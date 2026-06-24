Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 24 jun (EFE).-

Sumi (Ucrania).- Al menos tres personas han resultado heridas tras un nuevo ataque ruso contra la región ucraniana de Sumi, en la que, además, varios edificios e infraestructuras han quedado destrozados por los incendios, entre ellos una gasolinera.

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Gaza.- Ante las severas restricciones y la destrucción de la infraestructura médica en Gaza, Médicos Sin Fronteras (MSF) trabaja con las víctimas de los ataques israelíes para rehabilitar a los heridos.

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Londres.- Keir Starmer respondió este miércoles con humor a las bromas de la oposición conservadora en el Parlamento sobre su inminente relevo al frente del Partido Laborista y del Gobierno por Andy Burnham, de momento el único candidato a sucederle tras anunciar el primer ministro su dimisión el pasado lunes.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Berlín.- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, y la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo, Reem Alabali-Radovan, han ofrecido este miércoles una declaración conjunta ante la Cancillería en Berlín tras una reunión del Gobierno germano.

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Viena.- El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, considera que la polarización política, la violencia y la creciente desconfianza en las instituciones de la región contribuyen al deterioro de los flujos de inversión.

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Ciudad de Panamá.- En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene lugar esta semana en Panamá, este miércoles se celebrarán la tercera y cuarta sesiones plenarias, en las que se tratarán, entre otros aspectos, «la cuestión de las islas Malvinas».

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Nairobi.- La República Democrática del Congo (RDC) elevó a 277 los muertos y 1.094 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, y alertó de que se mantiene «una transmisión comunitaria continua y creciente».

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Fukushima (Japón).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realizó este miércoles una visita a la accidentada central nuclear de Fukushima.

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Algeciras (Cádiz).- Los trabajos para la retirada de las infraestructuras en la zona española del paso fronterizo con Gibraltar continúan a buen ritmo, ante la aplicación provisional, el próximo 15 de julio, del Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Peñón tras el brexit, que implica la desaparición de los controles terrestres.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este miércoles los contactos que mantiene su Gobierno con representantes del régimen de los talibanes en Afganistán, país con el que Alemania trabaja «a nivel técnico» con el objetivo de aumentar las deportaciones de criminales afganos.

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Madrid.– En el momento de mayor número de conflictos armados desde 1946, las mujeres no solo sufren de manera desproporcionada la guerra, sino que son el primer y más efectivo escudo de contención y atención humanitaria.

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Bhaktapur (Nepal)- El Departamento de Servicios Ganaderos de Nepal ha detectado infecciones por el virus de la influenza aviar A (H5N1) en varias granjas avícolas en Katmandú, lo que ha llevado al cierre indefinido del único zoológico central de Nepal por riesgo de infección.

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Ciudad del Vaticano.- El papa pidió a los jóvenes que «elijan con sabiduría el colegio y la universidad y disciernan con prudencia su vocación», en un llamamiento al final de la audiencia general de los miércoles celebrada en la plaza de San Pedro.

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Nueva Delhi.- Cientos de visitantes acudieron este miércoles a la Expo Internacional de Policía 2026, una feria que se lleva a cabo en Nueva Delhi que reúne a más de 200 expositores y a más de 10.000 profesionales de campos como la vigilancia policial basada en IA, la ciberseguridad, los sistemas de vigilancia, la robótica y las tecnologías forenses.

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Naiguatá (Venezuela).- Siguiendo el lema «Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da», habitantes y visitantes se suman este miércoles a la celebración religiosa de San Juan Bautista en la localidad de Naiguatá, en el costero estado venezolano de La Guaira.

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Madrid.- Más de tres décadas después de revolucionar los videojuegos de combates espaciales con su pionera propuesta en 3D, ‘Star Fox’ está de vuelta. La icónica franquicia exclusiva de Nintendo, capitaneada por el carismático zorro Fox McCloud, regresa con un nuevo título que promete redefinir y actualizar las reglas del género.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La espera terminó para los seguidores de Avatar: La leyenda de Aang. Netflix estrenó la adaptación de acción real de la icónica serie animada de Nickelodeon, una producción que revive la historia del joven Avatar Aang y su misión de dominar los cuatro elementos para restaurar el equilibrio en un mundo amenazado por la Nación del Fuego.

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Barcelona (España).- El jugador italo-argentino del Zodiac Atlètic Barceloneta Gonzalo ‘Chalo’ Echenique (Rosario, 1990) admite en una entrevista con EFE que, tras disputar parte de la final de la Liga de Campeones con una costilla rota, habría hecho «lo que fuera» por ganar la ‘Champions’, que el conjunto marinero logró doce años después tras imponerse al Pro Recco italiano.

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La Laguna (Tenerife, España).- El nuevo entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, se ha marcado como reto mantener la esencia de un club consolidado en la élite del baloncesto español y asiduo en las competiciones europeas pero al que, según ha indicado su presidente, Aniano Cabrera, se le estaba «cayendo la energía».

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alm/EFE

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