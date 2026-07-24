Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 24 jul (EFE).-

Teherán.- Irán ha lanzado este viernes una serie de ataques contra almacenes militares de Estados Unidos en la base de Al Udeid, en Catar, así como contra las instalaciones estadounidenses de Al Doha y Arifjan, en Kuwait, según informó la agencia de noticias progubernamental iraní ISNA.

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Kirov (Rusia).- Un misil de crucero ucraniano Flamingo impactó esta mañana contra la empresa Avitek, que produce misiles antiaéreos además de otros componentes para la industria militar rusa en la región de Kírov, a 800 kilómetros al noreste de Moscú.

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Kiev.- Operadores de la Guardia de Fronteras ucraniana destruyeron con drones en el eje del frente de Dobropilia, en la región oriental de Donetsk, hasta nueve tanques, dos vehículos blindados y tres lanzacohetes con los que Rusia lanzó un asalto inusual en esta fase de la guerra por el gran número de vehículos blindados utilizados.

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Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acordó este jueves con la empresa de armamento estadounidense Raytheon coproducir misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot, dos semanas después de que el presidente Donald Trump le diera el permiso necesario de Washington para fabricar esta tecnología estratégica que Ucrania necesita en grandes cantidades para defenderse de los misiles balísticos rusos.

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Tell (Cisjordania).- Cuatro palestinos y un israelí murieron este viernes durante un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus (Cisjordania ocupada) y cerca del asentamiento colono de Havat Gilad, según datos del servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja (MDA) y del Ministerio de Salud palestino.

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Yarkon (Cislordania).- Al menos cuatro personas han resultado heridas este viernes en un ataque registrado al este de Havat Gilad, en Cisjordania ocupada, según informó el servicio de emergencias de Israel (MDA).

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Madrid.- Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la Delegación del Gobierno central en la comunidad.

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Busán (Corea del Sur).- La Unesco decidió este viernes inscribir directamente en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro a los castillos del monte Amel en el sur del Líbano, donde se han registrado bombardeos israelíes ante su conflicto con Hizbulá por la guerra en Oriente Medio.

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Busán (Corea del Sur).- La Unesco decidió declarar este viernes el yacimiento arqueológico de Sebastia, en el territorio palestino de Cisjordania, Patrimonio Mundial y simultáneamente incluirlo en su lista de sitios en peligro, en un procedimiento con carácter de urgencia por la amenaza de expropiación por parte de Israel.

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Pasay (Filipinas).- Los ministros de Exteriores del Sudeste de Asia conmemoran este viernes el 50 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC), considerado el código de conducta más importante de la región para mantener su coexistencia pacífica.

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Pekín.- China rechazó este viernes los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos contra decenas de economías por supuestos fallos en la lucha contra el trabajo forzoso y afirmó que «las guerras comerciales no benefician a nadie».

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Kuala Lumpur.- La Bolsa de Malasia retrocedió este viernes tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición inminente de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de 60 países y tras la subida de los precios del petróleo en un contexto de intensificación de los conflictos geopolíticos.

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Londres.- Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, ha pedido a España unirse a la campaña que exige al Gobierno militar de Birmania (Myanmar) una prueba de vida de su madre, de 81 años, presa desde el golpe de Estado de 2021, que puso fin a una década de transición democrática en el país del Sudeste Asiático.

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Denpasar (Indonesia).- Grupos de personas volaron cometas este viernes en Denpasar, en la isla indonesia de Bali, durante un festival que se celebra cada año durante la temporada de viento, que tiene lugar entre junio y agosto.

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Vigo (España).- El mar de ardora, un fenómeno natural que hace brillar las aguas con destellos azul neón, se ha convertido de nuevo en uno de los espectáculos más buscados este verano en las Rías Baixas gallegas y el responsable tiene nombre y apellido: Noctiluca scintillans, un microorganismo que exhibe bioluminiscencia.

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París.- Platos argentinos, chinos, indios, italianos, japoneses… viajar por todo el mundo es posible sin salir del pasaje cubierto de los Panoramas, el más antiguo de París, donde las ‘trattorías’ y los ‘bistrós’ alternan con antiguos locales de filatelia, dedicados al coleccionismo y la compraventa de sellos.

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Guadalajara (México).- Las plumas y los metales fueron los protagonistas de la colección ‘Oro vivo’ con la que la marca Edher Gin presentó una pasarela que dio por finalizada la edición 85 de la plataforma de moda Intermoda, en la ciudad de Guadalajara (oeste de México).

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Barcelona (España).- La segunda camiseta del Barça para la campaña 2026-27. desvelada este viernes, es un homenaje en negro y púrpura a la leyenda de la NBA Kobe Bryant y una colaboración entre Nike y la marca de la fallecida estrella estadounidense.

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rmg/EFE

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