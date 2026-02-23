Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 feb (11.00 GMT)

Madrid, 23 feb (EFE).-

Dhading (Nepal).- Al menos 19 personas murieron, entre ellas un ciudadano británico, y 25 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros se precipitara a un río en una de las rutas más transitadas del país durante la madrugada del lunes, informaron las autoridades.

Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo este lunes un llamamiento a los turistas españoles o ciudadanos de paso en México para que contacten con alguno de los consulados de España en el país para su registro, tras la violencia desatada después de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este lunes que planteará hoy a sus homólogos de la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el Consejo que celebran en Bruselas.

Bruselas.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abogó este lunes en Bruselas por respetar el acuerdo comercial con Estados Unidos tras el fallo del Tribunal Supremo y la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a esa decisión.

Ginebra.- Los derechos humanos están sufriendo «un ataque a gran escala en todo el mundo», el imperio de la ley está siendo sustituido por el de la fuerza y a menudo quienes están perpetrando estos ataques son «aquellos que ostentan el mayor poder», advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expuso este lunes una retahíla de los más terribles abusos, desde las «preocupaciones sobre limpieza étnica en Gaza» hasta «posibles crímenes contra la humanidad» en Sudán y la lenta agonía de la población ucraniana tras cuatro años de guerra con Rusia.

Cisjordania (Palestina).- Colonos israelíes incendiaron la entrada de una mezquita de la zona norte de Cisjordania ocupada y escribieron pintadas amenazadoras en sus paredes durante la madrugada de este lunes de Ramadán, según recogen medios israelíes.

Bali (Indonesia).- Continúa este lunes en Bali el juicio a los tres ciudadanos australianos acusados de participar en un tiroteo el pasado 14 de junio, que dejó a un ciudadano australiano muerto y a otro herido de gravedad.

Barcelona (España).- Dos activistas de Greenpeace se sientan este lunes en el banquillo acusados de abordar con sus embarcaciones una lancha de la Guardia Urbana de Barcelona durante una protesta en 2021, en la que resultaron heridos tres agentes.

Aceh (Indonesia).- Mujeres en Aceh preparan el ‘lemang’, un plato tradicional del sudeste asiático compuesto de arroz glutinoso, leche de coco y especias, en un recipiente de bambú ahuecado y forrado con hojas de plátano, un dulce típico para el mes de ramadán.

San Sebastián (España).- El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió parte de Ucrania mientras toneladas de redes de pesca en desuso acumulaban polvo en los puertos de nuestro país. Nadie imaginaba entonces que cuatro años más tarde aquellas viejas mallas se iban a convertir en ‘salvavidas antidrones» en el frente de guerra ucraniano.

Nueva York (EE.UU.).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el estado de emergencia y ordenó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes ante la llegada de la intensa tormenta invernal que ya está azotando la ciudad.

Pekín.- Pasajeros esperaban sus trenes en una estación ferroviaria de Pekín este lunes, mientras China celebraba los últimos días del periodo festivo del Año Nuevo Lunar, que comenzó el 17 de febrero y dio paso al Año del Caballo de Fuego.

Valencia (España).- La música y la pólvora regresaron este domingo a la ciudad de València con la tradicional Crida, el acto que marca el inicio oficial de las Fallas 2026 y que congregó a miles de falleros a los pies de las Torres de Serranos para escuchar el llamamiento de las falleras mayores, Carmen Prades y Marta Mercader.

