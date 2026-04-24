Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 24 abr (EFE).-

Nicosia (Grecia).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, restó relevancia este viernes a un supuesto correo electrónico del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la OTAN y aseguró que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

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Nicosia (Grecia).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió este viernes de que unas negociaciones para la paz en Oriente Medio que se centren sólo en la cuestión nuclear darán lugar a «un Irán más peligroso», y pidió que aborden también los «problemas en la región», sus programas de misiles o su apoyo a aliados como Hizbulá.

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Nicosia (Grecia).- La presidencia chipriota de turno de la Unión Europea (UE) llamó este viernes a estrechar lazos con el Líbano y con Siria con vistas a promover una «desescalada permanente» en Oriente Medio, al inicio de una cumbre en la que participarán los Veintisiete y líderes de estos y otros países de la región.

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Nicosia (Grecia).- Varios líderes de la Unión Europea, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, han reclamado una mayor ambición en el diseño de medidas para hacer frente al incremento de los precios de la energía, en particular del petróleo y sus derivados.

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Pekín.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo este viernes un encuentro con representantes del sector turístico chino en el que promocionó Galicia como destino, con especial foco en el Camino de Santiago, que en los últimos años ha registrado un aumento de peregrinos procedentes del país asiático.

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Ginebra.- En medio de una crisis insostenible, con la mitad de la población necesitada de ayuda humanitaria y apenas el 30 % de centros de salud funcionando, los haitianos mantienen -contra todo pronóstico- la esperanza de que su situación mejorará, asegura la jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Marisela Chau.

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Pau (Francia), 24 abr (EFE/EPA).- El Tribunal de lo Criminal de Menores de Pau, en los Pirineos Atlánticos, acoge este viernes el último día del juicio contra el menor acusado del asesinato de la profesora Agnès Lassalle.

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Murcia (España).- La Guardia Civil ha desarticulado en los municipios de Águilas (Murcia) y Huércal-Overa (Almería) una organización criminal altamente especializada en el denominado ‘petaqueo’, una práctica esencial para el funcionamiento de redes de tráfico de personas que operan entre el norte de África y el litoral español, con 18 detenidos o investigados.

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Lisboa.- Helena Roseta, arquitecta y política, fue una de las pocas mujeres que participó como diputada en la elaboración de la Constitución de Portugal, que entró en vigor hace 50 años, el 25 de abril de 1976, y, aunque considera que el espíritu democrático sigue vivo en el país ibérico, alerta de que la democracia está en fase de «deconstrucción».

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Sídney (Australia).- La escritora australiana-uruguaya Natalia Figueroa Barroso utiliza la escritura como puente para reconectar con su pasado familiar, según relata en una entrevista con EFE, donde subraya su necesidad de «entender de dónde vengo» mientras da voz a las historias silenciadas de sus raíces afroindígenas y de la diáspora latinoamericana.

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Madrid.- ‘Saros’ es una de las grandes apuestas en exclusiva para PlayStation de este año. Una aventura de acción espacial en tercera persona, aterradora y misteriosa, que llega con una propuesta muy especial: Un planeta repleto de criaturas y desesperación que cambia por completo con cada partida.

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Cornellà de Llobregat/Barcelona (España).- Hace pocos días, una noticia revolucionó el ecosistema del fútbol catalán. Leo Messi se convertía en el nuevo propietario de la UE Cornellà, entidad histórica del área metropolitana de Barcelona que milita en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, y se sumaba a la lista de exjugadores del Barça que se han subido a la ola de comprar clubes de fútbol.

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Tokio.- Con 24 cámaras para captar todos los movimientos de los atletas y un modelo de inteligencia artificial (IA) especializado en rastrear la punta de la espada, el proyecto japonés ‘Esgrima visualizada’ busca iluminar la complejidad de un deporte que no suele gozar de la mayor visibilidad en el escenario mundial.

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rmg/EFE

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