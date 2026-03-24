Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 feb (11.00 GMT)

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Madrid, 24 feb (EFE).-

Tel Aviv.- Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.

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Zaporiyia (Ucrania).- El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada un ataque combinado con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, en el que han muerto al menos tres personas, según han informado la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.

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Fos-sur-Mer (Francia).- El petrolero Denya permanece en el golfo de Fos-sur-Mer, en el sur de Francia, bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas francesas, tras ser apresado en el Mediterráneo en una operación de la Armada francesa en colaboración con el Reino Unido, según anunció el presidente Emmanuel Macron.

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Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sufrió un revés político al perder el referéndum sobre su reforma judicial, rechazada por cerca del 54 % de los votantes, frente a un apoyo próximo al 46 %.

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Tías (Lanzarote, España).- «Nunca había oído a unas paredes hablar tanto»: La presidenta de la Fundación Saramago, Pilar del Río, no encuentra mejor modo de explicar por qué sigue abierta al público la casa del Nobel en Lanzarote que con esas palabras que le dijo el presidente del Colegio de Arquitectos de Andalucía tras una visita.

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San Sebastián (España).- La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, ha salido este martes de la cárcel de Martutene de San Sebastián, tras la concesión de un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

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Madrid.- «Tenemos que reivindicar lo conseguido en estos 20 años: no lo suficiente, ni todo lo que hubiéramos querido, pero sí muchas cosas», ha asegurado el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez, en entrevista con EFE en vísperas de la vigésima edición de la Hora del Planeta.

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Pekín.- La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, publicó este martes un curioso vídeo bajo el título: «Cuando el metal se encuentra con la gracia, y el robot con el romance», en el que se ve a un robot humanoide bailando ballet al ritmo de una canción china.

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Barcelona (España).- El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se somete este martes en el Instituto de Medicina Legal de Barcelona a un nuevo reconocimiento forense que su defensa solicitó alegando que ha empeorado su deterioro cognitivo desde que se lo exploró en 2023, por la causa que investiga los pagos del FC Barcelona al dirigente arbitral.

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alm/EFE

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