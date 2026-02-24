Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 feb (16.00 GMT)

Madrid, 24 feb (EFE).-

Sao Paulo (Brasil).- Al menos 20 personas murieron y varias están desaparecidas por un fuerte temporal de lluvias que ha azotado algunas ciudades del estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, informaron este martes fuentes oficiales.

Kiev.- Zelenski conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes europeos, entre ellos el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, los cuatro años del comienzo de la invasión rusa, con una ceremonia oficiada por líderes religiosos de distintas confesiones en la catedral de Santa Sofía de Kiev.

Washington.- Los archivos de Epstein son alrededor de seis millones de documentos en posesión del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el financiero Jeffrey Epstein y su red de pederastia y tráfico sexual. Estos incluyen cartas, correos electrónicos, imágenes, vídeos, declaraciones de testigos, denuncias y otro material que formó parte de la investigación.

Londres.- La Policía británica dejó libre bajo fianza en la noche de lunes al exministro laborista Peter Mandelson, tras un interrogatorio de varias horas por supuestamente haber suministrado información oficial sensible al fallecido pederasta y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

Ginebra.- Rusia aseguró este martes que está abierta a seguir el camino del diálogo político y diplomático para abordar la cuestión del control del armamento nuclear, tras la expiración a principios de este mes del tratado START III, que establecía límites a los arsenales de este país y de Estados Unidos.

Caracas.- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, confirmó este martes que ha verificado la liberación de 109 personas en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía, que entró en vigencia el pasado viernes.

Washington.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes que interceptó en el océano Índico a un tercer petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

Kiev.- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, llegó este martes a Kiev para conmemorar, junto con las autoridades ucranianas y otros dirigentes europeos, los cuatro años del comienzo de la invasión militar rusa de Ucrania, según ha anunciado el propio ministro en sus redes sociales.

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este martes su solidaridad con Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa y ha advertido que solucionar el conflicto es «un interés estratégico» para Europa.

Ciudad de México.- Entre el estruendo de los disparos y los bloqueos por parte de narcotraficantes, turistas quedaron atrapados el domingo en unas cabañas de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, donde fue abatido en un operativo militar Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, según cuenta a EFE este martes una testigo tras vivir la jornada violenta en primera línea.

Londres.- El humorista y actor inglés Russell Brand se declaró este martes no culpable de dos nuevos delitos sexuales, uno de ellos de violación, cuando compareció esta mañana ante el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres.

Londres.- Decenas de personas participaron este martes en un servicio religioso en la Catedral Católica Ucraniana de Londres en conmemoración del cuarto aniversario de la invasión rusa en Ucrania.

Londres.- La bandera de Ucrania luce ese martes en Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres al conmemorarse el cuarto aniversario del inicio de la guerra en ese país.

Roma.- La inseguridad alimentaria en Somalia ha sufrido un «deterioro drástico» en el último año y afecta ya a 6,5 millones de personas, casi el doble que a principios de 2025, según el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) publicado este martes.

Banda Aceh (Indonesia).- Ciudadanos de Banda Aceh hicieron cola este martes para recibir comida durante la distribución gratuita de alimentos para romper el ayuno durante el Ramadán en la mezquita de Baiturrahman.

Daca.- Voluntarios en Daca preparan la comida para el iftar, con la que se rompe el ayuno durante el mes sagrado (foto)(vídeo)

Madrid.- La reina Sofía ha asistido este martes a una misa funeral en memoria de su hermana la princesa Irene de Grecia, al cumplirse 40 días de su fallecimiento. La ceremonia ha tenido lugar en la catedral ortodoxa griega San Andrés y San Demetrio de Madrid.

Madrid.- La gala de los Goya tendrá música, comedia y reflejará «cuarenta años maravillosos» en la industria del cine, además de dar «absoluta libertad» para la reivindicación sobre temas como «el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania o el ICE», han explicado a EFE sus presentadores, Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

Barcelona (España).- Una amplia retrospectiva de Walker Evans, uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX por sus retratos de la vida cotidiana en los Estados Unidos, se expone en la Fundación Mapfre de Barcelona hasta el próximo 24 de mayo.

Madrid.- Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró que es igual de grave el presunto insulto homofóbico que el racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius Junior, y mostró confianza «al cien por cien» en su compañero, que, en «miles de batallas en el campo», nunca había denunciado, como lo hizo en Lisboa, a un rival.

Madrid.- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, pidió mano dura a UEFA para sancionar al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni por sus presuntos insultos racistas y homofóbicos al brasileño Vinícius Junior, y aseguró que el organismo tiene la «oportunidad de no dejar la lucha contra el racismo en un eslogan».

