Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 oct (15.00 GMT)

13 minutos

Madrid, 23 oct (EFE).-

París.- Raquel Villaécija publica este jueves ‘La Vergüenza. Crónica del juicio del caso Pelicot’ (Penguin Random House), un libro sobre las violaciones que sufrió Gisèle Pelicot de 2011 a 2020 a manos de su entonces marido, que la drogaba para abusar de ella dormida y ofrecerla a desconocidos.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.-Los niveles de contaminación en Nueva Delhi continuaron siendo «muy dañinos para la salud» este jueves, a pesar de una ligera mejoría tras los picos de toxicidad alcanzados durante la celebración del festival hindú Diwali, agravados por el uso masivo de pirotecnia.

(foto)(vídeo)

Srinagar (Cachemira india).- Este jueves dio comienzo la sesión de otoño de seis días de la Asamblea Legislativa de Jammu y Cachemira en Srinagar, Cachemira india, donde se prevé que los partidos de la oposición cuestionen al gobierno de J&K por su funcionamiento durante el último año.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, lamentó este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechace «las grandes expectativas que han creado las iniciativas» del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Ucrania.

(foto)(vídeo)

Madrid, 23 oct (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, rechazó que sea un fracaso la cancelación del Villarreal-Barcelona en Miami, que no estaba entre los diez objetivos principales de la patronal, aunque va a seguir trabajando para ello porque «queda camino por recorrer».

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El Tribunal Supremo israelí ha vuelto este jueves a aplazar 30 días su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.

(foto)(vídeo)

París.- A Fabcaro y a Didier Conrad, los actuales autores de Astérix, les parecía increíble que, en 40 entregas publicadas en más de medio siglo, los galos irreductibles más famosos nunca hubieran pisado Lusitania, actual Portugal. Por eso lo tuvieron claro para el álbum 41, que sale este jueves: «Hacía falta hacer un buen viaje».

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron este jueves al Vaticano para su reunión con el papa León XIV y la posterior histórica oración ecuménica en la Capilla Sixtina en la que un monarca británico y un pontífice rezarán juntos después de casi 500 años.

(foto)(vídeo)

Cagliari (Italia).- El italiano Francesco Arcuri, expareja de la española Juana Rivas, afirmó este jueves a EFE que afronta tranquilo el proceso en el que se le acusa de maltrato físico y psicológico a sus hijos, y añadió que hasta ahora, la justicia «siempre» le ha dado «la razón».

(foto)(vídeo)

Roma.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado hoy en Roma la creación de un centro técnico para gestionar crisis patrimoniales en coordinación con las comunidades autónomas, Protección Civil y las fuerzas de Seguridad del Estado.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Alemania prevé recaudar en 2025 un total de 990.700 millones de euros en impuestos, informó este jueves el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, que apuntó a esa cifra como una señal positiva sobre la evolución de la economía germana.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron este jueves una cumbre en la que esperan acercar posiciones sobre el uso del efectivo generado por los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania, mientras Bélgica mantiene reservas al ser el país que más alberga esos fondos y más expuesto a posible represalias de Moscú.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron este jueves al Vaticano para su reunión con el papa León XIV y la posterior histórica oración ecuménica en la Capilla Sixtina en la que un monarca británico y un pontífice rezarán juntos después de casi 500 años.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El Tribunal Supremo israelí ha vuelto este jueves a aplazar 30 días su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.

(foto)(vídeo)

Bombay (India).- Varias personas han tenido que ser rescatadas este jueves por la Brigada de Bomberos de Bombay tras quedar varadas en el piso superior de un edificio comercial tras producirse un incendio.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El entrenador de fútbol británico Anthony Hudson ha sido nombrado este jueves como nuevo entrenador del equipo nacional de fútbol masculino de Tailandia por la Asociación de Fútbol de Tailandia.

(foto)(vídeo)

París.- La Asamblea Nacional francesa aprobó este jueves incluir la noción de «consentimiento» en toda relación sexual para determinar si una persona es víctima de violación.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El Partido Comunista de China (PCCh) marcó hoy la «autosuficiencia tecnológica y científica» como uno de los ejes del próximo plan quinquenal, en medio de un entorno global incierto por la guerra comercial entre Pekín y Washington.

(foto)(vídeo)

El Gouna (Egipto).- El galardonado realizador gazatí Rashid Masharawi asegura en una entrevista con EFE que el arte audiovisual palestino debe ser tratado objetivamente e igual que cualquier otro, y que no por apoyar la causa palestina hay que «aplaudir todo» lo que se hace, porque eso «no ayudará al cine palestino».

(foto)(vídeo)

Calcuta (India).- La ciudad india de Bombay celebra este jueves el festival Bhattri Dwitiya, una festividad anual en la que se honra la relación entre hermanos y hermanas.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rogó este jueves a los gobiernos europeos que cuentan con sistemas de defensa antiaérea Patriot que transfieran algunos de ellos a Ucrania de inmediato para poder hacer frente a la actual campaña bombardeos rusos, que ha destruido este otoño una parte significativa de las infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que disputará un cuarto mandato presidencial en las elecciones de octubre de 2026, durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró este jueves que el plan de inmigración de su formación, que prevé endurecer los requisitos para que los inmigrantes accedan a la nacionalidad española, está «alineado» con los ejes en los que se trabaja desde Bruselas, como le ha confirmado el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que es difícil que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmita tranquilidad a Junts, uno de sus socios de investidura, y que son los catalanes quienes tienen que decidir qué hacer en una legislatura «agónica».

