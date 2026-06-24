Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 24 jun (EFE).-

Pekín.- El primer ministro de Bangladés, Tarique Rahman, comienza una visita oficial a China que se produce en un momento de recomposición política en su país, tras la caída en agosto de 2024 de Sheikh Hasina.

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Yakarta.- La compañía financiera estadounidense Morgan Stanley Capital International ha extendido su revisión del estatus de Indonesia como una economía de mercados emergentes hasta noviembre de 2026.

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Tokio.- El presidente del grupo japonés de telecomunicaciones e inversión Softbank, Masayoshi Son, afirmó este miércoles que aspira a convertirse en el líder mundial en el sector de la inteligencia artificial (IA) física y afirmó que ha comenzado la producción en masa de robots para aplicar de esta tecnología.

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Madrid.- En ‘Morir no siempre sale bien’ un misterioso cadáver unirá de manera inesperada las trayectorias de dos familias, una pobre y otra rica. A pesar de la distancia inicial, acabarán por hacer «un traspaso de valores y emociones», ha explicado a EFE Claudia Pinto, directora de esta comedia social que se estrena el viernes en cines.

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Belgrado.- Cientos de aspirantes han acudido este miércoles el examen de ingreso para la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Belgrado en las instalaciones de la Feria de Belgrado, una de las pruebas académicas más multitudinarias y competitivas del país.

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Srinagar (India).- Musulmanes chiitas han celebrado por cuarto año consecutivo una procesión religiosa en Srinagar, India, este miércoles, el 8 de Muharram, el primer mes del calendario lunar islámico.

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alm/EFE

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