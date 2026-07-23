Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 23 jul (EFE).-

Teherán.- Dos personas murieron y otras once resultaron heridas este jueves en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según informó Teherán en el duodécimo día de la ofensiva de Washington contra la República Islámica.

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Jerusalén.- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el exconvicto por terrorismo y colono Itamar Ben Gvir, visitó este jueves, durante la conmemoración de Tisha B’av, la Explanada de las Mezquitas que acoge el templo musulmán de Al Aqsa en Jerusalén Este, donde celebró que los judíos se sientan «dueños del lugar».

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Saná.- Los rebeldes hutíes exhibieron este jueves una muestra de maquetas de misiles y drones en una plaza de Saná, un día después de lanzar un ataque con proyectiles y aviones no tripulados contra dos petroleros vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo tras la declaración de su embargo marítimo a Riad el pasado 20 de julio.

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Manila.- Los conflictos en Irán, Ucrania y el mar de China Meridional han eclipsado la presente edición de la reunión anual de ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, que concluyó este jueves en Manila, arrinconada por la agenda geopolítica internacional.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Jerusalén.- Más de 3.200 colonos israelíes, escoltados por la Policía, visitaron desde la madrugada de este jueves el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este ocupado, con motivo de la celebración de la festividad judía de Tisha B’Av, según datos proporcionados por el Waqf Islámico, la fundación benéfica jordana que gestiona el lugar religioso.

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Bruselas.- La Comisión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

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Teherán.- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, visita Irán desde este jueves invitado por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en su segunda visita fuera del país después de que el nuevo jefe del Ejecutivo iraquí viajara la semana pasada a Estados Unidos y en medio de escalada en Oriente Medio.

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Moscú.- El Kremlin defendió este jueves el derecho de Arabia Saudí a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos al igual que Irán y otros países, a raíz del acuerdo entre Washington y Riad que permitirá al reino árabe promover un programa nuclear civil y que, según algunos medios, le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.

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Madrid.- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo al que las autoridades colombianas buscaban como presunto autor de un delito de homicidio, lesiones y detención ilegal en el marco de una rivalidad entre bandas y para el que piden 60 años de cárcel.

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Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev al jefe del Gobierno de Irlanda, Micheál Martin, que se encuentra de visita oficial en ese país.

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Bombay (India).- El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este jueves la creación de tribunales especiales para acelerar los procesos por filtraciones de exámenes oficiales, en un nuevo intento por calmar una protesta juvenil que exige la renuncia del ministro de Educación y que ha llevado el descontento a las calles.

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Peshawar (Pakistán).- Pakistán ha aumentado este jueves, por segundo día consecutivo, el precio de la gasolina en 1,17 dólares por litro, y el diésel de alta velocidad en 1,34 dólares por litro, en el marco de su nuevo mecanismo de precios diarios por la volatilidad en los mercados petroleros mundiales por el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

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Almussafes (España).- La estadounidense Ford acordó con la automovilística china Geely Holding Group crear en 2027 una empresa conjunta para fabricar cinco modelos en su planta de Valencia (este de España), tres nuevos que se sumarían a finales de 2028 al Kuga y al futuro Bronco, en una alianza estratégica que requerirá un aumento de la plantilla, aún sin concretar.

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Quito.- La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Miriam Bandes, lamentó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa haya eliminado el Ministerio de la Mujer, relegado ahora a un viceministerio, y afirmó que le gustaría que exista una cartera sólida, con presupuesto independiente.

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Buenos Aires.- Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la incorporación de 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031, un plan que financiará con recursos propios y que supondrá la renovación del 25 % de su flota y del 60 % de sus aviones de largo alcance.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum-

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Brasilia.- La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) divulga el informe final sobre el accidente de una aeronave de la aerolínea local Voepass que dejó 62 muertos en el interior de São Paulo, el 9 de agosto de 2024.

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Nueva Delhi.- El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este jueves la creación de tribunales especiales para acelerar los procesos por filtraciones de exámenes oficiales, en un nuevo intento por calmar una protesta juvenil que exige la renuncia del ministro de Educación y que ha llevado el descontento a las calles.

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Bilbao (España).- Colectivos de apoyo a Palestina, como Global Summud Flotilla, comparecen ante los medios para denunciar la aplicación de la denominada ‘Ley mordaza’ para «criminalizar» sus movilizaciones.

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Rangún.- Mayoristas acuden a Bagayar, uno de los mayores mercados de Rangún, para comerciar con frutas y otros alimentos.

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Daca.- Empleados de la Corporación Municipal del Sur de Daca (DSCC) están instalando una nueva red de drenaje en el casco antiguo de la ciudad para aliviar los problemas de inundaciones en la ciudad.

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Ciudad de México.- Pasarela de clausura Intermoda. Cristales, metales, plumas, piedras y madera dan vida a una serie de piezas de la colección ORO VIVO del diseñador Edher Gin quien ha vestido a figuras internacionales y nacionales de primer nivel.

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Nueva York.- La casa de subastas Sotheby’s presenta a la prensa ‘Botero en Nueva York’, una exposición de venta privada dedicada al artista colombiano centrada en su etapa en la Gran Manzana y que cuenta con obras nunca antes mostradas al público.

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Venecia (Italia), 23 jul (EFE).- El presidente de la Bienal de Venecia, Pietrangelo Buttafuoco, defendió este jueves a la institución como un espacio para la «libertad de expresión» y el «diálogo abierto», tras confirmarse la retirada de una subvención de la Comisión Europea de dos millones de euros debido al regreso de los artistas rusos.

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Barcelona (España).- Dos estudios de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) apuntan que las altas temperaturas en Barcelona por la noche son la principal causa de mortalidad por calor, más que las diurnas, algo que sería aplicable en mayor o menor medida a otras ciudades del Mediterráneo.

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Nuevo México (EE.UU.).- Un oso murió este miércoles en el estado de Nuevo México al quedar atrapado en la cima de un poste de electricidad cerca a la carretera.

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Mallorca (España).- Roger Federer ha visitado el renovado Museo Rafa Nadal, ubicado en la Rafa Nadal Academy de Manacor (Mallorca), donde elogió la transformación del espacio expositivo y aseguró que el resultado es «realmente espectacular».

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Barcelona (España).- La plantilla del FC Barcelona que este jueves se ha entrenado en la ciudad deportiva Joan Gamper, dirigida por el técnico Hansi Flick, ha contado con una visita especial, la de Eric Garcia, el futbolista de Martorell que se proclamó campeón del mundo el pasado domingo, ha informado el club por medio de su web.

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Barcelona (España).- La delantera noruega Caroline Graham Hansen ha firmado este jueves la renovación de su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2028.

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Barcelona (España).- El Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del extremo del Borussia Dortmund Karim Adeyemi.

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alm/EFE

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