(foto)(vídeo)

Madrid.- Leopoldo López, que lleva más de dos décadas haciendo oposición en Venezuela, considera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y ve en la «presión» de Washington la fórmula, e incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Nicolás Maduro.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron este jueves una cumbre en la que esperan acercar posiciones sobre el uso del efectivo generado por los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania, mientras Bélgica mantiene reservas al ser el país que más alberga esos fondos y más expuesto a posible represalias de Moscú.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado este jueves la decisión de convocar elecciones anticipadas en manos de los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Extremadura, María Guardiola, por respeto a las competencias autonómicas.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró hoy que la propuesta de ley aprobada ayer en votación preliminar por el Parlamento israelí (la Knéset) sobre anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania es «una maniobra política estúpida» y afirmó tajante: «Cisjordania no va a ser anexionada por Israel».

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La nueva Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha de Portugal, con una serie de medidas para limitar los permisos de residencia y de reagrupación familiar, entre otros, entró en vigor este jueves entre la incertidumbre y preocupación de los inmigrantes que buscan asentarse en el país.

(foto)(vídeo)

París.- Los organizadores del Tour de Francia anunciaron este jueves en el Palacio de Congresos de París el recorrido de la edición 113, la de 2026, que comenzará en Barcelona, la tercera ciudad española que acoge el inicio de la Grande Boucle después de San Sebastián en 1992 y Bilbao en 2023.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se reunió este jueves con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y otros líderes europeos al margen de la reunión del PPE en Bruselas.

(foto)(vídeo)

Liverpool.- La exposición ‘Turner: siempre contemporáneo’ en la Walker Art Gallery de Liverpool ha abierto sus puertas este jueves a la prensa. La muestra explora el impacto de JMW Turner en las generaciones posteriores de artistas e incluye obras de creadores contemporáneos junto con pinturas, dibujos y grabados de Turner que forman parte de la colección del National Museums Liverpool. En 2025 se cumplen 250 años del nacimiento del pintor británico.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, considera que su homólogo estadounidense, Donald Trump, busca influir en las elecciones del año próximo en el país, en medio de una nueva escalada de tensiones por la guerra contra las drogas de Washington en el mar Caribe, extendida ahora al Pacífico.

(foto)(vídeo)

París.- «Aspiramos a organizar la salida más espectacular del Tour de Francia de la historia», aseguró este jueves el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en París, donde asistió a la presentación del recorrido de la carrera de que comenzará en su ciudad el 3 de julio.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la española Nadia Calviño, enfatizó este jueves el papel de Europa en un escenario internacional marcado por la rivalidad entre EE. UU. y China, y comparó el rol europeo con un rinoceronte que debe liberarse del lastre de las dependencias excesivas.

(foto)(vídeo)

Ipavu (Brasil).- El fervor por Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y de la selección española, ha cruzado fronteras y se abre espacio incluso en recónditas aldeas indígenas de la selva amazónica de Brasil.

(foto)(vídeo)

Bruselas).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este jueves que sea el responsable de proporcionar los datos de los cribados de cáncer de las comunidades gobernadas por su partido y ha afirmado que le sorprende que el Ministerio de Sanidad pida esa información «sin cumplir los compromisos del protocolo y del sistema informático».

(foto)(vídeo)

París.- El conseller de Deportes de la Generalitat de Cataluña, Berni Álvarez, aseguró este jueves en París que el Tour de Francia, que comenzará en Barcelona «es el tipo de eventos por los que apuesta» su comunidad, porque engloba «un retorno económico, pero también medioambiental y social».

(foto)(vídeo)

Berlín.- Trabajadores del servicio de reparto de comida Lieferando se unieron este jueves a una huelga desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:30 del viernes para protestar contra la sustitución de puestos de trabajo por plazas digitales.

(foto)(vídeo)

París.- Los organizadores del Tour de Francia, que en 2026 se lanzará de Barcelona, no creen que las protestas contra Israel que afectaron a la pasada Vuelta a España se repitan en la Ciudad Condal, por la mejora de la situación en Oriente Medio y por la salida del patrocinador del equipo Israel.

(foto)(vídeo)

Lima.- América Latina y el Caribe requerirá unos 2.600 nuevos aviones en los próximos veinte años, tiempo en el que se prevé que el tráfico aéreo se duplique en la región, de acuerdo a las previsiones del gigante aeronáutico europeo Airbus, cuyo presidente para Latinoamérica, Arturo Barreira, detalló en una entrevista con EFE que la mitad de las nuevas unidades serán para reemplazar a las flotas actuales.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- La Capilla Sixtina vaticana ha sido decorada este jueves de forma excepcional por la visita de los reyes británicos Carlos III y Camila con dos de los tapices tejidos a partir de los cartones dibujados por Rafael.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El entusiasmo y la curiosidad de los asistentes a la jornada de voluntariado en el emblemático Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, arrancó con la invitación a la sociedad para que realicen actividades ecológicas y así “sumar manos” para conservar el medioambiente.

(foto)(vídeo)

epp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.