadáveres de las 10 personas que iban a bordo del avión siniestrado el pasado sábado en la provincia de Célebes Meridional, en la región centro-este del archipiélago, informó este viernes la agencia nacional de salvamento Basarnas.

Gaza.- Las frutas y verduras vuelven a estar disponibles en los mercados de Gaza, pero los gazatíes se quejan de que pocos tienen el poder adquisitivo para mantener a sus familias debido a los altos precios, la obstrucción israelí a la entrada de bienes y la falta de liquidez en una Franja devastada.

Banda Aceh (Indonesia).- El Gobierno de Indonesia ha asegurado que los trabajos de reconstrucción tras las inundaciones está viéndose ralentizado debido a graves daños en infraestructuras como puentes, así como por la dificultad a la hora de relocalizar a las víctimas, miles de las cuales continúan viviendo en refugios improvisados.

Bali (Indonesia).- La playa de Kuta, en la isla de Bali, sufre los efectos de la temporada de lluvias, tiempo en el que gran cantidad de basura se deposita en su arena proveniente del mar.

Los Abrigos (Tenerife).- La vida de los ucranianos Ivan y Oleksandr cambió por completo a causa de la guerra y la invasión rusa rompió todo a su alrededor, incluso su físico, tras perder un brazo y una pierna en combate, respectivamente. Durante la última semana han participado en un proyecto para conocer más su mente y su nuevo cuerpo, mientras navegan con otros soldados por Canarias.

Roma.- Roma se prepara para celebrar el funeral del diseñador italiano Valentino este viernes con los últimos preparativos de la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri en Roma, donde tendrá lugar el acto. El diseñador falleció el pasado lunes a los 93 años de edad en Roma.

Madrid.- Este viernes llega a los cines ‘Ídolos’, una película ambientada en el Campeonato Mundial de MotoGP, con un complejo rodaje en circuitos reales dirigido por Mat Whitecross, y que protagonizan Óscar Casas y Ana Mena, compositora también de varias canciones para la banda sonora.

Londres.- La cuarta temporada de Bridgerton, la serie que sigue la vida de ocho hermanos en la Inglaterra del período de la Regencia (1795-1837) y que se estrena la semana próxima, tiene un tono «oscuro y melancólico» y va más allá del romance de la alta sociedad británica para profundizar en las complejidades de sus principales personajes y las relaciones entre ellos.

Viena.- La zarzuela ‘Benamor’, censurada durante el franquismo por su erotismo y su juego con la identidad de género, con una princesa criada como un hombre y un príncipe educado como mujer, hasta acabar en unos amores «prohibidos», se estrena este viernes en Viena dirigida por José Miguel Pérez-Sierra.

Venecia (Italia).- La 46.ª etapa del Relevo de la Antorcha Olímpica concluyó anoche en Venecia con una celebración en la Plaza de San Marcos.

