Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 23 jun (EFE).-

Teherán.- Irán afirmó este martes que no planea que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) realice inspecciones a las instalaciones nucleares iraníes dañadas en la guerra.

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Mares de Barents y Noruega.- Bombarderos estratégicos Tu-160 de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 3,55 % en la sesión de este martes, lastrado por el desplome registrado en el sector tecnológico en el mercado bursátil de Estados Unidos.

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Hanoi.- Vietnam vive una ola de calor con temperaturas que podrían superar los 39 grados centígrados en algunas zonas del país.

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Zaragoza (España).- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que explotaba laboralmente a trabajadores del campo en la localidad zaragozana de Caspe.

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Madrid.- Convertido en uno de los grandes guitarristas flamencos, Vicente Amigo sale de gira este jueves, con la que llegará a Zaragoza en octubre, para conmemorar los 40 años de trayectoria que pronto cumplirá desde su primer premio en el Festival del Cante de las Minas de la Unión en 1988 siendo un joven al que, siendo sinceros, reconoce extrañar.

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San Diego (EE.UU.).- La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí elogió la figura de Lionel Messi tras su espectacular arranque en el Mundial, y afirmó que el astro argentino sigue demostrando que es el mejor futbolista de todos los tiempos.

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alm/EFE

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