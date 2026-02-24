Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 feb (11.00 GMT)

Kiev.- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, estará este martes en Kiev para conmemorar, junto con las autoridades ucranianas y otros dirigentes europeos, los cuatro años del comienzo de la invasión militar rusa de Ucrania, según ha anunciado su departamento en un comunicado.

Manila.- Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante la guerra contra la droga del expresidente Rodrigo Duterte participaron en una representación llamada ‘Teatro Paghilom’ (Teatro de Sanación), en una universidad de Manila.

Tokio.- Grandes empresas japonesas del sector de la defensa, como Mitsubishi Heavy Industries y Kawasaki Heavy Industries, se desplomaron este martes en bolsa tras el anuncio de sanciones por parte de China en plena tensión con Tokio a causa de Taiwán.

Redacción Internacional.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de nuevo uso de la Inteligencia Artificial para difundir un vídeo en el que se convierte en jugador de hockey sobre hielo y juega contra la selección de Canadá, a cuyos jugadores golpea repetidamente.

Madrid.- La multinacional española Telefónica perdió 4.318 millones de euros (5.095 millones de dólares) en 2025, lastrada por las minusvalías de las ventas de Hispanoamérica y por las provisiones para los expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha iniciado en España.

Bangkok.- Se espera que el producto interior bruto (PIB) de Tailandia crezca entre un 1,5 % y un 2,5 % , con un punto medio estimado del 2 % en el 2026.

Madrid.- ‘Rosalía, déjalo’ es el nombre de la nueva iniciativa de sensibilización de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) cuyo objetivo es visibilizar el peligro del «humo digital» que a través de las redes sociales expone a millones de jóvenes al tabaco y sus graves consecuencias.

Madrid.- Entrenamiento del Real Madrid y rueda de prensa de su entrenador en la previa del partido de Liga de Campeones que el miércoles disputa contra el Benfica.

Madrid.- Entrenamiento del Benfica y rueda de prensa del asistente de Jose Mourinho, Joao Tralhao, en la previa del partido de Liga de Campeones que el miércoles disputa contra el Real Madrid.

Madrid.- Ruedas de prensa de los entrenadores tras el partido entre el Atlético de Madrid y el Brujas.

Granada.- La esquiadora Ana Alonso, doble medallista olímpica en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), dijo este martes a su llegada a Granada que va a tener que “asimilar” sus éxitos porque aún no es “consciente de lo conseguido”.

