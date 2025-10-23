Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 oct (10.00 GMT)

Madrid, 23 oct (EFE).-

Bruselas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó este jueves que España se sumará al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania.

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea celebran este jueves una cumbre en la que se debate por primera vez sobre los problemas de acceso a la vivienda en el continente y en la que también abordarán el refuerzo de las capacidades defensivas de la UE, y la ayuda financiera a Ucrania, entre otros temas.

Bruselas.- Llegan a Bruselas los líderes del Partido Popular Europeo a la cumbre del grupo que se celebra este jueves.

Bruselas.- El presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, lamentó este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechace «las grandes expectativas que han creado las iniciativas» del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Ucrania.

Estrasburgo (Francia).- La iniciativa del Gobierno español para proponer a la Unión Europea acabar con el cambio de hora estacional revive una reclamación que hace más de seis años puso sobre la mesa el Parlamento Europeo, donde hoy el negociador jefe de este asunto ve claro que las razones históricas tras el retraso y adelanto de los relojes no tienen sentido en la actualidad.

El Gouna (Egipto).- La actriz española Hiba Abouk admite por primera vez en una entrevista a EFE que el año pasado la «quitaron» de un papel en una serie en Francia tras pronunciarse públicamente en apoyo a Palestina, pero es algo de lo que se alegra: «Todo el mundo que me cierre alguna puerta por ese motivo, estoy encantada».

Sevilla (España).- El escritor, dramaturgo, cineasta y músico francés David Foenkinos, realiza estos días su segundo viaje promocional a España para su novela ‘La vida feliz’, y lo hace tras ser noticia su país por algo “extremadamente brutal”, como califica la entrada en prisión televisada a todo el mundo del expresidente Nicolas Sarkozy.

Madrid.- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, lamentó este jueves la cancelación del partido de LaLiga que iban a disputar en Miami (Estados Unidos) en diciembre el Barcelona y el Villarreal y subrayó que es preciso promocionar el fútbol español en el exterior.

Barcelona (España).- Han pasado ya más de cuatro años desde que el nombre del escalador extremeño Alberto Ginés (Cáceres, 2002) apareciera, casi por sorpresa, en el panorama deportivo español gracias al oro que consiguió en los Juegos Olímpicos de Tokio, un éxito que, según explica en una entrevista con EFE, le sirvió para aprender de la importancia de rodearse de un buen entorno.

